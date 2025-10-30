Bóng đá Malaysia cực khó lật ngược tình thế sau lệnh trừng phạt cuối cùng của FIFA 30/10/2025 12:17

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang bước vào thời khắc căng thẳng khi toàn bộ giới hâm mộ nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), dự kiến được công bố trong ngày hôm nay (30-10).

Đây là thời điểm hồi hộp đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi họ chính thức kháng cáo các án phạt nặng nề mà FIFA đưa ra hồi tháng trước.

Theo quyết định trước đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ “di sản quốc gia” bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ. FIFA cáo buộc nhóm cầu thủ này đã sử dụng giấy tờ giả để chứng minh nguồn gốc tổ tiên, qua đó hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Đơn kháng cáo của FAM được gửi đi từ đầu tháng này với hy vọng cơ quan quản lý bóng đá thế giới xem xét lại bản án, đặc biệt trong bối cảnh cố vấn đội tuyển quốc gia Tunku Ismail Sultan Ibrahim từng bày tỏ niềm tin rằng FIFA có thể giảm nhẹ mức phạt treo giò.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia ra sân trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 hy vọng FIFA sẽ giảm nhẹ án treo giò. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhà bình luận thể thao kỳ cựu Datuk Pekan Ramli, khả năng nhận được kết quả tích cực là rất thấp. Ông cho rằng FAM nên chuẩn bị tâm thế đón nhận mọi quyết định, thay vì tiếp tục tranh cãi hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. “FAM đang phải trả giá cho chính sai lầm của mình. Đã đến lúc chúng ta phải đối diện với thực tế thay vì né tránh trách nhiệm”, ông Datuk Pekan Ramli nói.

Pekan cũng cảnh báo rằng, nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, việc tiếp tục đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chỉ nên được cân nhắc khi có đủ bằng chứng xác đáng và lập luận thuyết phục. “Đừng để cảm xúc chi phối. Nếu thật sự có chứng cứ rõ ràng, FAM đã không rơi vào tình huống khó xử này. Việc kéo dài tranh chấp chỉ khiến hình ảnh làng bóng Malaysia thêm tổn hại”, ông nhận định.

Theo Pekan, quá trình phục hồi của bóng đá Malaysia không thể dựa vào các biện pháp pháp lý kéo dài, mà cần xuất phát từ sự minh bạch, cải cách quản lý và tinh thần trách nhiệm: “Càng để vụ việc kéo dài, con đường trở lại của bóng đá Malaysia càng xa vời. Điều cần thiết lúc này là khôi phục niềm tin của người hâm mộ và xây dựng lại nền tảng dựa trên sự chính trực”.

FAM cùng các tuyển thủ Malaysia hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA. Ảnh: CCT.

Vụ bê bối này đã gây chấn động trong giới thể thao Malaysia, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đội tuyển quốc gia, sau trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 6. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về quy trình thẩm định hồ sơ cầu thủ và cơ chế giám sát nội bộ của FAM. Sự việc không chỉ là một bài học đau xót mà còn là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản trị.

Đối với bảy cầu thủ bị đình chỉ, phán quyết của FIFA sẽ quyết định liệu họ có cơ hội trở lại sân cỏ sớm hơn hay phải tiếp tục ngồi ngoài suốt cả năm. Dù kết quả ra sao, giới chuyên môn đều cho rằng vụ việc này đã để lại dấu mốc đen trong lịch sử bóng đá Malaysia, cùng lời nhắc nhở rằng thành công không thể đạt được bằng con đường gian dối, mà chỉ đến từ quản lý đúng đắn, kỷ luật và nỗ lực thực chất.