Mbappe theo bước Ronaldo và Ronaldinho đi vào lịch sử El Clasico 28/10/2025 13:48

Lịch sử El Clasico đã gọi tên Mbappe, anh ghi bàn mở tỉ số phút 22 giúp Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ở vòng 10 La Liga. Bàn thắng ghi vào lưới Barcelona đã đưa Mbappe vào “ngôi đền thiêng”, nơi có mới chỉ có Ronaldo và Ronaldinho làm được.

Sau khi thắng trận El Clasico, tiền đạo Pháp lại đưa lên tấm hình chụp anh cùng thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo. Bàn thắng ấy giúp Mbappe đứng vào hàng ngũ 3 cầu thủ từng ghi 4 bàn liên tiếp ở El Clasico trong mọi giải đấu ở thế kỷ 21 này.

Mbappe thể hiện tốt hơn Yamal. Tuổi 17 trước đây Mbappe có ngôi vô địch World Cup 2018, còn Yamal có ngôi vô địch Euro 2024 ở tuổi 16. Ảnh:G.N

Trước đó thần tượng của Mbappe là Ronaldo từng làm được điều này vào năm 2012 với 6 bàn thắng liên tiếp trong sáu trận El Clasico liên tiếp. Kế đến Ronaldinho làm được trong màu áo Barcelona từ năm 2004 đến 2006. Bây giờ Mbappe là cầu thủ thứ ba làm được điều này.

Thắng Barcelona 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Mbappe và Bellingham, Real Madrid giữ vững ngôi đầu La Liga, nó tạo nền tảng rất vững chãi cho cuộc chạy đua đến ngôi vô địch La Liga.

Thống kê những ngôi sao Real Madrid ghi bàn ở El Clasico. Ảnh:X/RealMadrid.

Trận này tiền vệ Anh Jude Bellingham cũng tạo dấu ấn lớn bằng việc “in dấu giày” trong cả hai bàn thắng. Jude Bellingham là cầu thủ hòa nhập với “dải ngân hà” rất tốt. Nơi đó không thể dễ dàng cho những cầu thủ nhỏ,thiếu vốn sống, thiếu phấn đấu, kiến thức và sự chuyên nghiệp. Báo chí đánh giá rằng Bellingham sẽ có một tương lai tươi sáng ở Real Madrid, fan của CLB hoàng gia Tây Ban Nha cũng rất mến mộ Bellingham.

Cả Mbappe và Bellingham ghi bàn ở El Clasico. Ảnh: X/ReamMadrid

Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Real Madrid trong lịch sử El Clasico như sau:

1- Ronaldo 20 bàn/34 trận.

2- Karim Benzema 16 bàn/46 trận

3- Kylian Mbappe 12 bàn/9 trận.

Tính ra tần suất ghi bàn của Mbappe là đỉnh nhất trong tốp 3 này khi số bàn thắng vượt số trận.