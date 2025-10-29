Messi tiết lộ ý định tham dự World Cup 2026 29/10/2025 11:48

(PLO)- Lionel Messi đã sẵn sàng viết tiếp chương cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng của mình khi nói về khả năng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Siêu sao 38 tuổi của Inter Miami khẳng định anh “rất háo hức” được khoác áo tuyển Argentina thêm một lần nữa ở World Cup 2026 trong những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi La Albiceleste đặt mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Messi thừa nhận: “Thật tuyệt vời nếu được tham dự World Cup 2026. Tôi rất muốn có mặt ở đó, trong điều kiện thể lực tốt nhất, để tiếp tục đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tôi hy vọng có thể giúp Argentina một lần nữa cạnh tranh ngôi vương”. Anh nói thêm rằng việc thi đấu ở giải đấu lớn này là vinh dự, đồng thời là niềm cảm hứng để anh tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Messi sẽ bước sang tuổi 39 khi World Cup 2026 khởi tranh, và cho đến nay, anh vẫn chưa từng đưa ra lời khẳng định chắc chắn nào về việc sẽ tham gia. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina cho biết anh sẽ đánh giá tình trạng thể lực của mình sau giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải cùng Inter Miami vào năm tới.

Messi khao khát góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau, trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: EPA.

“Tôi sẽ xem liệu mình có thể đạt 100% thể trạng hay không. Tôi thực sự háo hức vì World Cup luôn là một giải đấu đặc biệt. Chúng tôi vừa giành chiến thắng tại Qatar năm 2022, và cơ hội được bảo vệ danh hiệu đó là điều tuyệt vời”, Messi chia sẻ, “Được chơi cho đội tuyển quốc gia luôn là giấc mơ, đặc biệt trong những giải đấu lớn như World Cup. Tôi chỉ mong Chúa sẽ cho phép mình được trải nghiệm điều đó một lần nữa”.

Sau chức vô địch thế giới cùng Argentina, siêu sao Messi tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Inter Miami. Anh vừa ký hợp đồng mới với CLB, kéo dài đến hết mùa giải 2028, khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với đội bóng của đồng sở hữu David Beckham.

Trong mùa giải 2025, Messi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi giành Chiếc giày vàng giải Nhà nghề Mỹ (MLS) với 29 bàn thắng sau 28 trận đấu ở giai đoạn vòng bảng. Anh cũng đang trong cuộc đua quyết liệt để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) hai năm liên tiếp.

Ngôi sao của Inter Miami giành Chiếc giày vàng MLS. Ảnh: EPA.

Trước khi khép lại năm thi đấu, Messi đã ra sân trong màu áo tuyển Argentina vào tháng 9, góp công lớn giúp đội đứng đầu bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ. Với tám pha lập công, anh tiếp tục khẳng định vị thế của chân sút xuất sắc nhất CONMEBOL. Khi nói về tương lai, Messi chia sẻ: “Tôi luôn nói rằng mình sẽ đưa ra quyết định dựa trên cảm giác mỗi ngày về thể chất, tinh thần và niềm vui khi còn thi đấu. Nếu tôi còn cảm thấy đam mê và sẵn sàng cống hiến, tôi sẽ tiếp tục”.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Messi cũng bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống tại Mỹ. “Tôi thực sự hạnh phúc trong suốt năm qua. Gia đình tôi yêu cuộc sống ở Miami, và điều đó khiến mọi quyết định trở nên dễ dàng hơn”, anh thổ lộ, “Tôi cảm thấy mình đang ở đúng nơi để tiếp tục làm điều mình yêu thích”.

Theo lịch thi đấu, Inter Miami sẽ bước vào vòng play off MLS với trận lượt đi gặp Nashville vào ngày 1-11 tới. Dù tương lai ở đội tuyển Argentina vẫn còn bỏ ngỏ, sự xuất hiện của Messi tại World Cup 2026 nếu thành hiện thực, chắc chắn là một trong những câu chuyện được mong đợi nhất trong làng túc cầu, khi huyền thoại sống này tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới ở tuổi 39.