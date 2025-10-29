FIFA có thể giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 29/10/2025 14:31

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi nộp đơn kháng cáo về tính hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch vẫn đang hồi hộp chờ phán quyết của FIFA dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định vào ngày 30-10, với hy vọng được giảm án.

FIFA có thể xem xét giảm nhẹ án phạt treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ thi đấu do sai sót trong quá trình đăng ký, mở ra cơ hội để họ khôi phục sự nghiệp đang dang dở. Thông tin này được cố vấn đội tuyển quốc gia Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tiết lộ trong bối cảnh FAM đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA và đang chờ phán quyết cuối cùng, dự kiến được công bố vào ngày 30-10.

7 cầu thủ nhập tịch hồi hộp chờ phán quyết của FIFA

Vào tháng 9, FIFA đã đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 57 triệu VND) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Nguyên nhân xuất phát từ các lỗi hành chính liên quan đến quá trình đăng ký thi đấu và nhập tịch. Cả 7 cầu thủ này đều ra sân trong trận Malaysia thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu kháng cáo thành công, các cầu thủ này có thể được rút ngắn thời gian treo giò, cho phép họ trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến. Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim, chuyên gia phân tích bóng đá kiêm HLV chuyên nghiệp, nhận định rằng việc giảm thời hạn cấm sẽ mang lại lợi ích lớn, đặc biệt cho những cầu thủ đang chơi ở các giải đấu hàng đầu như Facundo Garces của Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) hay Rodrigo Holgado của America de Cali (Colombia).

Đội tuyển Malaysia thắng đậm khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 có đến 7 cầu thủ bị cho là nhập tịch "lậu". Ảnh: TNST.

Theo ông Zulakbal, trong thể thao chuyên nghiệp, việc ngừng thi đấu quá lâu có thể gây ra “hiệu ứng đảo ngược”, tức là sự suy giảm thể lực và cảm giác thi đấu do gián đoạn luyện tập. “Trong bóng đá, khả năng phục hồi thể lực sau thời gian không tập luyện là điều rất quan trọng. Nếu một cầu thủ nghỉ từ hai đến ba tuần, phong độ đã bị ảnh hưởng rõ rệt, huống hồ là nghỉ tới một năm. Nếu FIFA xem xét giảm án xuống còn sáu tháng, mức độ ảnh hưởng đến thể lực sẽ giảm đáng kể và họ có thể lấy lại phong độ nhanh hơn”.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cảnh báo rằng dù thể trạng có thể được khôi phục, danh tiếng và sự nghiệp của các cầu thủ mới là điều khó lấy lại. “Một năm bị treo giò khiến cầu thủ mất thu nhập và ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thị trường của họ”, ông Zulakbal phân tích thêm, “Garces đang thi đấu tại La Liga, đã chứng kiến giá trị chuyển nhượng của mình sụt giảm mạnh. Trong khi đó, Holgado cũng bị CLB America de Cali cho nghỉ phép không lương. Những tổn thất này rất khó đo đếm và thời gian là yếu tố không thể lấy lại”.

Tuy vậy, Tiến sĩ Zulakbal vẫn tỏ ra lạc quan nếu các cầu thủ nhận được sự hỗ trợ đúng cách từ đội ngũ huấn luyện và chuyên gia thể lực. “Với một chương trình tập luyện khoa học và hệ thống hỗ trợ toàn diện, họ hoàn toàn có thể phục hồi phong độ. Điều quan trọng là cần giúp họ giữ vững tinh thần, bởi áp lực dư luận sau án phạt cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu”, ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim nói về những tổn thất lớn mà 7 cầu thủ phải gánh chịu. Ảnh: TNST.

FAM hy vọng đảo ngược tình thế

Cố vấn pháp lý của FAM, luật sư Serge Vittoz, cho biết vụ việc thực chất chỉ là một vấn đề mang tính hành chính, không liên quan đến hành vi gian lận hay giả mạo danh tính như một số tin đồn trên mạng xã hội. Ông giải thích rằng sự việc bắt nguồn từ những sai lệch nhỏ trong quá trình nhập dữ liệu và tải hồ sơ của các cầu thủ lên hệ thống quản lý của FIFA.

“Đây không phải là trường hợp cố tình làm giả tài liệu. Vấn đề nằm ở cách thức lưu trữ và đối chiếu thông tin giữa các cơ quan liên quan”, luật sư Vittoz bày tỏ.

Theo ông Vittoz, quy trình của FIFA có tính chặt chẽ và nghiêm ngặt cao, nên ngay cả một sai sót nhỏ trong việc điền thông tin cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. “Có một vài điểm không khớp trong hồ sơ của các cầu thủ, chẳng hạn như ngày cấp giấy tờ hoặc chi tiết về quá trình nhập tịch. Vì vậy, hệ thống tự động của FIFA đã coi đây là hành vi vi phạm quy định”, ông giải thích thêm.

Luật sư Vittoz (phải) hy vọng FIFA sẽ giảm án. Ảnh: TNST.

FAM đã nhanh chóng gửi đơn kháng cáo lên FIFA kèm theo bằng chứng cụ thể nhằm chứng minh đây chỉ là lỗi kỹ thuật, không mang yếu tố gian dối. “Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ tài liệu bổ sung và hiện đang làm việc với bộ phận pháp lý của FIFA trong tinh thần cởi mở và hợp tác”, Vittoz khẳng định, “Tôi tin rằng những thông tin mới này sẽ giúp FIFA hiểu rõ hơn bối cảnh của vụ việc và đưa ra quyết định công bằng”.

Luật sư Vittoz làm việc tại công ty luật Charles Russell Speechlys có trụ sở tại London, là một chuyên gia pháp lý thể thao dày dạn kinh nghiệm, từng đại diện cho nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia và cầu thủ trong các vụ tranh chấp tại FIFA cũng như Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ông từng tham gia cố vấn cho các đội bóng và cầu thủ góp mặt tại World Cup, và FAM cho biết chính kinh nghiệm này đã giúp họ tự tin hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ bị liên đới.

Holgado (bìa trái) và đồng đội chờ phán quyết cuối cùng của FIFA. Ảnh: TNST.

Nếu kháng cáo của FAM được chấp nhận, đây là bước ngoặt quan trọng giúp 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kể trên sớm quay lại sân cỏ, đồng thời là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các liên đoàn quốc gia trong việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đăng ký quốc tế. Kết quả của vụ việc có tính quyết định tương lai của các cầu thủ và phản ánh cách FIFA cân bằng giữa kỷ luật, tính nhân văn trong việc xét xử các trường hợp mang tính hành chính.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia và giới chuyên môn đang chờ đợi phán quyết của FIFA vào ngày 30-10. Nếu án phạt được giảm, 7 cầu thủ nhập tịch có nhiều hơn cơ hội tái hòa nhập sớm, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.