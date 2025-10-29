Giải đấu của FIFA thay đổi bộ mặt bóng đá Đông Nam Á 29/10/2025 06:39

(PLO)- Giải vô địch bóng đá ASEAN do FIFA khởi xướng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Đông Nam Á, mang đến cho các quốc gia một sân chơi thích hợp để phát triển trong lịch thi đấu toàn cầu.

Giải vô địch bóng đá ASEAN do FIFA đề xuất mang lại nhiều kỳ vọng cho bóng đá Đông Nam Á, khi một sân chơi khu vực được công nhận trong lịch thi đấu quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng, giúp các đội tuyển quốc gia có nhiều cơ hội phát triển thực chất hơn và nâng cao vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

Khi giải bóng đá ASEAN nằm trong hệ thống FIFA…

Thông tin về giải ASEAN đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính thức công bố vào cuối tuần qua. Ông cho biết FIFA ASEAN Cup sẽ quy tụ đầy đủ 11 quốc gia thành viên của Liên đoàn các quốc gia bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Đông Timor.

Giải đấu này lấy cảm hứng từ FIFA Arab Cup 2021, một sự kiện từng gặt hái thành công vang dội khi quy tụ các đội bóng Ả Rập và được tổ chức như bước khởi động trước thềm World Cup Qatar 2022.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tin tưởng giải bóng đá ASEAN sẽ nâng tầm các quốc gia, bên cạnh AFF Cup mỗi hai năm tổ chức một lần. Ảnh: TNST.

Theo ông Infantino, FIFA sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng các hiệp hội thành viên để hoàn thiện thể thức thi đấu, lịch trình và cơ cấu tổ chức. Mục tiêu của giải là giúp bóng đá khu vực có một giải đấu mang tầm vóc quốc tế, nơi các cầu thủ hàng đầu được triệu tập và tranh tài trong khuôn khổ lịch thi đấu chính thức của FIFA.

Từ năm 1996, AFF Cup là giải đấu danh giá nhất của khu vực, nhưng vẫn tồn tại hạn chế lớn: giải không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Điều đó khiến nhiều cầu thủ ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu hoặc các giải chuyên nghiệp lớn không thể trở về phục vụ đội tuyển. Theo đó, nhiều CLB từ chối nhả người vì không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Vì thế, việc FIFA đứng ra tổ chức ASEAN Cup mới sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi đó, các đội tuyển Đông Nam Á có thể tung ra đội hình mạnh nhất, góp phần nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu. Hơn nữa, các đội tuyển quốc gia sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để giành chiến thắng và tích lũy điểm số thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Các đội tuyển quốc gia trong khu vực sẽ triệu tập những cầu thủ giỏi nhất của mình để góp mặt ở giải đấu do FIFA tổ chức. Ảnh: CCT.

Thị trường bóng đá Đông Nam Á năng động

Hiện tại, bóng đá Thái Lan và Việt Nam được xem là hai nền bóng đá phát triển ổn định và thường xuyên góp mặt ở cấp độ châu lục, trong khi phần còn lại của khu vực, bao gồm Malaysia, Indonesia hay Singapore, vẫn đang chật vật để bắt kịp. Sự tham gia trực tiếp của FIFA có thể giúp thu hẹp khoảng cách ấy, tạo ra một môi trường thi đấu chuyên nghiệp và bình đẳng hơn.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử AFF Cup với 7 danh hiệu, tiếp theo là Singapore (4 lần) và Việt Nam (3 lần). Nếu ASEAN Cup mới được công nhận chính thức, đó chính là thời cơ tốt để các nền bóng đá còn lại chứng minh năng lực thực sự khi có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Trong bài phát biểu tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa FIFA và ASEAN về hợp tác phát triển bóng đá, Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh giải đấu mới không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và sức mạnh khu vực. Ông chia sẻ: “Sự kiện này có tác động lớn ở Đông Nam Á và còn tạo ảnh hưởng tích cực trên toàn thế giới. Bóng đá là ngôn ngữ chung, là sợi dây gắn kết các quốc gia, và giờ đây FIFA đang cùng 11 nước ASEAN viết nên một chương mới của tinh thần đoàn kết ấy”.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan đang dẫn đầu khu vực. Ảnh: CCT.

Ông Infantino cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của khu vực khi cho biết ASEAN là một trong những thị trường bóng đá năng động và sôi động nhất hành tinh, với hơn 700 triệu người hâm mộ. Đây là cơ sở vững chắc để FIFA đầu tư và phát triển một giải đấu có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chủ tịch FIFA bày tỏ sự kỳ vọng lớn: “Số 11 là con số biểu tượng trong bóng đá, mỗi đội có 11 cầu thủ, và giờ chúng tôi đang có 11 quốc gia cùng chung tay vì mục tiêu phát triển. FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành giải đấu mang lại sức sống mới, quy tụ những cầu thủ giỏi nhất trong khu vực và để lại dấu ấn sâu đậm trên thế giới”.

Không dừng lại ở giải đấu mới, sự hợp tác giữa FIFA và các nước ASEAN tập trung vào bốn trụ cột chính: duy trì tính liêm chính trong bóng đá, đảm bảo môi trường thi đấu an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục thể thao trong đào tạo trẻ, và thúc đẩy phát triển toàn diện môn thể thao vua trong khu vực. Chủ tịch Infantino khẳng định: “FIFA mong muốn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục phát triển trong môi trường an toàn, bền vững, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ, phụ nữ và trẻ em, những người sẽ kế thừa tương lai của môn thể thao này”.

Chủ tịch FIFA góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ, phụ nữ và trẻ em. Ảnh: TNST.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, FIFA ASEAN Cup là bước ngoặt cho bóng đá khu vực trong sự hợp tác quốc tế giữa các bên. Giải đấu này có thể giúp Đông Nam Á thoát khỏi “vùng trũng”, vươn lên tầm châu lục và thế giới, qua đó khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của khu vực hơn 700 triệu dân yêu bóng đá.

Và khi những cầu thủ giỏi nhất của từng quốc gia cùng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc, người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng một kỷ nguyên mới của bóng đá Đông Nam Á đang thật sự bắt đầu.