VFF chính thức gửi văn bản cho AFF yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ 28/10/2025 19:26

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như LĐBĐ Thái Lan phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm giải vô địch futsal U-19 và U-16 Đông Nam Á 2025.

VFF vừa gửi công văn chính thức đến AFF và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), yêu cầu làm rõ và phản đối sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải vô địch futsal U-19 và U-16 Đông Nam Á 2025. Sự kiện này diễn ra chiều 28-10 tại thành phố Nonthaburi (Thái Lan) và được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng.

Trong phần giới thiệu đội tuyển Việt Nam, quốc kỳ Trung Quốc bất ngờ xuất hiện thay vì quốc kỳ Việt Nam trên màn hình hiển thị của ban tổ chức. VFF khẳng định đây là lỗi nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín quốc gia mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm tổn hại đến tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

VFF chính thức yêu cầu Ban tổ chức giải vô địch futsal U-19 và U-16 Đông Nam Á 2025 làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: FAT.

Trong văn bản gửi AFF, VFF yêu cầu phía tổ chức phải xác minh nguyên nhân cụ thể dẫn đến sai sót này, đồng thời đề nghị có biện pháp khắc phục và kiểm soát chặt chẽ hơn trong các hoạt động truyền thông và tổ chức sự kiện trong tương lai. Liên đoàn nhấn mạnh rằng những sự cố liên quan đến biểu tượng quốc gia là điều không thể chấp nhận, nhất là trong các giải đấu mang tính khu vực và quốc tế.

VFF cũng bày tỏ tin tưởng rằng AFF sẽ nhìn nhận đúng mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tiến hành rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật liên quan và có hành động xử lý phù hợp với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và tính chuyên nghiệp cao nhất. Đồng thời, liên đoàn mong muốn AFF sớm có phản hồi chính thức và công khai kết quả điều tra để tránh gây hiểu lầm hay tổn thương trong dư luận.

Đội tuyển U-19 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó. Ảnh: VFF.

Theo kết quả bốc thăm, tại giải vô địch futsal U-19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U-19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 29-12 tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi, với thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết, tranh suất dự chung kết.

Ở giải vô địch futsal U-16 Đông Nam Á 2025, năm đội tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tranh hạng ba. Giải U-16 sẽ diễn ra song song và cùng địa điểm với giải U-19.

Giải futsal U-16 Đông Nam Á có năm đội góp mặt. Ảnh: VFF.

Để chuẩn bị cho hai giải đấu này, đội tuyển futsal U-19 và U-16 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 16-11 tại TP.HCM. Công tác huấn luyện, tuyển chọn lực lượng và rèn chiến thuật đang được VFF cùng các ban chuyên môn lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao và thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp, đoàn kết của futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực.