Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi VFF và xin chịu trách nhiệm 28/10/2025 21:22

(PLO)- Tối 28-10, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, đã thay mặt tổ chức gửi thư chính thức đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xin lỗi về sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam.

Trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal nam U-19 Đông Nam Á 2025 vào chiều 28-10 tại Nonthaburi, Thái Lan, ban tổ chức đã hiện thị sai quốc kỳ Việt Nam. Và ngay sau khi có công văn phản đối của VFF lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), FAT gửi thư chính thức cho VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để xin lỗi về sự cố này.

Trong thư, bà Nualphan Lamsam viết: “Thay mặt Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal nam U-19 Đông Nam Á 2025, diễn ra tại Thái Lan ngày 28-10-2025”.

Bà Chủ tịch FAT nhấn mạnh, sự việc này khiến bà “rất buồn và lấy làm tiếc” bởi “đây hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và tình hữu nghị mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan luôn dành cho các Liên đoàn thành viên cũng như biểu tượng quốc gia của họ”. FAT khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sai sót và sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự bất cẩn nói trên.

Madam Pang rất buồn về sự cố nhầm quốc kỳ trong lễ bốc thăm giải Futsal U-19 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, FAT đã triển khai biện pháp khắc phục, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức, đồng thời siết chặt các bước kiểm duyệt nhằm ngăn chặn những lỗi tương tự có thể tái diễn trong tương lai. “Chúng tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng tất cả các bên liên quan”, bà Nualphan Lamsam khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn được trực tiếp gặp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để gửi lời xin lỗi trong thời gian tới.

Người đứng đầu FAT cũng nhấn mạnh sự trân trọng đối với thiện chí và sự thông cảm từ phía VFF, đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về chuyên nghiệp và tôn trọng trong mọi sự kiện bóng đá do Thái Lan đăng cai tổ chức.

Trước đó, ngay trong chiều cùng ngày, VFF đã có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và FAT để phản đối sự cố nói trên, đồng thời yêu cầu làm rõ nguyên nhân của việc hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam bằng quốc kỳ Trung Quốc trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal U-19 và U-16 Đông Nam Á 2025 tại Nonthaburi.

Các tuyển thủ trẻ Futsal Việt Nam sẽ tham dự giải Đông Nam Á tại Thái Lan vào đầu tháng 11. Ảnh: CCT.

VFF nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Do đó, VFF đề nghị AFF nhanh chóng xác minh nguyên nhân, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trong khâu tổ chức, đảm bảo không để xảy ra tình huống tương tự trong các sự kiện sắp tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng AFF sẽ xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và chuyên nghiệp, nhằm bảo vệ uy tín chung của bóng đá khu vực Đông Nam Á.