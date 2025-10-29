Sancho bị sỉ nhục, huyền thoại MU bảo vệ 29/10/2025 13:20

Jadon Sancho đã bị thay ra chỉ 45 phút sau khi vào sân thay người cho Aston Villa trong trận thắng Man City 1-0 ở vòng 9 Premier League vào Chủ Nhật tuần trước, nhưng huyền thoại của Manchester United Paul Scholes đã bảo vệ tiền đạo cánh người Anh, bất chấp Sancho bị sỉ nhục vì thái độ thi đấu tệ hại.

Paul Scholes luôn tin rằng Jadon Sancho sở hữu kỹ năng và khả năng phát triển thành một tài năng hàng đầu của Giải Ngoại hạng Anh, mặc dù anh đã trải qua một trong những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp của mình trong cuộc đụng độ giữa Aston Villa và Manchester City vào Chủ Nhật.

Tiền vệ cánh của Manchester United, người đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Chelsea, đã gia nhập Aston Villa theo một hợp đồng tạm thời trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quãng thời gian của Sancho tại đội chủ sân Villa Park cho đến nay khá khó khăn, khi anh vẫn chưa ghi được bàn thắng hay kiến ​​tạo nào sau năm lần ra sân.

Sau những dấu hiệu đáng khích lệ của Sancho trong trận đấu tại Europa League giữa Aston Villa và Go Ahead Eagles vào thứ năm tuần trước, người ta hy vọng rất nhiều rằng Sancho có thể tạo đà khi Aston Villa đối đầu với Manchester City vào cuối tuần.

Sancho bị sỉ nhục vì không có kỷ luật và thái độ thi đấu thờ ơ. ẢNH: EPA

Sancho ngồi dự bị ở trận này. Và mặc dù được HLV Unai Emery của Aston Villa tung vào sân từ băng ghế dự bị, Sancho vẫn chưa thể hiện được nhiều đóng góp đáng kể. Sau khi vào sân thay Emiliano Buendia bị chấn thương trong hiệp một, Sancho đã bị rút ra nghỉ trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Cầu thủ chạy cánh này chỉ chơi được 45 phút trên sân, Sancho vào sân thay Buendia ở phút 29 trước khi nhường chỗ cho Evann Guessand ở phút 74. Cầu thủ người Anh Sancho phải đối mặt với sự chế nhạo và sỉ nhục từ các fan vì bị thay ra khi vào sân thay người, mặc dù cựu HLV Tottenham Tim Sherwood và Scholes đã lên tiếng bảo vệ anh.

Phát biểu trên podcast The Good, The Bad and The Football, Tim Sherwood cho biết: "Tôi thích Jadon Sancho. Tôi không biết cậu ấy là người như thế nào nhưng tôi nghĩ cậu ấy có rất nhiều khả năng". Đưa ra bình luận của mình trong quá trình Sherwood đánh giá Sancho, huyền thoại MU Paul Scholes trả lời: "Sancho rất có năng lực”.

Tim Sherwood tiếp tục nói: "Sancho cần phải làm điều đó thường xuyên. Bạn biết đấy, một cách nhất quán, và nếu cậu ấy làm được điều đó, ý tôi là, cậu ấy đủ giỏi để chơi ở rất nhiều CLB”.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Unai Emery của Aston Villa đã đề cập đến quyết định thay người "đáng xấu hổ" đưa Guessand vào sân thay cho Sancho. Sau khi rời sân, Sancho đã không bắt tay HLV trưởng và các đồng đội trong khu vực kỹ thuật.

Sancho vẫn chưa có đóng góp nào cho Aston Villa. ẢNH: EPA

"Đúng vậy, chắc chắn là Sancho không vui nhưng tôi đã từng làm như vậy với Morgan Rogers, với Emiliano Buendia, với Leon Bailey, và cậu ấy đã chơi 60 phút vào thứ năm", HLV Emery phát biểu, Hôm nay khi Buendia bị chấn thương, kế hoạch của tôi là có thể Sancho sẽ chơi 30 phút, nhưng tôi quyết định để Sancho chơi nhiều hơn và anh ấy đã chơi 45 phút.

Kế hoạch của tôi là khi Sancho vào sân thay cho Emiliano Buendia, ý tưởng là có thể không cho anh ấy chơi trọn vẹn cho đến phút cuối cùng. Và tôi cũng nói với Sancho, anh ấy có thể cảm nhận rằng thật đáng xấu hổ. Trước Morgan, Emiliano Buendia và Leon Bailey, họ cũng cảm thấy như vậy khi tôi thay họ ra, nhưng đó không phải là hình phạt. Và bây giờ cũng vậy.

Jadon Sancho đã chơi 45 phút, tôi rất vui vì cậu ấy có tác động tốt, có sức mạnh, có kỹ năng, nhưng nếu chơi nhiều hơn bây giờ thì Sancho chưa sẵn sàng để chơi 90 phút, 45 phút là không đủ dễ dàng với Sancho và tôi rất vui. Và tất nhiên, Sancho đang ngày càng tiến bộ hơn".