Sao Real Madrid đồng loạt tấn công Yamal 27/10/2025 12:51

(PLO)- Trận El Clasico tại sân Santiago Bernabeu đã một lần nữa cho thấy sức nóng vượt thời gian của cuộc đối đầu giữa hai ông lớn Real Madrid và Barcelona với những màn kịch chiến từ trên sân ra mạng xã hội.

Trên khán đài rực lửa của Real Madrid, hàng triệu người hâm mộ chứng kiến một trận cầu mãn nhãn cùng những cảm xúc bùng nổ đến từ các ngôi sao hàng đầu, trong đó Vinicius Junior là tâm điểm gây chú ý.

Cầu thủ người Brazil, nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và sự bốc đồng trên sân, đã không thể giữ được bình tĩnh khi bị HLV Xabi Alonso rút ra khỏi sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Rodrygo. Khi rời sân, Vinicius tỏ rõ vẻ thất vọng, gương mặt lộ rõ sự bực tức. Theo tờ Diario AS, anh thậm chí đã buông lời nặng nề nhắm về phía Alonso. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không giữ im lặng mà đáp trả lại, khiến bầu không khí ở khu vực kỹ thuật trở nên căng thẳng.

Bất chấp khoảnh khắc nóng nảy đó, Xabi Alonso đã nhanh chóng xoa dịu tình hình sau trận đấu. Trong buổi họp báo, ông khẳng định đây chỉ là phản ứng tức thời và không ảnh hưởng đến nội bộ đội bóng. “Tính cách của Vini ư? Mỗi HLV đều có những cầu thủ với cá tính riêng biệt. Giờ chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng, rồi khi thích hợp, mọi chuyện sẽ được trao đổi trong phòng thay đồ”, Alonso nói.

Vinicius gây hấn với HLV Alonso khi bị thay ra. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi thêm về mối quan hệ giữa ông và Vinicius, Alonso nhấn mạnh rằng không hề có mâu thuẫn cá nhân nào. Tuy nhiên, giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết đây không phải là lần đầu hai người nảy sinh bất đồng.

Kể từ khi Xabi Alonso lên nắm quyền tại Real Madrid đầu mùa này, Vinicius đã nhiều lần tỏ ra không hài lòng với việc bị thay ra sớm hoặc phải ngồi dự bị trong những trận đấu quan trọng. Dù vậy, không ai phủ nhận tầm ảnh hưởng và tài năng của cầu thủ người Brazil, người đã góp công lớn vào lối chơi tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi sự việc giữa Alonso và Vinicius còn đang được bàn tán, một cuộc tranh cãi khác cũng bùng lên sau trận đấu, liên quan đến Jude Bellingham và tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona. Sau khi Real Madrid giành chiến thắng 2-1, Bellingham đăng tải một dòng trạng thái trên Instagram đầy ẩn ý: “Nói thì dễ lắm. Hala Madrid Siempre!” – một lời mỉa mai rõ ràng nhắm vào Yamal, người trước trận đã khiến dư luận dậy sóng khi gọi Real Madrid là “CLB của những tên trộm”.

Sao Real và Yamal đối đầu nảy lửa trên sân bóng. Ảnh: EPA.

Theo AS, bình luận này của Bellingham được xem là lời đáp trả thẳng thừng sau những phát ngôn thiếu kiềm chế của Yamal, cầu thủ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự tự tin thái quá trước thềm El Clasico. Những lời nói của Yamal đã khiến các cầu thủ Real Madrid phẫn nộ, đồng thời góp phần châm ngòi cho cuộc xô xát nảy lửa sau tiếng còi mãn cuộc.

Mọi chuyện bắt đầu khi đội trưởng Dani Carvajal tiến lại gần Yamal, ra dấu yêu cầu cầu thủ trẻ “nói ít lại”. Dù cả hai ban đầu có vẻ hòa giải bằng một cái bắt tay, nhưng chỉ ít phút sau, họ lại to tiếng và khiến cầu thủ hai đội lao vào can ngăn. Thủ môn Thibaut Courtois và Vinicius Junior cũng bị cuốn vào cuộc tranh cãi, với Vinicius phải được đồng đội giữ lại khi anh cố gắng tiến đến chỗ Yamal.

Dòng đăng tải của Bellingham, người vừa ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng của Real, càng làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là hành động thiếu kiềm chế, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là phản ứng tự nhiên trước lời khiêu khích của đối thủ.

Bellingham mỉa mai cầu thủ trẻ của Barcelona. Ảnh: EPA.

Sự việc càng trở nên ồn ào hơn khi cha của Lamine Yamal, ông Mounir Nasraoui, lên tiếng đáp trả Bellingham trên mạng xã hội. “May mắn thay, con trai tôi mới chỉ 18 tuổi. Hẹn gặp lại ở Barcelona”, ông viết, ngụ ý rằng nếu Yamal trưởng thành hơn, câu chuyện có thể đã khác. Lời bình luận này được cho là nhắm đến thái độ của các cầu thủ Real Madrid, những người bị cáo buộc đã “khiêu khích một đứa trẻ”.

Dù những xung đột này làm nóng dư luận, giới chuyên môn cho rằng đây chỉ là phần tất yếu trong các trận El Clasico, nơi cảm xúc, danh dự và niềm kiêu hãnh luôn bị thử thách. Cả Real Madrid và Barcelona đều hiểu rằng cuộc đối đầu giữa họ không chỉ là một trận đấu, mà còn là một sự cạnh tranh khốc liệt nhất bóng đá thế giới.

Với chiến thắng 2-1, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu La Liga, trong khi Barcelona đối mặt với áp lực lớn khi để thua ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần.