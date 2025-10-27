Tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống 2, nhưng không dễ cho đội 2 lần dự World Cup 27/10/2025 18:33

(PLO)-Tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần khi những đội hạt giống nhóm dưới vẫn rất thách thức...

Tuyển Futsal Việt Nam ở nhóm hạt giống số 2 theo phân chia nhóm hạt giống chuẩn bị cho lễ bốc thăm Futsal Asian Cup 2026 lúc 14 giờ ngày 5-11.

Tuyển Futsal Việt Nam có thứ hạng 26 FIFA, đây là thứ hạng cao nhất của lịch sử futsal Việt Nam. Ở bình diện Đông Nam Á thì ngoài Thái Lan ra, nếu tuyển Futsal Việt Nam số 2 thì không ai là số 1. Minh chứng cho điều này thì thì Việt Nam từng 2 lần dự World Cup (2016 và 2021) đều vào vòng 16 đội. Ở Đông Nam Á chỉ có tuyển Thái Lan và Việt Nam có được vinh dự này.

Trong khi đó Futsal Indonesia cực mạnh, nhưng chưa một lần góp mặt ở World Cup. Tương tự như gặp Indonesia, mỗi khi Futsal Việt Nam chạm trán với Myanmar hay Malaysia rất khó có kết quả tốt.

Ngoài chuyện Futsal Việt Nam “kỵ rơ” những đối thủ ở Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Myanmar thì ngày nay futsal châu Á cũng chứng kiến những thế lực mới lên như Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, cùng với đó những đội bắt đầu đầu tư và giàu thực lực như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait.

Còn nhớ hồi Asian Cup 2024 tuyển Futsal Việt Nam trong trận Play off (bán kết) để tìm vé thứ 5 dự World Cup 2024 (ở Uzbekistan) thua Kyrgyzstan 3-2. Kyrgyzstan vào chung kết Play off và thua Afghanistan 1-5.

Nói thế để thấy rằng, ngoài những đối thủ khu vực khó chơi với Futsal Việt Nam thì toàn châu Á cũng bắt đầu xuất hiện những thế lực mới.

Futsal Việt Nam trong trận bán kết Play off Asian Cup 2024 tranh vé vớt đi World Cup 2024 thua Kyrgyzstan 2-3 tại Thái Lan. Ảnh:AFC

AFC tiến hành phân nhóm hạt giống theo thứ hạng tháng 10 của FIFA. Theo đó Futsal Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2.

+ Phân nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Indonesia (chủ nhà), Iran (thứ hạng FIFA: 5), Thái Lan (11), Nhật Bản (13)

Nhóm 2: Uzbekistan (19), Việt Nam (26), Afghanistan (33), Iraq (41)

Nhóm 3: Kuwait (43), Tajikistan (46), Ả Rập Xê Út (48), Kyrgyzstan (49)

Nhóm 4: Úc (53), Lebanon (54), Hàn Quốc (73), Malaysia (81)

Với việc phân nhóm như thế, có thể Futsal Việt Nam rơi vào bảng tử thần và cũng có thể bảng nhẹ ký để vào tứ kết.

16 đội dự VCK Asian Cup 2026, Futsal Việt Nam góp mặt với ngôi nhất bảng.

Tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống 2. Nếu lá thăm kém may đưa thầy trò HLV Diego Giustozzi cùng bảng với Iran (nhóm 1), Tajikistan (nhóm 3), Úc (nhóm 4) thì đó chính là bảng tử thần.

Nếu may mắn Việt Nam cùng bảng với Indonesia (nhóm 1, chủ nhà Asian Cup 2026), Kuwait (hoặc Saudi Arabia) thuộc nhóm 3 và Hàn Quốc (hay Malaysia) thuộc nhóm 4...

Nói chung những đội nằm ở nhóm hạt giống 3 và 4 tuy dưới tuyển Việt Nam nhưng khi chạm trán nhau rất thách thức cho Việt Nam như Turkmenistan, Tajikistan, Úc...

Lễ bốc thăm 4 bảng đấu của 16 đội dự Asian Cup 2026 diễn ra lúc 14 giờ ngày 5-11.

Vòng chung kết Asian Cup 2026 diễn ra ngày 27-1 đến ngày 7-2-2026 tại Jakarta, Indonesia. Đây là Asian Cup thuần túy không “kẹp” vòng loại World Cup vào.