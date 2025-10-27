Cựu Chánh án tòa tối cao điều tra 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 27/10/2025 13:19

Ủy ban điều tra độc lập vụ 7 cầu thủ nhập tịch được xem là bước đi cần thiết của FAM để khôi phục uy tín sau khi bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt án phạt nặng nề.

Trước đó, vào đầu tháng 10, FIFA đã công bố các biện pháp kỷ luật đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Theo quyết định, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Phó Chủ tịch FAM, Datuk Sivasundaram, cho biết vào ngày 17-10 rằng ủy ban điều tra sẽ hoạt động độc lập, không có bất kỳ đại diện nào từ FAM để đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quá trình điều tra. Việc lựa chọn Tun Md Raus, người từng giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia từ năm 2017 và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, cho thấy nỗ lực nghiêm túc của FAM trong việc làm sáng tỏ vụ việc gây chấn động này.

Cựu Chánh án tòa án tối cao, Tun Md Raus Sharif dẫn đầu nhóm điều tra độc lập vụ 7 cầu thủ Malaysia bị cho là gian lận giấy tờ nhập tịch. Ảnh: NST.

Theo thông báo của FAM, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một lỗi hành chính nghiêm trọng, khi một nhân viên vô tình tải lên các tài liệu do người đại diện của cầu thủ cung cấp thay vì nộp các bản sao chính thức được cấp bởi Cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Sự nhầm lẫn này khiến hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch bị xem là có dấu hiệu giả mạo. Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman, người chịu trách nhiệm giám sát quy trình đăng ký cầu thủ, đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA và đang chờ kết quả xem xét, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30-10. Trong thời gian chờ đợi, tổ chức này bày tỏ mong muốn ủy ban do Tun Md Raus dẫn dắt sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân liên quan.

Giữa lúc tranh cãi về án phạt vẫn đang lan rộng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có chuyến công tác ở Kuala Lumpur và gặp gỡ Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT). Cuộc gặp diễn ra vào cuối tuần qua và được cho là “rất hiệu quả” trong việc thảo luận về chiến lược phát triển bóng đá Malaysia trong tương lai.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gặp gỡ ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ảnh: NST.

Mặc dù nhiều nguồn tin cho rằng cuộc gặp này có liên quan đến vụ kỷ luật của FIFA đối với FAM, cả hai bên đều khẳng định đây chỉ là phần trong chương trình làm việc định kỳ của FIFA. Ông Tunku Ismail phát biểu: “Chúng tôi không tìm cách đổ lỗi cho ai. Điều quan trọng là phải tìm ra giải pháp để xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá Malaysia”.

Những hình ảnh về cuộc gặp giữa Infantino và Tunku Ismail nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, FIFA đã chính thức xác nhận rằng chuyến thăm này hoàn toàn không liên quan đến vụ việc đang được điều tra. Thay vào đó, Chủ tịch FIFA đã tham dự lễ khánh thành sân vận động mini FIFA Arena và có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim để thảo luận về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá tại Malaysia.

Cũng cần biết vụ việc bắt đầu gây chú ý từ ngày 6-10, khi FIFA công bố chi tiết trong báo cáo “Thông báo về căn cứ của quyết định”. Cơ quan này khẳng định FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả hoặc chỉnh sửa tài liệu chính thức. Do đó, ngoài khoản phạt tài chính, các cầu thủ liên quan bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm, bao gồm cả việc thi đấu, huấn luyện hay tham gia các sự kiện chính thức.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn đang chịu án treo giò của FIFA. Ảnh: NST.

Trong cuộc gặp tại Kuala Lumpur, ông Infantino bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hợp tác của chính phủ Malaysia và FAM, đồng thời tái khẳng định cam kết của FIFA trong việc hỗ trợ phát triển bóng đá tại quốc gia này thông qua chương trình “FIFA Forward”.

Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ đều đổ dồn vào cuộc điều tra do Tun Md Raus đứng đầu. FAM hy vọng kết quả của cuộc điều tra sẽ giúp lấy lại lòng tin từ người hâm mộ, đồng thời chứng minh rằng vụ việc chỉ là sai sót hành chính chứ không phải hành vi gian lận có chủ đích. Dù vậy, vụ bê bối vẫn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý bóng đá chuyên nghiệp.