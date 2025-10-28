Tiền đạo Vinicius 'mãi không lớn' 28/10/2025 12:48

(PLO)- Cánh cửa Real Madrid hằng mơ ước của mọi cầu thủ sẽ đóng sập với tiền đạo Vinicius Jr vì tính cách quá nhỏ bé?

Thắng trận El Clasico nhưng tình hình Real Madrid rất căng và người trong cuộc thất vọng vì tiền đạo Vinicius Jr vẫn không chịu lớn.

72 phút trong trận El Clasico, chân sút Vinicius Jr chơi rất hay thậm chí là hay nhất đội, dù hai bàn thắng do công Mbappe và Bellingham ghi nhưng tự anh đã đánh đổ tất cả.

Khi HLV Xabi Alonso nhìn thấy cậu học trò Vinicius Jr nóng đầu hành vi có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, ông cho thay để không bị phạt thẻ vô ích, gây thiệt thòi cho những trận tới của Real Madrid. Tuy nhiên, tiền đạo vốn có tâm lý chông chênh này đã phản ứng rất manh động, biến mọi thứ thành trò cười cho thiên hạ.

Vinicius Jr ăn thua đủ với đàn em Yamal bên kia chiến tuyến theo kiểu "ngang ngửa" trong trận El Clasico. Ảnh: GN.

Real Madrid, một đội bóng lớn không thể có những “chuyện tào lao” thế này phá vỡ hình ảnh. Đặc biệt là những cầu thủ “nhỏ tính cách” như Vinicius Jr thể hiện trong trận El Clasico thắng Barcelona 2-1 rất kịch tính.

Chuyện xảy ra từ sau phút 72 trở đi kể từ khi HLV Alonso cho Vinicus Jr ra nghỉ khiến tình hình đang tồi tệ dần mà lẽ ra một đội bóng lớn như Real Madrid không thể đối mặt.

Những hành vi tức giận và những lời ăn tiếng nói khiến fan cực kỳ sốc khi Vinicius vùng vằng rời khỏi sân.

Khi HLV Xabi Alonso thay ra để khỏi để Vinicius Jr không gặp rắc rối thì anh lại lớn tiếng với ông thầy. Ảnh: GN.

Khi di chuyển ra khỏi sân, Vinicius Jr quát lên: “Gọi tôi là ông (mister)” cùng với đó là thái độ rất khó nhìn. Đi vào khu kỹ thuật rồi tiến vào đường hầm Vinicius Jr tiếp tục quát lớn: "Luôn luôn là tôi, tôi sẽ rời đội, tôi ra đi sẽ tốt hơn!?”.

Sau đó Vinicius Jr được kênh truyền hình của Real Madrid mời phỏng vấn thì tiền đạo Vinicius Jr làm thinh không trả lời gì cả. Hàng loạt hành vi của Vinicius Jr là rất tệ hại, tính cách không chịu lớn ở một CLB mà mọi thứ đòi hỏi bất kỳ cầu thủ nào cũng phải là thông minh, cư xử đẹp và biết tự hào màu áo của CLB vĩ đại nhất hành tinh.

Báo chí mô tả hàng loạt hành vi của Vinicius Jr đã như tín hiệu anh sẽ gặp rắc rối lớn và sẽ phải rời đội vì cuối cùng là nó thể hiện tiền đạo Brazil không xứng tầm khoác áo Galasticos.

Tiền đạo Vinicius Jr là chủ sở hữu danh hiệu “FIFA the best 2024”.

Ngôi sao của tuyển Brazil đến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha năm 2018 và thu hoạch 14 danh hiệu trong đó 3 La Liga, 2 Champions League, về nhì Quả bóng vàng (sau Rodri).

Nhưng tình hình này khiến mọi thứ rất căng và có thể tiền đạo Vinicius Jr sẽ phải ra đi.

Với ông trùm, Chủ tịch Florentino Perez cách thể hiện thế này của cầu thủ mình là điều rất chướng mắt rồi.

Vài năm qua, Vinicius Jr luôn gặp trạng thái từ việc bị fan đối phương phân biệt màu da. Có thể từ đó, chân sút tuyển Brazil có tâm lý rất yếu và rất hay bị tổn thương vì những chuyện hết sức vu vơ. Nay anh lại manh động với cả HLV trưởng và xúc phạm hình ảnh CLB Real Madrid.