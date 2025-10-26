Bellingham tuyên bố đánh bại Barcelona ở trận Siêu kinh điển 26/10/2025 12:37

(PLO)- Jude Bellingham khẳng định anh sẽ “làm mọi cách” để giúp Real Madrid giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải với Barcelona vào đêm 26-10 trên sân nhà Santiago Bernabeu.

Cuộc đối đầu Siêu kinh điển tại Bernabeu lần này mang ý nghĩa lớn khi Real Madrid đang dẫn đầu La Liga, trong khi Barca bám sát ngay phía sau với khoảng cách chỉ hai điểm. Trận chiến giành ngôi đầu cũng là một cơ hội để Real phục hận sau chuỗi trận lép vế trước đại kình địch ở mùa giải trước.

Trong mùa bóng 2023-2024, Barcelona đã hoàn toàn áp đảo Real Madrid khi thắng cả bốn lần gặp nhau trên mọi đấu trường, trong đó gồm chiến thắng 4-0 ngay tại Bernabeu, một cú sốc lớn đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trước đó một năm, Real từng thắng cả 3 trận Siêu kinh điển, nhưng cán cân quyền lực đã thay đổi.

Bellingham, người vừa trở lại sau quãng thời gian gặp vấn đề về thể lực đầu mùa, khẳng định anh đang ở trạng thái sung mãn nhất và sẵn sàng cống hiến để giúp Real lật ngược thế cờ.

Real Madrid và Barcelona không khoan nhượng ở trận cầu Siêu kinh điển. Ảnh: EPA.

“Tôi nghĩ ai cũng hiểu rằng chiến thắng trong những trận đấu như thế này mang ý nghĩa vượt xa 3 điểm. Nó khơi dậy cảm xúc, truyền thêm niềm tin và tinh thần cho toàn đội cho phần còn lại của mùa giải,” tiền vệ người Anh chia sẻ trên Real Madrid TV, “Cảm giác đánh bại đối thủ lớn nhất luôn đặc biệt, vì nó khiến bạn tin rằng mình đủ khả năng vô địch. Chúng tôi đã trải qua điều đó trong mùa đầu tiên, và giờ, tất cả đều muốn cảm nhận lại niềm vui ấy”.

Cầu thủ 22 tuổi này cho biết anh đã hồi phục hoàn toàn và đang hướng đến phong độ cao nhất. “Tôi cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, có lẽ đây là thời điểm tôi đạt thể trạng tốt nhất kể từ đầu mùa. Tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để giúp đội chiến thắng và duy trì đà phát triển mà các đồng đội đã xây dựng trong thời gian tôi vắng mặt. Hy vọng tôi có thể tiếp tục thể hiện tốt, tận hưởng trận đấu và cùng đội giành ba điểm”, Bellingham hạ quyết tâm.

Bellingham cũng thừa nhận Real đã mắc không ít sai lầm trong mùa giải trước và cho rằng bài học lớn nhất là phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong các thời điểm quan trọng: “Một phần rất quan trọng là quản lý trận đấu, cả về thời điểm và cảm xúc. Mùa trước, mỗi khi bị dẫn bàn, chúng tôi để cho điều đó ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần thi đấu, khiến thế trận trôi khỏi tầm kiểm soát. Giờ đây, điều quan trọng là phải giữ được sự điềm tĩnh trong suốt 90 phút, biết cách kiểm soát căng thẳng, áp lực và bầu không khí xung quanh. Chính những chi tiết nhỏ ấy sẽ tạo nên khác biệt”.

Bellingham tự tin đánh bại đội khách Barcelona trên sân nhà Bernabeu. Ảnh: EPA.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tiền vệ Pedri của Barcelona cũng thể hiện sự tự tin trước thềm đại chiến, dù đội bóng xứ Catalan đang đối mặt với nhiều tổn thất về lực lượng.

“Mùa trước chúng tôi đã chơi tuyệt vời. Mục tiêu của toàn đội là tìm lại đẳng cấp đó”, Pedri chia sẻ, “Luôn có chỗ để cải thiện, nhưng chúng tôi không quên rằng năm ngoái Barca đã thắng trong tất cả các trận Siêu kinh điển. Hy vọng chúng tôi có thể lặp lại thành tích đó. Barca sẽ cố gắng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng và tạo ra những cơ hội tốt nhất”.

Tuy nhiên, tinh thần lạc quan của Pedri phần nào bị phủ bóng bởi danh sách chấn thương dài của Barca. Những trụ cột như Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi, Joan Garcia và thủ môn Marc-Andre ter Stegen đều chắc chắn vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Raphinha và Jules Kounde vẫn còn bỏ ngỏ. Không chỉ vậy, Barcelona cũng sẽ thiếu vắng HLV trưởng Hansi Flick, người bị cấm chỉ đạo sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Girona. Thay vào đó, trợ lý Marcus Sorg sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chỉ đạo ngoài đường biên.

Pedri cùng đồng đội Barca tự tin ở chuyến làm khách Real. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Pedri vẫn giữ tinh thần chiến đấu cao trước thử thách lớn. “Tất nhiên, chúng tôi muốn có đầy đủ đội hình, cả HLV và toàn bộ các đồng đội”, anh nói, “Những người đủ thể lực sẽ ra sân, chiến đấu hết mình và cống hiến tất cả để giành 3 điểm. Đó là cách duy nhất để đáp lại niềm tin của người hâm mộ”.

Trận El Clasico luôn là một trong những màn chạm trán kịch tính nhất những năm gần đây. Real Madrid đang có phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn với sự trở lại của Bellingham, trong khi Barcelona, dù thiếu hụt nhân sự, vẫn là tập thể giàu bản lĩnh và kinh nghiệm. Giữa Bernabeu rực lửa, cả hai đội đều hiểu rằng chiến thắng không chỉ mang giá trị điểm số, mà còn là lời thách thức cho ngôi vương La Liga mùa này.