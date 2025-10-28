Vinicius giận dữ đòi chia tay Real Madrid 28/10/2025 12:00

(PLO)- Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi sau vụ việc anh tỏ thái độ giận dữ khi bị rút khỏi sân trong trận El Clasico thắng đội khách Barcelona 2-1.

Phút 72 trên sân nhà Santiago Bernabeu của Real Madrid, HLV Xabi Alonso quyết định thay Vinicius bằng Rodrygo Goes. Điều này khiến tiền đạo người Brazil nổi giận, anh bước nhanh ra khỏi sân với vẻ mặt thất vọng, dang rộng hai tay và hét lớn: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tốt hơn là tôi nên đi!”, những lời được micro của DAZN ghi lại rõ ràng.

Theo tờ AS, Vinicius cảm thấy vị thế của mình trong đội bóng không còn được tôn trọng như trước. Cầu thủ này tin rằng anh không phải mẫu tiền đạo phù hợp với triết lý chiến thuật của Xabi Alonso và điều đó khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên khó duy trì.

Nguồn tin này cũng cho biết Vinicius đang nghiêm túc cân nhắc tương lai, không loại trừ khả năng rời Real Madrid vào mùa hè tới nếu không nhận được sự bảo đảm về niềm tin và vai trò trong đội hình. Dù hợp đồng giữa anh và Real Madrid vẫn còn hiệu lực đến năm 2027, nhưng theo El Mundo Deportivo, ngôi sao Vinicius sẽ chỉ cân nhắc gia hạn khi cảm thấy mình được trân trọng đúng mức.

Ngôi sao Brazil luôn nỗ lực trên sân cỏ. Ảnh: EPA.

Trước tình hình này, ban lãnh đạo Real đã nhanh chóng vào cuộc nhằm xoa dịu dư luận. Theo đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với Vinicius sau hành vi bộc phát nói trên. CLB coi đây là vấn đề nội bộ và hoàn toàn để HLV Xabi Alonso toàn quyền xử lý. Một nguồn tin thân cận tiết lộ trên đài SER Deportivos cho rằng Real Madrid sẽ không triệu tập cầu thủ người Brazil để chất vấn, bởi sự việc đã được giải quyết ổn thỏa trong phòng thay đồ sau trận đấu.

“HLV Xabi Alonso sẽ đưa ra mọi quyết định liên quan đến Vinicius. Nếu cậu ấy mắc lỗi, HLV sẽ xử lý nội bộ. CLB không can thiệp”, một nhà báo chuyên theo dõi Real Madrid chia sẻ trên sóng phát thanh.

Cảnh tượng khi Vinicius rời sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Máy quay ghi lại hình ảnh anh vừa đi vừa lắc đầu, buông ra lời chửi thề bằng tiếng Bồ Đào Nha thể hiện sự giận dữ tột độ. Trong khi đó, Xabi Alonso chỉ bình tĩnh quan sát học trò, rồi khẽ nói: “Thôi nào, Vini, bình tĩnh lại”. HLV người Tây Ban Nha tỏ ra kiềm chế và tránh để căng thẳng leo thang ngay trên sân.

HLV Xabi Alonso rơi vào tình thế khó xử. Ảnh: EPA.

May mắn cho Real Madrid, cơn giận dữ ấy không kéo dài quá lâu. Theo nguồn tin nội bộ được Marca dẫn lại, sau khi trận đấu kết thúc, Vinicius và Xabi Alonso đã có cuộc trao đổi riêng để hóa giải hiểu lầm. Hai thầy trò thậm chí còn ôm nhau trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Barcelona, thể hiện rằng mọi chuyện đã được khép lại.

CLB xác định rằng hành động của Vinicius không mang tính chống đối mà chỉ là sự bộc phát cảm xúc, xuất phát từ khát khao được tiếp tục thi đấu trong trận cầu lớn nhất của mùa giải. “Không có án phạt tiền, không có hình thức kỷ luật nào được đưa ra. Vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa”, tờ Marca khẳng định.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Xabi Alonso cũng không né tránh câu hỏi về học trò. Ông chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đầy thiện chí: “Vinicius ư? Chúng tôi sẽ nói chuyện riêng. Giờ là lúc tận hưởng chiến thắng này trước đã”. Câu nói ấy phần nào cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha lựa chọn cách ứng xử mềm mỏng để tránh làm tổn thương niềm tự trọng của một cầu thủ giàu cảm xúc như Vinicius.

Real cho rằng sự nóng giận của Vinocius chỉ là bộc phát. Ảnh: EPA.

Sự việc này, dù tạm thời lắng xuống, vẫn khiến giới truyền thông đặt câu hỏi về tương lai của ngôi sao người Brazil tại sân Bernabeu. Ngôi sao Vinicius, một trong những biểu tượng của thế hệ trẻ Real Madrid, đang ở giai đoạn cần sự ổn định để phát triển sự nghiệp. V

Việc anh cảm thấy “không còn được tôn trọng” có thể là dấu hiệu cảnh báo cho mối quan hệ đang rạn nứt giữa cầu thủ và ban huấn luyện. Tuy nhiên, Real vốn là một tập thể có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng nội bộ, và sự khéo léo của Alonso có thể sẽ giúp mọi chuyện đi đúng hướng.

Trận El Clasico vừa qua, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, nhưng dư âm của nó không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở cách CLB xử lý sự cố của ngôi sao sáng giá nhất đội bóng. Dù vụ việc đã khép lại, nhưng lời nói nóng nảy của Vinicius vẫn để lại sự rạn nứt âm ỉ, khiến tương lai của anh tại Bernabeu trở nên khó lường hơn.