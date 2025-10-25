HLV Ruben Amorim lo lắng MU bị đội khách Brighton đánh bại 25/10/2025 13:50

(PLO)- Sau chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool, Manchester United đang chờ cuộc chạm trán với Brighton & Hove Albion trong khuôn khổ Premier League, diễn ra trên sân Old Trafford vào đêm 25-10 trong sự lo lắng của HLV Ruben Amorim.

3 điểm có được tại sân Anfield vài ngày trước là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định. Tuy nhiên, Man United lại ráo riết chuẩn bị cho cuộc chạm trán Brighton lành ít dữ nhiều trên sân nhà Old Trafford.

HLV Ruben Amorim đang từng bước định hình phong cách chơi bóng mới cho Man United, cho biết ông không muốn các học trò chìm trong niềm vui quá lâu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định chiến thắng trước Liverpool đã khép lại, và toàn đội cần nhanh chóng hướng sự tập trung vào thử thách tiếp theo. “Chúng tôi đã giành chiến thắng nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Dĩ nhiên, đó luôn là một cuối tuần đáng nhớ, nhưng giờ trọng tâm của chúng tôi là trận đấu kế tiếp. Trận thắng Liverpool giờ đã thuộc về quá khứ”, Amorim chia sẻ trên trang web chính thức của CLB.

Theo ông, bóng đá hiện đại đòi hỏi các đội bóng lớn như Manchester United phải luôn biết làm mới mình và thích ứng liên tục, bởi mỗi đối thủ đều mang đến những thử thách khác nhau. “Chúng ta phải hiểu rằng bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt ở những đội bóng có truyền thống như thế này. Vì vậy, MU không sống trong quá khứ, mà chỉ tập trung vào hiện tại. Cuộc đối đầu với Brighton chắc chắn sẽ rất khó khăn”, HLV Ruben Amorim bày tỏ.

MU cần quên đi chiến thắng nhà đương kim vô địch Liverpool để chuẩn bị thật kỹ cho cuộc tiếp đón Brighton. Ảnh: EPA.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha dành sự tôn trọng đặc biệt cho Brighton, đội bóng nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao, triển khai bóng linh hoạt và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh: “Tôi cho rằng đây là một trận đấu đầy thử thách, giống như mọi lần chúng tôi gặp họ. Brighton là một tập thể đáng xem, họ chơi thứ bóng đá có tổ chức, tấn công sáng tạo và rất giỏi trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu”.

Nhà cầm quân 39 tuổi cũng cảnh báo các học trò phải đặc biệt chú ý những tình huống cố định, bởi đây là vũ khí lợi hại của đội khách mùa này: “Họ đã cải thiện rất nhiều ở các pha bóng chết. Brighton là một đội toàn diện, có chiều sâu và tính chiến đấu cao. Vì thế, chúng tôi cần chơi thông minh, tập trung tối đa và không được phép mắc sai lầm, bởi họ có thể trừng phạt chỉ từ một thoáng lơ là”.

Những lời cảnh báo của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không phải vô căn cứ. Ở mùa giải trước, Brighton đã khiến Manchester United phải ôm hận trong cả hai lượt trận, giành chiến thắng trên cả sân nhà lẫn sân khách. Dưới thời các HLV trước đó, “Quỷ đỏ” thường gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với lối đá nhanh, ban bật ít chạm và pressing liên tục của “Chim Mòng biển”. Vì vậy, trận đấu vào đêm 25-10 không dễ cho HLV Ruben Amorim cùng các học trò làm mưa làm gió.

HLV Amorim nhắn nhủ các học trò thận trọng với "Chim Mòng biển". Ảnh: EPA.

Trên bảng xếp hạng Premier League hiện tại, Manchester United đang tạm xếp thứ 9 với 13 điểm sau 9 vòng đấu, chỉ hơn Brighton, đội đứng ngay sau, đúng 1 điểm. Điều đó khiến cuộc đối đầu tại Old Trafford mang ý nghĩa như một trận “6 điểm”, có thể định hình vị trí của cả hai trong nhóm giữa bảng.

Với phong độ đang lên sau chiến thắng trước Liverpool, chủ nhà Man United chắc chắn muốn tận dụng cơ hội này để bứt phá và thu hẹp khoảng cách với nhóm dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Brighton cũng không giấu tham vọng gây bất ngờ ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, đội bóng vùng biển phía Nam nước Anh vẫn duy trì được phong cách chơi bóng tấn công rực lửa và tinh thần không sợ hãi trước các ông lớn.

Với hai đội đang chỉ cách nhau 1 điểm, cuộc so tài này sẽ rất kịch tính và căng thẳng đến phút cuối, nơi sự tập trung và bản lĩnh thi đấu quyết định tất cả.