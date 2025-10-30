Lộ diện kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU 30/10/2025 06:09

MU đã được liên hệ để chiêu mộ Adam Wharton, Elliot Anderson hoặc Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 và HLV Ruben Amorim hiện đã có câu trả lời từ lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU sẽ không chi tiền cho Amorim.

Ban lãnh đạo Manchester United được cho là quyết tâm không chi tiền trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm, hay còn gọi là thị trường chuyển nhượng mùa đông. Manchester United đang lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải sau ba chiến thắng liên tiếp và lãnh đạo "quỷ đỏ" tin rằng Ruben Amorim không cần phải chiêu mộ thêm cầu thủ để tiếp tục đà phát triển.

Amorim đang tận hưởng giai đoạn tuyệt vời nhất trong năm dẫn dắt MU sau chiến thắng 4-2 trước Brighton vào cuối tuần trước ở vòng 9 Premier League. MU hiện đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, hơn kình địch Liverpool một điểm, đội mà MU đã đánh bại 2-1 ở vòng 8 ngay trên sân khách Anfield.

Mọi thứ đang bắt đầu khởi sắc tại MU khi những bản hợp đồng mới vào mùa hè là Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đều tỏa sáng, nhưng có những ý kiến ​​cho rằng MU cần đầu tư nhiều hơn nữa trong kỳ chuyển nhượng tới. Mặc dù đã chi 200 triệu bảng để tăng cường hàng công vào mùa hè, MU vẫn còn yếu ở vị trí tiền vệ.

Kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU cho thấy HLV Ruben Amorim có thể không được chi khoản tiền lớn nào. ẢNH: EPA

Amorim đã xếp Casemiro đá cặp với Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ trung tâm trong ba trận gần nhất và vị chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đang muốn chiêu mộ thêm tân binh. MU được cho là có sáu cái tên trong danh sách rút gọn cho vị trí tiền vệ, trong đó có Adam Wharton của Crystal Palace, Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton .

Tuy nhiên, tờ Sky Sports (Anh) đưa tin ban lãnh đạo MU quyết tâm bám sát kế hoạch và không chi tiêu quá nhiều tiền vào tháng 1 năm 2026. Họ muốn đợi đến cuối mùa giải 2025 - 2026 mới chiêu mộ một cầu thủ số 6 vì khi đó CLB sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện kế hoạch.

Giám đốc điều hành của MU Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đang đặt mục tiêu lọt vào top 6 Ngoại hạng Anh mùa này. Điều đó sẽ giúp MU trở lại đấu trường châu Âu, sau khi đã lỡ hẹn ở mùa giải này khi chỉ về đích ở vị trí thứ 15 Premier League và thua trận chung kết Europa League 2024 - 2025 trước Tottenham.

United được cho là muốn giữ nguyên mọi thứ như hiện tại vào tháng 1, nó có nghĩa là Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee có thể sẽ không được ra đi. Điều này một phần là do Amad Diallo, Noussair Mazraoui và Bryan Mbeumo sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi vào năm mới, khiến MU sẽ không có sự phục vụ của họ.

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe được cho là hài lòng với sự tiến bộ hiện tại của Amorim và ban huấn luyện sau khởi đầu mùa giải kém cỏi. Việc không được tham dự cúp châu Âu giúp MU có thêm thời gian chuẩn bị cho mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh và hiện đang thể hiện sự ổn định với 3 trận thắng liên tiếp, trước trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần này ở vòng 10 Premier League.

“Tôi nghĩ các cầu thủ tự tin hơn", HLV Ruben Amorim của MU nói sau chiến thắng 4-2 trước Brighton, “Tôi nghĩ trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi mùa này là trận gặp Arsenal (MU thua 0-1), trận đầu tiên. Nhưng rồi, khi bạn tự tin hơn một chút, khi bạn có tinh thần khác, đôi khi bạn có một chút may mắn trong những khoảnh khắc nhất định của trận đấu, nó sẽ giúp bạn giành chiến thắng.

Đó có phải là điều tôi đang cảm thấy lúc này không, rằng chúng tôi chơi tự do hơn một chút? Và giống như tuần trước, chúng tôi có một chút may mắn nhờ điều đó, bởi vì chúng tôi đang có tinh thần khác biệt".