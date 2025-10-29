Lần đầu tiên Garnacho tiết lộ lý do rời bỏ Manchester United để gia nhập Chelsea 29/10/2025 15:49

Ngôi sao trẻ người Argentina cho biết, quyết định rời Manchester United đến sân Stamford Bridge xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ vào triết lý huấn luyện của nhà cầm quân Enzo Maresca, người mà anh tin tưởng có thể giúp mình phát triển toàn diện hơn trong môi trường khốc liệt của Premier League.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Sports Illustrated, chân sút Garnacho thừa nhận anh đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định quan trọng này. “Thành thật mà nói, mùa giải cuối cùng của tôi tại Manchester United không hề dễ dàng. Với sự thay đổi của ban huấn luyện và định hướng mới của đội bóng, tôi cảm nhận được rằng mình cần một thử thách khác để tiếp tục tiến bộ”, anh nói.

Không còn được quá trọng dụng ở Old Trafford, cầu thủ chạy cánh Garnacho phải tìm cơ hội khác: “Tôi vẫn ra sân khá nhiều trận, dù đôi khi là từ băng ghế dự bị. Nhưng khi tôi trò chuyện với các đại diện của Chelsea và đặc biệt là với HLV Enzo Maresca, tôi nhận ra đây là cơ hội để thay đổi cách tiếp cận bóng đá của bản thân”.

Garnacho không luyến tiếc khi rời MU để đầu quân cho Chelsea. Ảnh: EPA.

Chân sút 21 tuổi tiết lộ rằng chính những cuộc trao đổi chi tiết với chiến lược gia Maresca đã khiến anh tin tưởng vào dự án của Chelsea. “Chúng tôi có những buổi nói chuyện trực tuyến rất lâu, và ông ấy đã giải thích rõ ràng về triết lý thi đấu, vai trò của từng vị trí trong hệ thống chiến thuật mà ông xây dựng”, Garnacho tiết lộ, “Điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về phong cách kiểm soát bóng và pressing mà Chelsea đang hướng tới. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Maresca, mình có thể hoàn thiện kỹ năng và phát huy hết tiềm năng”.

Sau khi rời khỏi Manchester United và cập bến đội bóng phía Tây London, Garnacho nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao, anh vẫn cho thấy sự thích nghi ấn tượng khi được HLV Maresca trao cơ hội ra sân thường xuyên. Ở trận đấu gần nhất, cầu thủ người Argentina đã ghi bàn thắng đầu tiên cho The Blues trong thất bại 1-2 trước Sunderland trên sân nhà, một pha lập công mang nhiều ý nghĩa về tinh thần đối với bản thân anh.

Khi được hỏi về mục tiêu sắp tới, Garnacho khẳng định anh không hối tiếc về quyết định rời Manchester United: “Đôi khi bạn cần thay đổi để trưởng thành hơn. Tôi rất tôn trọng Man United, nơi đã giúp tôi có những năm tháng tuyệt vời, nhưng giờ đây tôi cảm thấy Chelsea là nơi thích hợp để tiếp tục hành trình của mình.

Chân sút trẻ người Argentina học hỏi nhiều từ HLV Maresca ở đội bóng phía Tây London. Ảnh: EPA.

Với triết lý rõ ràng, phong cách thi đấu hiện đại và niềm tin mà HLV Maresca đặt vào tôi, tôi tin rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng và đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp”.

Bản hợp đồng giữa Garnacho và Chelsea được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất mùa hè vừa qua. Với sự kết hợp giữa tài năng trẻ và chiến lược phát triển dài hạn của Maresca, giới chuyên môn kỳ vọng Garnacho sẽ sớm trở thành một phần quan trọng trong dự án tái thiết của The Blues.