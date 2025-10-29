Sốc: Nga nộp đơn đăng cai Euro 2032 thay Ý 29/10/2025 14:49

Nga nộp đơn xin đăng cai Euro 2032 là sự thật bất ngờ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng sẵn sàng của cơ sở hạ tầng tại các sân vận động ở Ý. Có ít nhất hai tờ báo gồm Sport Express của Nga và Gazzetta dello Sport của Ý đăng tải thông tin sốc này.

Vòng chung kết (VCK) Euro 2032 dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Nga nộp đơn đăng cai Euro 2032.

Tuy nhiên, một báo cáo từ tiểu ban sân bãi của UEFA cho biết có lo ngại rằng các sân vận động ở Ý sẽ không hoàn thành đúng thời hạn do vấn đề cơ sở hạ tầng cũ kỹ, nhất là phòng chức năng và khán đài.

Chủ tịch UEFA A. Ceferine nêu quan điểm Nga nộp đơn đăng cai Euro 2032 rất rõ ràng. Ảnh:UEFA

Trong bối cảnh này, Nga được cho là đã sẵn sàng thay thế Ý trở thành nước chủ nhà.

Chủ tịch LĐBĐ Nga A.Dzyukov phát biểu trên tờ Sport Express: "Ý đang gặp vấn đề về sân vận động. Nếu họ mất quyền đăng cai vì lý do đó, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Nga sẵn sàng đăng cai Euro 2032 thay Ý".

Lời phát biểu này được ba tờ báo Nga đăng tải cùng Gazzetta dello Sport của Ý.

Theo báo cáo ban đầu của đoàn tiền trạm kiểm tra sân bãi ở Ý cho biết, chỉ có một trong 10 sân vận động mà Ý đề xuất cho giải đấu này nhận được sự chấp thuận từ UEFA, tức đủ chuẩn.

Cho đến nay, Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo này.

Tuy nhiên, động thái của Nga đã gây ra tranh cãi vì nước này vẫn đang chịu lệnh trừng phạt của UEFA và FIFA sau chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022.

Tất cả các đội tuyển Nga và CLB của Nga vẫn bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế.

Nga đã kháng cáo quyết định này sáu lần, nhưng tất cả đều bị Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) bác bỏ.

Hồi tháng 8, Ezio Simonelli, Chủ tịch LĐBĐ Ý, đã bày tỏ lo ngại rằng Ý có thể mất quyền đăng cai Euro 2032.

Chủ tịch Ezio Simonelli nói: "Tôi thực sự lo lắng về Euro 2032. Liệu quyền đăng cai Euro 2032 của Ý có bị đe dọa không? Tôi hy vọng đây chỉ là lo lắng cá nhân, nhưng khi chủ tịch UEFA nói rằng các sân vận động của Ý đang trong tình trạng xuống cấp, trong khi giải đấu chỉ còn sáu năm nữa, chúng ta có thể sẽ phải chịu hình ảnh tồi tệ trong mắt thế giới?!”.

Vị đứng đầu bóng đá Ý nói thẳng: "Thực tế hiện nay, ngoại trừ sân Udine, Bergamo và Turin, hầu hết các sân vận động của chúng ta đều ở trong tình trạng xuống cấp. Chủ tịch UEFA Ceferin đã chỉ trích gay gắt các sân vận động của Ý, và tôi đồng ý với ông ấy”.

Nhận định về việc Nga muốn đăng cai Euro 2032, Chủ tịch UEFA A. Ceferin nhấn mạnh rằng lệnh cấm đối với Nga vẫn còn hiệu lực và không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh này sẽ được dỡ bỏ.

Ông Ceferine nói tiếp "...Lệnh cấm đối với các đội tuyển Nga là 3,5 năm. Chiến tranh đã kết thúc chưa? Chưa. Vì vậy, tại thời điểm này, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Đã có áp lực chính trị rất mạnh mẽ khi quyết định được đưa ra, và bây giờ áp lực còn lớn hơn nữa đến từ xã hội dân sự toàn châu Âu nếu UEFA trao quyền tổ chức Euro 2032 cho Nga. Cá nhân tôi thì phản đối việc trừng phạt bóng đá Nga vì bóng đá vẫn là thứ không liên quan chính trị”.

Có lẽ Nga chỉ gây sốc chứ thật khó để UEFA trao quyền Euro 2032 cho Nga.