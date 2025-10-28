HA Gia Lai thắng vẫn nằm dưới đáy bảng, Ninh Bình chưa thua 28/10/2025 11:35

(PLO)- Trận thua đầu tiên của Thể Công Viettel ở mùa giải này không ngờ lại là pha ngã ngựa trước đội cuối bảng HA Gia Lai, trong lúc tân binh Ninh Bình vẫn bất bại và CLB Công an Hà Nội vươn lên nhì bảng.

Vòng 8 V-League 2025-2026 vừa khép lại với hàng loạt biến động đáng chú ý ở nhóm đầu bảng, trong lúc HA Gia Lai vẫn nằm cuối bảng. Dù phải thi đấu trên sân khách và không có đội hình mạnh nhất, Ninh Bình vẫn chứng minh bản lĩnh của một tân binh giàu khát vọng khi đánh bại PVF CAND với tỷ số 3-1.

Bị dẫn bàn sớm, thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard vẫn thi đấu kiên cường và tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân đối phương của Ninh Bình, qua đó giúp họ tiếp tục duy trì mạch bất bại và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Với phong độ ổn định cùng lối chơi ngày càng gắn kết, đội bóng Cố đô hoàn toàn có thể được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, dù đây mới là mùa đầu tiên họ góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.

Trái ngược với niềm vui của Ninh Bình, đội bóng áo lính Thể Công Viettel lại trải qua một vòng đấu đáng quên. Làm khách trên sân Pleiku, họ bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước HA Gia Lai, đội bóng vốn chưa có nổi một chiến thắng nào kể từ đầu mùa.

HA Gia Lai có chiến thắng đầu tay ở mùa giải này nhưng vẫn nằm cuối bảng xếp hạng. Ảnh: CCT.

Trong trận cầu kịch tính kéo dài hơn 100 phút, đội bóng phố núi cuối cùng cũng nở nụ cười chiến thắng, chấm dứt chuỗi trận khát điểm. Dù 3 điểm này chưa thể giúp HA Gia Lai cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng chiến thắng cũng mang ý nghĩa tinh thần to lớn, mở ra hy vọng cho chặng đường sắp tới.

Chơi ít hơn một trận, HA Gia Lai mới chỉ có 6 điểm, bằng với SHB Đà Nẵng và SL Nghệ An nhưng vẫn nằm cuối bảng do kém hơn về hiệu số. Còn với Thể Công Viettel, thất bại này khiến họ đánh mất vị trí thứ nhì về tay CLB Công an Hà Nội và buộc HLV Velizar Popov phải sớm đưa ra những điều chỉnh cần thiết để đội bóng trở lại quỹ đạo vốn có.

Chính sự sa sút của Thể Công Viettel tạo cơ hội để Công an Hà Nội vươn lên. Trong trận đấu muộn nhất vòng 8, đội bóng của HLV Alexandre Polking đã giành chiến thắng CLB Công an TP.HCM 1-0 trên sân Hàng Đẫy, qua đó chiếm luôn vị trí nhì bảng. Đáng nói, Công an Hà Nội đã chơi thiếu người từ phút 20 sau khi Lê Văn Đô nhận thẻ đỏ, song với tinh thần quả cảm và đấu pháp hợp lý, họ không chỉ đứng vững mà còn ghi bàn quyết định để giành trọn 3 điểm. Đây được xem là thắng lợi mang đậm dấu ấn bản lĩnh của đội bóng thủ đô.

CLB Công an Hà Nội thắng đội khách Công an TP.HCM trong thế 10 đánh 11. Ảnh: CCT.

Cũng trong loạt trận của vòng 8, nhà đương kim vô địch V-League Nam Định lại không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi chỉ hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Thiên Trường. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương và ốm đau khiến lối chơi của Nam Định trở nên thiếu sức bật, dù đây là trận đầu tiên của tân HLV Trung Kiên. Dẫu vậy, người hâm mộ tin rằng đội bóng thành Nam sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để tìm lại hình ảnh của một nhà vô địch từng “bách chiến bách thắng” suốt hai mùa gần đây.

Một điểm nhấn khác của vòng đấu là chiến thắng ngoạn mục 3-2 của Hà Nội FC trước Becamex TP.HCM trên sân Gò Đậu. Dưới cơn mưa nặng hạt, đội bóng thủ đô bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng tinh thần thi đấu quyết liệt và sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp họ lội ngược dòng thành công.

Hà Nội FC vượt qua chủ nhà Becamex TP.HCM. Ảnh: CCT.

Đặc biệt, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên để lại dấu ấn đậm nét với pha kiến tạo và bàn thắng đầu tiên trong màu áo Hà Nội FC, góp công lớn vào chiến thắng đầu tay của đội dưới thời HLV Harry Kewell. Giới hâm mộ hy vọng Hoàng Hên và các đồng đội tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng giúp Hà Nội FC tái xuất trong cuộc đua vô địch, nhất là khi mùa giải vẫn còn dài và đại diện bóng đá Thủ đô vốn nổi tiếng với khả năng bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn cuối.

Như vậy, vòng 8 V-League 2025-2026 chứng kiến sự thay đổi đáng kể ở tốp đầu, khi CLB Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ hai, Thể Công Viettel tạm thời xuống thứ ba, còn Ninh Bình tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng. Những kết quả này sẽ khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn, với sự kịch tính xuất hiện ở mỗi vòng đấu.