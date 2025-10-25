Đại gia Saudi Arabia chiêu mộ Bruno Fernandes và lời khuyên của Ronaldo 25/10/2025 12:46

(PLO)- Thủ quân của Manchester United, tiền vệ Bruno Fernandes đã tiết lộ rằng anh nhận được lời đề nghị khổng lồ từ CLB Al Hilal của Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, với mức phí lên tới 100 triệu bảng Anh.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thẳng thừng từ chối lời mời của đại gia Saudi Arabia, bởi anh tin rằng vẫn còn những giấc mơ dang dở cần hoàn thành tại Old Trafford là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League cùng “Quỷ đỏ”.

Bruno Fernandes tìm lời khuyên từ vợ và Ronaldo

Theo Bruno Fernandes, thương vụ này đã được phía Al Hilal gửi đến ban lãnh đạo Manchester United khi đội bóng đang trong chuyến du đấu tại Malaysia sau mùa giải 2024-2025. Ngôi sao 31 tuổi cho biết anh đã thông báo trực tiếp với Giám đốc điều hành Omar Berrada về lời đề nghị đầy hấp dẫn này. Cũng trong thời gian đó, anh tìm đến người đàn anh đồng hương Cristiano Ronaldo, hiện thi đấu cho Al Nassr, để tham khảo ý kiến và lời khuyên.

Bruno Fernandes vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng châu Âu, anh khẳng định mình sẽ chỉ xem xét tương lai sau World Cup 2026. “Tôi vẫn cảm thấy rất tốt ở đây”, Bruno chia sẻ trong cuộc phỏng vấn nhân dịp anh đạt cột mốc 300 trận cho Man United, “Tôi vẫn muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình, dù rõ ràng tôi không thể nói trước điều gì về phía CLB”.

Thủ quân của Manchester United cùng gia đình tri ân người hâm mộ. Ảnh: EPA.

Tiền vệ người Bồ cũng phản bác tin đồn rằng anh đã đạt thỏa thuận rời MU vào mùa giải tới: “Tôi thấy có nhiều tin đồn, nhiều người nói rằng tôi đã đồng ý ra đi. Nếu có một thỏa thuận nào đó, thì nó không phải do tôi ký kết. Tôi chưa nói chuyện với bất kỳ ai, và người đại diện của tôi cũng biết rằng cho đến khi World Cup kết thúc, tôi sẽ không bàn về tương lai”.

Bruno Fernandes kể lại khoảnh khắc đầu tiên khi nhận được lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia, anh lập tức chia sẻ với vợ Ana. “Câu hỏi đầu tiên của cô ấy là: “Anh đã đạt được mọi thứ anh muốn ở CLB chưa?”. Và tôi phải thú thật rằng, chưa. Cô ấy hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Câu trả lời ấy giúp tôi nhận ra rằng nếu tôi chưa hoàn thành giấc mơ của mình tại đây, thì tôi không thể rời đi. Tôi không chắc mình có thể làm được, và cô ấy cũng vậy. Nhưng nếu tôi không thử, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết kết quả”.

Ngay sau đó, Bruno Fernandes chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Man United để làm rõ mọi việc. Anh nói với Omar Berrada: “Tôi muốn biết quan điểm của CLB. Tôi hiểu rằng đây là một lời đề nghị lớn, có thể khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc. Nhưng tôi cần biết liệu họ muốn giữ tôi lại hay không”.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn tìm vinh quang mới cùng CLB. Ảnh: EPA.

Nghĩa tình với Manchester United

Theo tiết lộ, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Berrada đều khẳng định Man United muốn anh ở lại, dù họ thừa nhận rằng mức giá từ Al Hilal là rất hấp dẫn. “Họ nói với tôi rằng nếu tôi muốn ra đi, họ sẽ không ngăn cản vì đó là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng họ thực sự muốn tôi ở lại”, Bruno Fernandes kể lại.

Đội trưởng của Man United cũng cho biết anh đã nhận được sự động viên từ HLV Ruben Amorim, người khuyên anh tiếp tục cống hiến: “Thầy nói rằng đội bóng cần tôi. Nếu tôi ra đi, họ sẽ mất đi điều gì đó quan trọng. Và tôi hiểu rằng mình vẫn có vai trò để giúp đội bóng tốt hơn”.

Bruno thừa nhận Al-Hilal “không vui” khi anh từ chối lời mời, đặc biệt sau khi anh đã nói chuyện với HLV Jorge Jesus – người từng dẫn dắt anh tại Sporting Lisbon và hiện đang làm việc ở Saudi Arabia. Đáng chú ý, chính Jesus cũng đang huấn luyện Ronaldo tại Al Nassr, và đội bóng này từng được cho là có liên hệ với Fernandes trong thời gian qua.

HLV Ruben Amorim cần sự cống hiến của Bruno. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi về cuộc trò chuyện với Ronaldo, đàn em Bruno Fernandes chia sẻ rằng anh rất coi trọng lời khuyên của người đàn anh. “Ronaldo có quan điểm riêng và đã nói với tôi những điều quan trọng, nhưng đó là chuyện riêng giữa chúng tôi. Điều tôi có thể nói là lời khuyên của anh ấy rất có giá trị, bởi anh ấy hiểu rõ môi trường ở đó, hiểu rõ bóng đá Saudi Arabia. Nhưng cuối cùng, quyết định vẫn là của tôi và MU”.

Trong buổi phỏng vấn đánh dấu cột mốc 300 trận khoác áo Manchester United, trận gặp Brighton vào đêm 25-10, Bruno Fernandes cũng dành thời gian nhìn lại hành trình gần sáu năm gắn bó với đội bóng thành Manchester. Anh đã ghi 100 bàn thắng và kiến tạo 87 lần kể từ khi gia nhập từ Sporting Lisbon với mức phí 67,7 triệu bảng vào tháng 1-2020. Dưới triều đại của nhiều HLV khác nhau, anh vẫn luôn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi và là cầu thủ mang lại sự ổn định hiếm có cho MU suốt những năm đầy biến động.

Đáng chú ý, anh đã cùng Man United giành Cúp Liên đoàn năm 2023 và Cúp FA năm 2024 với tư cách đội trưởng, nhưng Bruno Fernandes vẫn coi trận ra mắt trong màu áo đỏ (hòa 0-0 trước Wolves vào tháng 2-2020) là “khoảnh khắc đẹp nhất” trong sự nghiệp của anh tại CLB. “Tôi không biết vì sao mình lại có thể bắt nhịp nhanh đến vậy. Có lẽ vì tôi đã luôn khao khát được chơi bóng ở Premier League, được khoác áo Manchester United. Khi cơ hội đến, tôi biết đó là cơ hội cuối cùng của đời mình, nên tôi phải nắm lấy bằng mọi giá”, anh chia sẻ.

Hợp đồng của Bruno với MU kéo dài đến năm 2027. Ảnh: EPA.

Ngôi sao Bồ Đào Nha cũng nói thêm rằng những danh hiệu anh có được cùng MU mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì chúng là các danh hiệu đầu tiên, mà còn vì tầm quan trọng của chúng trong văn hóa bóng đá Anh. “Carabao Cup rất đáng nhớ vì đó là chiếc cúp đầu tiên tôi giành được. Nhưng FA Cup còn thiêng liêng hơn. Nó chính là chiếc cúp nội địa lâu đời nhất thế giới, mang giá trị tinh thần sâu sắc đối với người hâm mộ Anh. Anh trai tôi từng sống ở đây, nên tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc được thi đấu tại Wembley, được chạm tay vào chiếc cúp ấy. Với tôi, đó là niềm tự hào lớn lao, không chỉ cho bản thân mà cho cả CLB”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bruno Fernandes một lần nữa khẳng định tình yêu và khát vọng của mình dành cho Manchester United. Anh thừa nhận không thể biết liệu mình có thể đạt được giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League trong ba năm tới hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng: “Tôi không thể nói rằng mình sẽ thành công, nhưng tôi biết nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ làm được”.