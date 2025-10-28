Sinh viên 12 trường Đại học tranh 1 chiếc cúp 28/10/2025 17:46

(PLO)- Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 4-11 đến 12-11, quy tụ 12 trường đại học có phong trào bóng đá mạnh hứa hẹn nhiều gay cấn và hấp dẫn.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) TP.HCM công bố Giải Futsal HDBank Sinh viên các trường Đại học TP.HCM năm 2025. Đây là sự kiện thể thao - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nối tiếp thành công của Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Hà Nội năm 2024, đồng thời khẳng định nỗ lực chuyên nghiệp hóa phong trào Futsal sinh viên trên toàn quốc.

Chuyên nghiệp hóa Futsal sinh viên

Giải đấu do VOV phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank). Đây là năm thứ ba sân chơi này được tổ chức theo mô hình khu vực, hướng đến mục tiêu hình thành giải Futsal sinh viên toàn quốc, tạo điều kiện để giới trẻ rèn luyện thể chất, lan tỏa niềm đam mê bóng đá và phát hiện nhân tài cho Futsal Việt Nam.

Cuộc chơi lớn có 12 trường tham gia gồm: Đại học An ninh Nhân dân, Nông Lâm TP.HCM, RMIT Việt Nam, Mở TP.HCM, Luật TP.HCM, FPT, Sư phạm TDTT TP.HCM, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Công nghệ Sài Gòn, Công nghiệp TP.HCM, Ngân hàng TP.HCM và Swinburne Vietnam Alliance Program.

Sôi động giải Futsal Sinh viên từ thành công ở khu vực Hà Nội.

Các đội được chia làm bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn tám đội vào tứ kết, sau đó tranh tài bán kết và chung kết. Toàn bộ 20 trận đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (phường Linh Xuân).

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo giải nhấn mạnh uy tín và sự chuyên nghiệp của giải đấu bắt nguồn từ thương hiệu VOV, đơn vị đã có gần một thập kỷ kinh nghiệm tổ chức các giải Futsal quốc gia. Theo ông, khi VOV khởi xướng giải Futsal HDBank Sinh viên, mục tiêu là mang đến một sân chơi thể thao giúp sinh viên phát triển toàn diện, kết hợp giữa thể lực, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên.

Ông Phạm Thanh Sang, Giám đốc Chi nhánh VOV AMS TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ thêm rằng đây là năm thứ ba giải được tổ chức độc lập theo khu vực, nhằm thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là sinh viên. Sau thành công của mùa giải Hà Nội 2024, Ban tổ chức kỳ vọng phiên bản tại TP.HCM, trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước, sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn mới, tiếp tục khơi dậy phong trào Futsal học đường đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực này.

Bóng đá Futsal sinh viên ở TP.HCM phát triển mạnh.

Từ Cần Thơ, Tây Nguyên đến Hà Nội và TP.HCM, hành trình của giải Futsal Sinh viên những năm qua đều để lại dấu ấn sâu sắc. Mỗi đội bóng đại diện cho ngôi trường của mình đã mang đến niềm tự hào, khát vọng chiến thắng và tinh thần fair play đặc trưng của tuổi trẻ.

Phát triển mạnh hơn phong trào thể thao học đường

PGS.TS Châu Vĩnh Huy - Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, nhận định Futsal là môn thể thao phù hợp đặc biệt với môi trường đại học nhờ tính kỹ thuật cao, tốc độ nhanh, không gian thi đấu vừa phải và đề cao tinh thần đồng đội. Theo ông, việc tổ chức giải Futsal HDBank Sinh viên là dịp thúc đẩy phong trào thể thao học đường, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên năng động, sáng tạo và lành mạnh.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đơn vị đăng cai, cũng xem đây là một sự kiện ý nghĩa hướng đến lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1955-2025) với chủ đề “70 năm xây dựng và phát triển”. TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, sẵn sàng đáp ứng tốt cho giải đấu. Ông nhấn mạnh Futsal là môn thể thao được yêu thích tại hầu hết các trường đại học, với các CLB hoạt động thường xuyên, góp phần tạo không gian rèn luyện thể chất và kết nối sinh viên.

Ban tổ chức kỳ vọng giải Futsal HDBank Sinh viên TP.HCM lan tỏa sâu rộng trên khắp cả nước.

Giải thưởng năm nay gồm cúp, huy chương vàng, bạc, đồng, bảng danh vị và tiền thưởng cho ba đội dẫn đầu, cùng các giải phụ như đội phong cách, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc và vua phá lưới. Ngoài ra, Ban tổ chức còn chuẩn bị nhiều hoạt động đồng hành, trò chơi tương tác trực tuyến và trực tiếp tại sân nhằm khuyến khích sinh viên tham gia, nhận các phần quà hấp dẫn.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông VOV (VOV AMS), thành viên Ban Chỉ đạo giải , cho biết, từ năm 2017 đến nay, VOV cùng VFF đã tổ chức thành công nhiều giải Futsal quốc gia và quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao. Các giải mang thương hiệu VOV đã góp phần đưa Futsal Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Trong đó, Giải Futsal HDBank Sinh viên trở thành một sân chơi sôi nổi, tạo cảm hứng cho hàng nghìn sinh viên trên khắp cả nước.