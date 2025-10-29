HLV Arne Slot bất lực nhìn đương kim vô địch Liverpool rơi tự do 29/10/2025 14:08

(PLO)- Liverpool đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng dưới thời HLV Arne Slot khi để thua liên tiếp bốn trận tại Premier League, khiến cho ngôi vua giải Ngoại hạng Anh bị lung lay dữ dội.

Từ chỗ là nhà đương kim vô địch và khởi đầu mùa giải một cách ấn tượng, thầy trò HLV Arne Slot nay tụt xuống vị trí thứ bảy với chỉ 15 điểm, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về sự sa sút đột ngột của đội bóng. Thất bại trước Manchester United mới đây càng khiến tình hình thêm căng thẳng khi kình địch truyền kiếp đã vượt mặt họ trên bảng xếp hạng.

Chấn thương tàn phá đội hình Liverpool

Ở mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool từng khiến giới chuyên môn ngả mũ bởi sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi. Tuy nhiên, sang mùa thứ hai, dấu hiệu hụt hơi bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Áp lực của danh hiệu và kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ đã biến mỗi trận đấu thành một bài kiểm tra khắc nghiệt. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng bị phóng đại, khiến bầu không khí ở Anfield trở nên ngột ngạt.

Dẫu vậy, tình cảnh của Liverpool không phải là hiếm trong bóng đá. Ngay cả nhà vô địch mùa trước Manchester City cũng từng trải qua chuỗi bốn thất bại liên tiếp tại Premier League, trước khi trở lại mạnh mẽ vào giai đoạn sau.

Salah và đồng đội sa sút ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Điều đáng nói là sự sụt giảm phong độ của Liverpool đến ngay sau chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, khiến dư luận càng chú ý hơn. Dù chi ra tới 482,9 triệu euro bổ sung lực lượng vào đầu mùa, đội bóng vùng Merseyside vẫn chưa thể tìm thấy sự ổn định cần thiết.

Sáu bản hợp đồng đình đám gồm Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Geovanni Leoni, Hugo Ekitike và Milos Krekez vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Những ngôi sao này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới, nhưng sự hòa nhập chậm chạp cùng việc thay đổi chiến thuật khiến hiệu quả chưa như mong đợi.

Ngoài ra, vấn đề chấn thương đã tàn phá đội hình của Liverpool. Việc thủ thành Alisson Becker phải nghỉ dài hạn là tổn thất cực lớn. Trong khi đó, người thay thế Giorgi Mamardashvili lại thể hiện phong độ thiếu ổn định, để thủng lưới tới bảy bàn chỉ trong ba trận gần nhất. Cùng lúc, hàng loạt trụ cột khác như Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Alexander Isak, Curtis Jones và Giovanni Leoni cũng chưa đạt thể trạng tốt, buộc HLV Arne Slot phải liên tục xoay vòng nhân sự.

Cody Gakpo không còn có nhiều cơ hội ghi bàn cho Liverpool. Ảnh: EPA.

Những biến động này khiến hệ thống chiến thuật của Liverpool bị xáo trộn nghiêm trọng. Các cầu thủ dự bị chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà những ngôi sao chủ lực để lại.

Thử thách lớn cho nhà đương kim vô địch

Mùa hè 2025, đội bóng mất tới 12 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng, bao gồm cả sự ra đi đầy đau buồn của Diogo Jota qua đời vì tai nạn, để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Cánh trái, vốn từng là điểm mạnh với sự kết hợp giữa Luis Diaz và Jota, giờ trở nên rời rạc khi Cody Gakpo thường xuyên bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương.

Tình hình ở hành lang phải cũng chẳng khá hơn. Sự ra đi của Trent Alexander-Arnold đã để lại lỗ hổng khó bù đắp. Ngoài khả năng phòng ngự chắc chắn, cầu thủ người Anh còn là nhân tố quan trọng trong khâu kiến thiết với những pha tạt bóng chính xác và khả năng hỗ trợ tấn công linh hoạt. Cả Jeremie Frimpong lẫn Conor Bradley đều chưa thể tái hiện tầm ảnh hưởng của Arnold, khiến sức mạnh tấn công của Liverpool bị giảm đáng kể.

HLV Arne Slot và các học trò rơi vào thế báo động đỏ. Ảnh: EPA.

Ngay cả hàng phòng ngự vốn được xem là điểm tựa vững chắc với bộ đôi Virgil van Dijk - Ibrahima Konate cũng không còn giữ được sự chắc chắn. Thống kê cho thấy, trong bốn trận thua gần nhất, Liverpool đã để thủng lưới tới chín bàn, con số phản ánh rõ ràng tình trạng mất cân bằng của toàn đội.

Chênh lệch lớn về chất lượng giữa cầu thủ đá chính và dự bị là nguyên nhân sâu xa khiến Liverpool đánh mất phong độ. Dù HLV Arne Slot vẫn nỗ lực xoay chuyển tình hình, nhưng lực lượng sứt mẻ cùng lịch thi đấu dày đặc khiến ông khó có thể tìm ra phương án tối ưu trong ngắn hạn.

Liverpool còn phải đối mặt với giai đoạn khắc nghiệt khi tháng 10 và 11 chứng kiến tám trận đấu liên tiếp, bao gồm những cuộc chạm trán nảy lửa với Real Madrid và Manchester City. Sang tháng 12, thách thức càng lớn hơn khi họ phải đụng độ Inter Milan và Tottenham Hotspur, hai đội đang có phong độ ổn định.

Đội trưởng Virgil van Dijk lỏng lẻo hơn so với chính mình. Ảnh: EPA.

Nếu không thể sớm cải thiện tình hình, Liverpool có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương Premier League và tiến xa ở đấu trường châu Âu. Giờ đây, nhiệm vụ của HLV Arne Slot không chỉ là tìm lại chiến thắng, mà còn phải khôi phục niềm tin nơi các cầu thủ và người hâm mộ.

Những bản hợp đồng mới cần nhanh chóng hòa nhập, các trụ cột phải lấy lại thể lực, và toàn đội cần “giữ chân” cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông , thời điểm có thể bổ sung nhân sự chất lượng. Nếu không, cơn khủng hoảng tại Anfield có thể còn tệ hơn nữa, và “Lữ đoàn đỏ” sẽ phải đối mặt với một mùa giải đầy sóng gió, một thử thách thật sự cho bản lĩnh của nhà vô địch.