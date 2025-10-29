Lãnh đạo FAT giải trình sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam tại trụ sở VFF 29/10/2025 18:52

(PLO)- Chiều ngày 29-10, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo VFF để giải trình về sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam.

Trong buổi lễ bốc thăm giải Futsal U-16 và U-19 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 28-10 tại Bangkok, Ban tổ chức đã hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam khiến lãnh đạo FAT phải xin lỗi. Cuộc gặp một ngày sau được tổ chức với sự chứng kiến của ông Winston Lee, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của AFF đối với vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến yếu tố tôn trọng quốc gia trong môi trường thể thao khu vực.

Mở đầu buổi làm việc, ông Adisak Benjasiriwan đã thay mặt Chủ tịch FAT - bà Nualphan Lamsam - đọc thư xin lỗi chính thức gửi đến VFF. Trong thư, bà Nualphan bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại sự kiện quốc tế do FAT đăng cai tổ chức.

Bà Nualphan khẳng định đây là một sai sót nghiêm trọng và nhấn mạnh FAT hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, FAT đã khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức, đồng thời siết chặt các khâu kiểm duyệt nhằm ngăn ngừa tình huống tương tự trong tương lai.

Phó Chủ tịch FAT chuyển thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan đến Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF.

Trong nội dung thư, FAT bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần hợp tác của VFF và AFF, đồng thời cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp, sự chuẩn mực và tôn trọng trong mọi hoạt động thể thao khu vực: “Chúng tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, AFF và toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Sự việc lần này là bài học sâu sắc đối với chúng tôi trong công tác tổ chức và quản lý sự kiện”.

Trước đó, FAT đã công khai đăng tải thông cáo xin lỗi trên fanpage chính thức, bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông từ phía VFF và người dân Việt Nam. Thông cáo khẳng định sai sót nói trên hoàn toàn là lỗi vô ý, không hề xuất phát từ bất kỳ ý định thiếu tôn trọng nào. FAT nhấn mạnh đây là một sự cố mang tính con người, đồng thời thừa nhận trách nhiệm và coi đây là lời nhắc nhở để nâng cao tính cẩn trọng, chuyên nghiệp trong mọi khâu tổ chức sự kiện thể thao quốc tế.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Ảnh: FAT.

VFF ghi nhận thái độ cầu thị, thiện chí và tinh thần chủ động khắc phục của FAT, đồng thời đánh giá cao việc FAT nhanh chóng nhận lỗi, gửi thư xin lỗi chính thức và cử đoàn công tác sang Việt Nam trực tiếp giải trình. Tuy nhiên, VFF cũng khẳng định đây là một sai sót nghiêm trọng, là lời cảnh tỉnh cho các ban tổ chức sự kiện thể thao quốc tế cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc tôn trọng biểu tượng quốc gia, yếu tố mang ý nghĩa thiêng liêng và đại diện cho chủ quyền, danh dự của mỗi đất nước.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện FAT cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với VFF. Hai bên nhất trí cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nền bóng đá Đông Nam Á phát triển theo hướng chuyên nghiệp, tôn trọng và đoàn kết, đúng với tinh thần thể thao và hữu nghị khu vực.