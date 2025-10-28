Man United ngăn chặn 2 vụ chuyển nhượng đình đám 28/10/2025 12:21

(PLO)- Ban lãnh đạo Man United đang lên kế hoạch từ chối mọi yêu cầu rời đội của cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, trong lúc McTominay muốn trở lại sân Old Trafford.

Quyết định của Man United đồng nghĩa với việc hai cái tên Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại sân Old Trafford, bất chấp những đồn đoán về khả năng ra đi do ít được ra sân.

Các nguồn tin từ báo chí Anh cho biết, HLV Ruben Amorim vẫn đang đối mặt với vấn đề nhân sự, đặc biệt là nguy cơ thiếu hụt đội hình trong giai đoạn cuối năm, khiến đội bóng không thể để thêm ai ra đi. Trong khi đó, Mainoo và Zirkzee đều được cho là không hài lòng với quỹ thời gian thi đấu hạn chế dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, nhưng tình thế hiện tại buộc họ phải ở lại ít nhất đến hết mùa đông.

Đáng chú ý Manchester United sẽ rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng trong tháng 12 khi hai tiền đạo trụ cột là Bryan Mbeumo và Amad Diallo được triệu tập về đội tuyển quốc gia để tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Ngoài ra, hậu vệ biên Noussair Mazraoui cũng có thể góp mặt trong thành phần đội tuyển chủ nhà Morocco tại giải đấu này. Điều đó khiến Amorim buộc phải giữ lại mọi nhân tố tấn công hiện có để đảm bảo chiều sâu đội hình trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Joshua Zirkzee không có nhiều thời gian ra sân và cũng không thể rời khỏi Old Trafford. Ảnh: EPA.

Trước đó, Man United đã bác bỏ lời đề nghị mượn Kobbie Mainoo ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ người Anh vẫn chưa có cơ hội ra sân ở Premier League mùa này dù nằm trong danh sách năm tiền vệ trung tâm của đội. Joshua Zirkzee cũng rơi vào tình cảnh tương tự: anh chỉ được ra sân 5 trận ở mùa giải này, trong đó có 5 lần đá chính đủ 90 phút, và lần gần nhất thi đấu cho Man United đã từ tháng 4.

Thực tế HLV Amorim không xem Zirkzee là một trung phong thực thụ, và ông thường xuyên sử dụng hệ thống tấn công không tiền đạo. Cụ thể, ông đã bố trí Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Mason Mount thi đấu ở 4 trong tổng số 9 trận của Man United tại đấu trường Premier League mùa này, trong khi Zirkzee vẫn ngồi dự bị. Điều này khiến tương lai của cầu thủ người Hà Lan trở nên mờ mịt, dù hiện tại anh vẫn được yêu cầu ở lại để hỗ trợ đội bóng trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh với những diễn biến ở Old Trafford, tờ Mirror lại mang đến thông tin liên quan đến cựu tiền vệ Manchester United, Scott McTominay đang khoác áo Napoli. Theo nguồn tin này, McTominay dù thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, nhưng đang cân nhắc rời Serie A để trở lại Premier League vào mùa hè năm sau.

McTominay muốn trở lại giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

McTominay cảm thấy cuộc sống ở Ý không còn phù hợp với anh sau một thời gian dài thi đấu xa nhà. Tiền vệ người Scotland gia nhập Napoli vào năm ngoái và đã có những đóng góp đáng kể, khi anh ghi 4 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 10 trận mùa này, trong đó có 3 bàn trong tuần vừa qua. Đặc biệt, pha lập công của anh trong chiến thắng trước Inter Milan cuối tuần qua đã giúp Napoli tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng, cho thấy tầm quan trọng của anh trong lối chơi của đội đương kim vô địch Serie A.

Dù còn hợp đồng với Napoli đến tháng 6-2028 và chắc chắn có giá chuyển nhượng cao, McTominay vẫn được xem là mục tiêu hấp dẫn với nhiều đội bóng Anh đang cần tăng cường tuyến giữa. Tuy nhiên, HLV Conte không muốn mất đi một trong những cầu thủ chủ chốt khi đội bóng đang hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu.

Với phong độ hiện tại, McTominay là trụ cột nơi tuyến giữa Napoli đang gây tiếng vang ở châu Âu, khiến cho cuộc đua giành chữ ký của anh vào mùa hè tới hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động.