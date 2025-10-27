Giải vô địch Đông Nam Á của FIFA cạnh tranh với AFF Cup 27/10/2025 15:15

(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino vừa chính thức công bố sự ra đời của FIFA ASEAN Cup, một giải đấu hoàn toàn mới dành cho khu vực Đông Nam Á, khác với AFF Cup tổ chức hai năm một lần từ năm 1996 và đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch.

Sự kiện ra đời FIFA ASEAN Cup được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á tại Kuala Lumpur, Malaysia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phát triển bóng đá khu vực dưới sự bảo trợ trực tiếp của FIFA, được cho là khác với giải đấu quen thuộc AFF Cup.

Tại lễ ký kết, ông Infantino cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã đặt bút ký biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức, với sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Theo thỏa thuận, FIFA và ASEAN sẽ hợp tác trong vòng 5 năm tới nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá, gắn kết cộng đồng và tạo ra cơ hội cho thế hệ trẻ thông qua môn thể thao vua.

Giải đấu FIFA ASEAN Cup được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược toàn cầu của FIFA, hướng đến việc củng cố vai trò của bóng đá như một công cụ ngoại giao, giáo dục và phát triển xã hội. Chủ tịch Infantino nhấn mạnh rằng sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là nỗ lực nhằm lan tỏa tinh thần tích cực và lối sống lành mạnh trong khu vực Đông Nam Á, nơi bóng đá từ lâu đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân.

Nguyễn Xuân Son góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Ảnh: CCT.

“Quan hệ hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của bóng đá khu vực, khuyến khích tinh thần thể thao và mang lại hy vọng cho trẻ em và thanh thiếu niên Đông Nam Á”, ông Infantino phát biểu trong buổi lễ, “Chúng tôi tin rằng FIFA ASEAN Cup sẽ tạo ra ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ, trở thành cầu nối gắn kết các quốc gia thông qua niềm đam mê chung với bóng đá”.

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA ASEAN Cup sẽ quy tụ tất cả các Liên đoàn thành viên FIFA thuộc khu vực Đông Nam Á, bao gồm những nền bóng đá quen thuộc như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei và Đông Timor. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp bảo trợ một giải đấu khu vực tại ASEAN, đánh dấu sự khác biệt rõ rệt so với AFF Cup, giải vô địch Đông Nam Á vốn được tổ chức đều đặn hai năm một lần từ năm 1996 dưới sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Mặc dù cả hai giải đều có mục tiêu phát triển bóng đá khu vực, nhưng FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn nhờ sự tham gia của các tổ chức quốc tế như FIFA, AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) và AFF. Sự phối hợp giữa các bên hứa hẹn mang lại một sân chơi chất lượng cao, đồng thời mở ra cơ hội để các cầu thủ Đông Nam Á được cọ xát và khẳng định mình trên bản đồ bóng đá thế giới, bên cạnh giải AFF Cup.

Thầy trò Kim Sang-sik vô địch giải AFF Cup gần nhất. Ảnh: CCT.

Ông Infantino chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất vui khi tiếp tục khẳng định cam kết của FIFA đối với khu vực bằng việc ra mắt giải đấu này. FIFA ASEAN Cup sẽ không chỉ làm phong phú thêm lịch thi đấu quốc tế, mà còn mang lại cơ hội để những tài năng xuất sắc của Đông Nam Á tỏa sáng ở quy mô toàn cầu”.

Trước đó, FIFA cũng từng khởi xướng FIFA Arab Cup, giải đấu dành cho các quốc gia Ả Rập ở Tây Á và Bắc Phi. Thành công của sự kiện này được xem là tiền đề để FIFA mở rộng mô hình sang các khu vực khác, trong đó Đông Nam Á được chọn là điểm đến tiếp theo nhờ sức hút đặc biệt của bóng đá nơi đây.

Hiện tại, FIFA chưa công bố chi tiết về thể thức thi đấu, thời gian tổ chức hay địa điểm đăng cai của FIFA ASEAN Cup. Trong thông báo chính thức, tổ chức này cho biết mọi quy định cụ thể sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới, sau khi thảo luận cùng các hiệp hội thành viên. Dù vậy, sự kiện ra mắt đủ tạo thêm niềm hứng khởi lớn lao đối với người hâm mộ khu vực, bên cạnh AFF Cup những người mong chờ một giải đấu tầm cỡ mang dấu ấn FIFA ngay tại Đông Nam Á.