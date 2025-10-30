Sir Alex Ferguson xin lỗi Berbatov 30/10/2025 06:39

Manchester United đã giành chức vô địch Premier League năm 2011 với Dimitar Berbatov là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã loại tiền đạo người Bulgaria khỏi đội hình 18 người tham dự trận chung kết Champions League.

Dimitar Berbatov tiết lộ Sir Alex Ferguson đã khiến anh cảm thấy nhục nhã như thế nào khi loại anh khỏi đội hình MU tham dự trận chung kết Champions League. Berbatov thừa nhận anh đã cảm thấy câm lặng và tê liệt khi Fergie nói rằng anh thậm chí sẽ không được ngồi dự bị trong trận chung kết với Barcelona tại sân Wembley năm 2011.

Quyết định này càng khó chấp nhận hơn vì Berbatov là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester United mùa giải đó. Và Fergie sau đó đã xin lỗi Berbatov, thừa nhận ông đã phạm sai lầm.

Sir Alex Ferguson đã xin lỗi Dimitar Berbatov. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents, cựu danh thủ của Manchester United và Tottenham Dimitar Berbatov cho biết: "Tôi rất đau lòng. Có lúc tôi phải ngăn mình không rời khỏi sân vận động. Bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ. Và đó không phải là điều đúng đắn trong tâm trí tôi, bởi vì tôi là cầu thủ ghi bàn cho đội bóng của mình, cho Manchester United, và cho cả giải đấu.

Và khi chuyện như thế này xảy ra, thật khó để biện minh, đặc biệt là khi bạn đang ở trong khoảnh khắc đó. Sếp (Fergie) nói, "Ừ, cậu không được ra sân. Tôi rất khó nói. Tôi thấy đau lòng khi phải nói ra điều này, nhưng hôm nay cậu không được ra sân". Và trong đầu tôi, tôi nghĩ, "Được rồi, mình sẽ ngồi dự bị. Mình có phải ngồi dự bị không?".

"Không, không, cậu không được chơi. Cậu không có trong đội hình", Sir Alex nói. Và trong khoảnh khắc như thế này, ngay cả khi bạn mạnh mẽ, ngay cả khi bạn là đàn ông, bạn vẫn có thể bị tê liệt như tôi đã từng. Tôi chỉ ngồi đó. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng không thể, bởi vì ngay cả khi tôi nói điều gì đó, bạn biết đấy, đội bóng đã quyết định rồi.

Đội hình thi đấu đã được chuẩn bị sẵn sàng, nên không thể thay đổi được gì. Rồi HLV chỉ nói, "Tôi để anh lo", rồi bỏ đi. Và rõ ràng, nỗi buồn và thất vọng đó đã dẫn đến sự tức giận, bạn biết đấy, rằng tôi đã nổi giận.

Berbatov và Fergie trong mùa giải 2010 - 2011. ẢNH: MANCHESTER UNITED



Tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng với điều này vì tôi đã ghi bàn. Và tôi cảm thấy tự tin, và chúng tôi cũng đã trở thành nhà vô địch. Và rồi từ cơn giận đó, tôi muốn hành động, muốn nói điều gì đó, muốn đấu tranh với ai đó. Và trong trường hợp của tôi, tôi chỉ muốn rời đi.

Tôi chỉ cảm thấy mình vô dụng. Tôi đã đổi ý và ở lại. Nhưng tôi vẫn xem trận đấu trong phòng thay đồ. Vì vậy, đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng sau một thời gian, HLV Sir Alex Ferguson đã xin lỗi tôi. Và khi tôi nhờ ông ấy viết lời tựa cho cuốn sách của tôi, ông ấy đã viết nó vào đó. Đó là một sai lầm".