FIFA thẳng thừng nói lời này với bóng đá Malaysia

(PLO)- Trong khi nhiều người cho rằng cuộc gặp này có liên quan đến án phạt gần đây của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cả hai bên đều mô tả cuộc thảo luận là “hiệu quả và mang tính xây dựng”.

Chủ tịch FIFA Infatino chụp ảnh lưu niệm cùng Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ảnh: NSTP

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có buổi gặp gỡ với ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), để thảo luận về định hướng phát triển và tương lai của bóng đá Malaysia.

Ông Tunku Ismail chia sẻ: “Chúng tôi không đến đây để đổ lỗi cho ai. Chúng tôi đến đây để tìm ra giải pháp và xây dựng một nền tảng bóng đá vững chắc cho quốc gia”.

Những hình ảnh của hai người lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên suy đoán rằng sự có mặt của Chủ tịch FIFA tại Kuala Lumpur có thể liên quan đến vụ kỷ luật FAM.

Tuy nhiên sau đó, FIFA đã xác nhận trên trang web chính thức, chuyến thăm của ông Infantino không liên quan đến vụ việc này, mà là một phần trong chuyến công tác chính thức.

Trong chuyến đi, ông Infantino đã khánh thành dự án sân mini “FIFA Arena” và gặp Thủ tướng Malaysia - Datuk Seri Anwar Ibrahim để thảo luận về chương trình phát triển bóng đá quốc gia.

Câu chuyện về các lệnh trừng phạt bắt đầu từ ngày 6-10, khi FIFA công bố toàn bộ chi tiết quyết định kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch, gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Các cầu thủ này bị kỷ luật, sau khi FIFA phát hiện có sự sai lệch trong hồ sơ đăng ký ban đầu.

Theo báo cáo chính thức mang tên “Notification of the Grounds of the Decision” (Thông báo về cơ sở của quyết định), Ủy ban kỷ luật của FIFA kết luận rằng các án phạt được áp dụng do vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả hoặc sửa đổi tài liệu chính thức.

Cụ thể: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ; Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Infantino bày tỏ lời cảm ơn chính phủ Malaysia và FAM vì sự hợp tác và ủng hộ liên tục, đồng thời tái khẳng định cam kết của FIFA trong việc hỗ trợ phát triển hạ tầng bóng đá Malaysia thông qua chương trình FIFA Forward.