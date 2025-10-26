Liverpool suy sụp, HLV Arne Slot bất lực 26/10/2025 11:42

(PLO)- HLV Arne Slot của Liverpool thừa nhận ông hoàn toàn bất lực trước chuỗi khủng hoảng của các học trò khi “Lữ đoàn đỏ” phải hứng chịu thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League.

Rạng sáng 26-10 (giờ Việt Nam), nhà đương kim vô địch Liverpool tiếp tục sa sút khi để thua Brentford 2-3 trên sân Community ở London, qua đó thầy trò HLV Arne Slot đánh mất luôn vị trí trong nhóm dự Champions League.

Trận thua này khép lại chuỗi bốn vòng đấu đáng quên của Liverpool, sau khi họ lần lượt gục ngã trước Crystal Palace, Chelsea và Manchester United. Với kết quả này, đội bóng vùng Merseyside rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với 15 điểm, đứng ngoài cuộc đua tốp 4 vốn được xem là mục tiêu tối thiểu ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Slot không giấu nổi sự thất vọng. “Tôi nghĩ đây là một trong những thất bại cay đắng nhất kể từ khi tôi dẫn dắt đội. Sau khoảng 30 phút đầu tiên, Brentford đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu bằng những pha ném biên dài, tình huống cố định và hàng loạt khoảnh khắc rất nguy hiểm”, ông nói với ESPN, “Mỗi trận thua đều khác nhau, nhưng điều đáng lo ngại là chúng tôi đã thua bốn trận liền. Kết quả cuối cùng luôn là yếu tố quan trọng nhất. Và nếu đánh giá về màn trình diễn, tôi phải thừa nhận đây là trận thua tệ nhất trong số đó”.

HLV Arne Slot không tin các học trò sa sút kéo dài đến như vậy. Ảnh: EPA.

Brentford chỉ mất năm phút để khai thông thế bế tắc, khi Dango Ouattara thực hiện cú ném biên dài dẫn tới bàn thắng mở tỷ số. HLV Arne Slot cho biết ông và các học trò đã dành nhiều thời gian tập luyện để đối phó với tình huống này, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

“Đúng vậy, đó chính là điều chúng tôi tập trung duy nhất trong buổi tập trước đó, chuẩn bị cho những cú ném xa ấy. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn ghi bàn theo đúng cách đó”, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ đầy chua chát.

Theo HLV Arne Slot, vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở khâu phòng ngự mà còn ở việc các đối thủ dường như đã tìm ra công thức để đánh bại họ. “Các đội đều chọn một chiến thuật tương tự khi gặp chúng tôi, sử dụng bóng dài, khai thác các pha cố định và ném biên. Đó là chiến lược rất hiệu quả, trong khi chúng tôi vẫn chưa có lời giải. Khi để thủng lưới quá nhiều bàn như vậy, thật khó mà cạnh tranh được”, ông thừa nhận.

Salah đã ghi bàn nhưng không đủ cứu thua cho Liverpool. Ảnh: EPA.

Ông thầy của Liverpool tuổi cũng lý giải rằng những thay đổi sâu rộng trong đội hình mùa hè qua khiến quá trình ổn định trở nên khó khăn hơn: “Tôi không cho rằng việc đội đang gặp trục trặc là điều quá bất ngờ, bởi chúng tôi đã có nhiều xáo trộn trong đội hình. Tuy nhiên, tôi không ngờ mọi thứ lại tệ đến mức thua liên tiếp bốn trận”.

Dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025-2026 đầy thử thách. Hệ thống chiến thuật mới của ông chưa đem lại hiệu quả, trong khi tinh thần thi đấu của các trụ cột như Van Dijk, Salah hay Szoboszlai đang bị đặt dấu hỏi. Thất bại trước Brentford đã khiến Liverpool tụt hạng và còn đẩy họ vào tình thế buộc phải tìm lại bản sắc ngay lập tức nếu không muốn sớm bị loại khỏi cuộc đua vô địch.

Với việc những đối thủ trực tiếp như Arsenal và Manchester City vẫn duy trì phong độ cao, Slot cùng học trò đang chịu áp lực nặng nề để khôi phục lại hình ảnh của một ứng viên hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.