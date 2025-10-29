FAT thành lập ủy ban điều tra đặc biệt vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam 29/10/2025 16:15

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phát hành thông cáo báo chí chính thức trên trang fanpage của mình liên quan đến sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal trẻ U-19 Đông Nam Á 2025.

Trong thông cáo, FAT đã công khai gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và người dân Việt Nam sau khi quốc kỳ Trung Quốc vô tình xuất hiện thay vì quốc kỳ Việt Nam trong phần trình chiếu trực tiếp của buổi lễ. Giải đấu nói trên dự kiến được tổ chức tại sân vận động tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, vào tháng 12-2025.

Theo thông cáo, ông Adisak Benjasiriwan - Phó Chủ tịch FAT phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển đã gửi “lời xin lỗi chân thành và sự hối tiếc sâu sắc” trước sự cố không đáng có này. Ông nhấn mạnh rằng FAT luôn tôn trọng tuyệt đối các liên đoàn thành viên, đồng thời coi quốc kỳ của mỗi quốc gia là biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho bản sắc dân tộc. Việc nhầm lẫn hình ảnh quốc kỳ, dù vô ý, là một sai sót nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, FAT đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức lễ bốc thăm. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy lỗi phát sinh từ khâu kỹ thuật của ban tổ chức sự kiện, không xuất phát từ bất kỳ chủ ý hay động cơ nào khác. FAT khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân và bộ phận liên quan, đồng thời tiến hành cải thiện quy trình kiểm duyệt nội dung nhằm ngăn chặn những sai sót tương tự trong tương lai.

Madam Pang xin lỗi VFF và AFF sau sự cố nhầm lẫn tai hại. Ảnh: SS.

Bên cạnh đó, bà Nualphan Lamsam - Chủ tịch FAT, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang - cũng đã chính thức gửi thư xin lỗi đến VFF cũng như Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trong thư, bà bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và nhấn mạnh rằng sự cố vừa qua “hoàn toàn không phản ánh tinh thần tôn trọng và trân quý mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan luôn dành cho các quốc gia thành viên và biểu tượng quốc gia của họ”.

Bà Lamsam cũng thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sai sót và khẳng định FAT sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự sơ suất này. Bà cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, FAT đã tiến hành rà soát toàn diện quy trình tổ chức, đồng thời tăng cường khâu kiểm tra kỹ thuật, nội dung và hình ảnh trước mỗi sự kiện chính thức. “Chúng tôi đã triển khai ngay các biện pháp khắc phục cần thiết để đảm bảo rằng một sai sót tương tự sẽ không bao giờ tái diễn”, Madam Pang khẳng định trong thư.

Ngoài việc gửi thư, Chủ tịch FAT còn giao cho ông Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đoàn đại biểu sang Việt Nam vào chiều 29-10 để trực tiếp gặp gỡ và gửi lời xin lỗi đến Ban lãnh đạo VFF. Đây được xem là hành động thể hiện thiện chí và tinh thần trách nhiệm cao của FAT sau sự cố đáng tiếc này.

FAT thành lập ủy ban điều tra sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: EPA.

Kết thúc thông cáo, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bày tỏ hy vọng rằng VFF cùng người dân Việt Nam sẽ thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành này. FAT khẳng định sự việc là “một lỗi vô ý do con người gây ra”, hoàn toàn không xuất phát từ bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với Việt Nam.

Đồng thời, Liên đoàn cũng coi đây là bài học sâu sắc để nâng cao tính chuyên nghiệp, cẩn trọng và tôn trọng tuyệt đối các quy chuẩn quốc tế trong công tác tổ chức sự kiện thể thao, đặc biệt khi đảm nhận vai trò chủ nhà của các giải đấu khu vực như giải vô địch Futsal trẻ U-19 Đông Nam Á 2025.