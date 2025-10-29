Ronaldo lại hỏng mục tiêu cùng Al Nassr 29/10/2025 13:50

Ronaldo lại hỏng giấc mơ danh hiệu khi về đầu quân cho Al Nassr 3 năm về trước.

+ Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu

Lần này ở vòng 16 đội King’s Cup (tương đương Cúp quốc gia), Ronaldo lại hỏng giấc mơ danh hiệu khi Al Nassr bị Al Ittihad đánh bại 2-1. Al Ittihad là nơi cựu đồng đội của Ronaldo là Benzema đang khoác áo.

Ở trận đấu này chính Benzema là người chơi hay nhất khiến Ronaldo lại mất giấc mơ danh hiệu ở Saudi Arabia.

Ronaldo thua ở King's Cup ngay vòng 16 đội khi trước trận toàn đội thề "Fighting" nhưng thua Al Ittihad. Ảnh:X/AlNassr.

Tuy Ronaldo không thể có danh hiệu King’s Cup mùa này nhưng hiện nay Al Nassr vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League. Hiện nay Saudi Pro League mới chỉ đi được 6 vòng đấu, Al Nassr đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 trận toàn thắng, xếp phía sau là Al Taawon với 15 điểm, còn Al Hilal có 14 điểm ở vị trí thứ 3.

Dù Ronaldo cùng đồng đội đang chiếm ngôi đầu, tuy nhiên còn quá sớm để nói về ngôi vô địch giải nội địa danh giá nhất Saudi Arabia.

Về Al Nassr, Ronaldo không kéo nổi đoàn tàu. Ảnh:X/AlNassr.

Đặc trưng của giải Saudi Pro League với những ông lớn như Al Hilal, Al Ahli hay Al Ittihad thì họ hay bứt tốc khi đầu giai đoạn 2 khởi tranh, trong khi đó giải Saudi Pro League chỉ đi chưa được nửa chặng đường của lượt đi nên vẫn chưa có thể đánh giá chuẩn nhất.

Ronaldo lại hỏng danh hiệu ở vòng 16 đội cùng Al Nassr tại King’s Cup, báo chí mô tả anh tỏ ra cực kỳ thất vọng và thậm chí còn bế tắc.

+ Thủ môn của Inter Milan gây tai nạn làm chết cụ ông 81 tuổi:

Tai nạn ập đến với thủ môn Josep Martinez khi chiếc xe của anh đã cán phải cụ ông ngồi xe lăn điện bất ngờ lao ra trên con đường chính với tốc độ cao ở tỉnh Como, Ý.

Sau cú va chạm giữa chiếc xe thủ môn Inter Milan Josep Martinez với chiếc xe lăn của cụ ông thì nạn nhân không qua khỏi.

Thủ môn Josep Martinez của Inter Milan gặp rắc rối khi điều khiển phương tiện làm chết cụ ông. Ảnh: A.N

Cảnh sát có mặt tại hiện trường và camera công cộng được trích xuất ở nhiều góc độ cho thấy, chiếc xe lăn chạy điện của cụ ông 81 tuổi bất ngờ từ trong đường phụ lao ra với tốc độ cao và đã hình thành một vòng cung ở đường chính, những phương tiện di chuyển trên đường chính bị khuất tầm nhìn và xử lý không kịp dẫn đến chiếc xe lăn bị ô tô va đập ở tốc độ cao, chiếc xe lăn lộn nhào quay nhiều vòng, cụ ông 81 tuổi bị đa chấn thương và sau đó là không thể qua khỏi.

Với cách mô tả qua trích xuất camera cho thấy, thủ môn Josep Martinez không có lỗi. Tuy nhiên cảnh sát tiếp tục điều tra và chưa có kết luận cuối cùng, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tiếp tục xác định “tốc độ” từ phương tiện của Josep Martinez và camera công cộng, liệu Martinez có chạy vượt tốc độ cho phép hay không?