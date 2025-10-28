Lý do Chelsea không thể vô địch Premier League 28/10/2025 13:39

(PLO)- Cựu danh thủ Joe Cole cho rằng mục tiêu thực tế nhất của Chelsea trong mùa giải năm nay vẫn chỉ là giành vé trở lại UEFA Champions League, chứ chưa thể mơ đến chức vô địch Premier League.

Phát biểu sau trận thua đầy thất vọng 1-2 trước Sunderland ngay tại Stamford Bridge, Cole nhận định rằng thất bại này đã bộc lộ rõ lý do vì sao đội bóng của HLV Enzo Maresca vẫn chưa đủ tầm để cạnh tranh ngôi vua Premier League.

Trận đấu cuối tuần qua tại giải đấu cao nhất nước Anh đã khiến bầu không khí lạc quan tại Tây London chùng xuống đáng kể. Chelsea khởi đầu hứng khởi với bàn mở tỷ số của Alejandro Garnacho ngay phút thứ 4, nhưng sau đó lại đánh mất thế trận. Đội khách Sunderland, dưới sự dẫn dắt của HLV Regis Le Bris, thể hiện tinh thần kiên cường khi gỡ hòa nhờ cú sút cận thành của Wilson Isidor sau tình huống ném biên dài của Nordi Mukiele.

Đỉnh điểm của kịch tính đến ở phút bù giờ, khi cầu thủ vào sân thay người Chemsdine Talbi tung cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Robert Sanchez, ấn định chiến thắng 2-1 cho “Mèo đen”.

Chelsea gục ngã trên sân nhà trước đối thủ Sunderland. Ảnh: EPA.

Thất bại này khiến chuỗi bốn trận thắng liên tiếp ở Premier League của Chelsea bị chặn đứng, đồng thời làm tiêu tan cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn hai điểm. Sau vòng đấu này, The Blues rơi xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League, một vị trí phản ánh đúng thực lực và sự non trẻ của tập thể mà HLV Enzo Maresca đang xây dựng.

Điểm đáng chú ý là ông thầy người Ý vẫn kiên định với triết lý phát triển cầu thủ trẻ. Ông là nhà cầm quân duy nhất tại Premier League mùa này chưa từng sử dụng một cầu thủ nào trên 30 tuổi. Độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát của Chelsea hiện chỉ là 24 tuổi 112 ngày, thấp nhất trong toàn giải đấu. Chính điều đó khiến đội bóng này dù có nhiều tiềm năng, vẫn thiếu sự ổn định cần thiết để đua tranh danh hiệu.

“Thật kỳ lạ”, Joe Cole nói trong chương trình bình luận của TNT Sports, “nhưng Chelsea đang ở đúng vị trí mà tôi mong đợi, chỉ là cạnh tranh cho suất dự Champions League. Đó mới là mục tiêu khả thi nhất với họ lúc này”.

Đội hình của HLV Maresca còn quá trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Cựu ngôi sao The Blues cho rằng việc Chelsea vô địch Europa Conference League mùa trước là một trải nghiệm thú vị, nhưng nó không phản ánh đúng đẳng cấp của CLB. “Với một đội bóng tầm cỡ như Chelsea, việc tham dự giải đấu hạng ba châu Âu là điều khá khác thường. Tuy nhiên, danh hiệu đó mang lại sự tự tin và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Giờ đây, họ cần bước tiếp, hướng tới sân chơi danh giá hơn là Champions League”, Cole nhấn mạnh.

Cole cũng lưu ý rằng Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao, nơi mọi thứ cần thời gian để hoàn thiện. “Mục tiêu của mùa giải này là trở lại Champions League, đồng thời duy trì khoảng cách đủ an toàn với nhóm bám đuổi phía sau. Chức vô địch Premier League chỉ có thể được bàn đến vào những năm tới, và hiện tại, việc không thể thắng Sunderland ngay tại Stamford Bridge cho thấy họ vẫn còn cách đỉnh cao khá xa”, Cole phân tích.

Cựu tiền vệ tuyển Anh cũng nói thêm rằng việc đặt niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ là một canh bạc thú vị nhưng mạo hiểm: “Ở độ tuổi 23-24, bạn là cầu thủ tốt hơn nhiều so với khi 20, nhưng điều quan trọng là phải có những đàn anh kinh nghiệm để định hướng. Chelsea đã chọn con đường trẻ hóa triệt để, chi tiêu lớn để tạo ra một dự án dài hơi. Họ cần ít nhất hai năm nữa để kiểm chứng thành quả”.

Sẽ phải chờ 2 năm nữa, Chelsea mới đủ sức cạnh tranh ngôi vua Premier League. Ảnh: EPA.

Cole thừa nhận ông hoàn toàn ủng hộ chiến lược của HLV Maresca, nhưng cảnh báo rằng áp lực sẽ tăng dần qua từng mùa giải: “Số tiền họ đã chi ra là rất lớn, vì vậy người hâm mộ có quyền kỳ vọng. Đây là kế hoạch kéo dài năm năm, và năm nay giành suất Champions League, năm sau cạnh tranh danh hiệu, và năm kế tiếp phải có ít nhất một chiếc cúp lớn. Đó là lộ trình hợp lý, và tôi nghĩ ai cũng hiểu điều đó”.

Với Joe Cole, Chelsea vẫn đang đi đúng hướng, nhưng chưa thể coi là ứng viên vô địch. Thất bại trước Sunderland là lời nhắc nhở rằng con đường trở lại đỉnh cao không thể rút ngắn chỉ bằng những bản hợp đồng đắt giá hay sự bùng nổ tạm thời. Một đội hình trẻ trung cần thời gian, kinh nghiệm và cả bản lĩnh để có thể thực sự vươn lên hàng ngũ những kẻ thống trị Premier League, điều mà người hâm mộ Chelsea vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.