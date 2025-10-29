AEON từ giải chạy cộng đồng đến hành động đẹp vì người dân bị bão lũ 29/10/2025 18:39

(PLO)- Hơn một tháng sự kiện thể thao mang tính cộng đồng, ngày hội văn hóa - thể thao - nghệ thuật đầy sắc màu, gắn kết hàng ngàn người tham gia trong tinh thần sẻ chia và gắn bó, AEON Ekiden tiếp tục hỗ trợ người dân bị bão lũ.

Sau bốn mùa tổ chức, AEON Ekiden cùng Lễ hội Hóa trang AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt người tham dự, khẳng định vị thế của mình như một hoạt động thường niên được mong chờ mỗi năm. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Huế, chương trình đã tạo ra sân chơi vận động lành mạnh, góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực trong cộng đồng.

Bước sang mùa giải 2025, sự kiện AEON Ekiden tổ chức vào cuối tháng 9 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi mang đến những trải nghiệm khó quên cho người tham gia và khán giả. Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa trong các hoạt động cộng đồng ý nghĩa mà AEON thực hiện ngay sau đó, đặc biệt là chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chiều ngày 29-10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã trao tặng hơn 4,6 tỷ đồng nhằm giúp đỡ người dân các tỉnh miền Bắc khắc phục thiệt hại do hai cơn bão Matmo và Bualoi gây ra. Khoản đóng góp bao gồm phần quyên góp 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) từ Quỹ AEON 1%, cùng mức ủng hộ tương đương từ các công ty thành viên và đội ngũ nhân viên tại Việt Nam.

Lễ hội Hóa trang Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn gửi tặng hàng ngàn sản phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày, như chăn, mền, khăn… trị giá hơn 2 tỷ đồng, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Buổi lễ trao tặng có sự tham dự của bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban vận động cứu trợ; ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng đại diện Tập đoàn AEON là ông Tezuka Daisuke – Thành viên Ban điều hành, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, và các lãnh đạo công ty thành viên trong Tập đoàn.

Tại sự kiện, bà Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng nhân ái của Tập đoàn AEON và các doanh nghiệp nước ngoài đồng hành cùng công tác cứu trợ. Bà nhấn mạnh rằng những đóng góp quý báu này không chỉ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tiếp nhận khoản đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng từ Quỹ AEON 1% và các Công ty thành viên.

Ông Tezuka Daisuke chia sẻ, với triết lý kinh doanh “gắn bó cùng cộng đồng”, toàn thể nhân viên luôn sẵn sàng chung tay giúp đỡ người dân trong những thời khắc khó khăn. Ông bày tỏ hy vọng những hỗ trợ này sẽ góp phần giảm bớt phần nào tổn thất do thiên tai, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế.

Trước đó, vào ngày 17-10, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, ông Watanabe Hiroyuki - Chủ tịch Quỹ CLB bộ AEON 1% - đã thay mặt Tập đoàn trao khoản đóng góp trị giá 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam. Đây là hành động thể hiện sự đồng hành kịp thời, nối dài tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà AEON luôn theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, AEON Việt Nam còn gửi tặng hàng ngàn vật dụng thiết yếu như chăn, ga, gối, khăn mặt… với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Những sản phẩm này được trao thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để chuyển đến tận tay người dân vùng bị thiệt hại, giúp họ có thêm điều kiện tái thiết mái ấm và vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ.

Những chiếc huy chương dành cho nghĩa cử đẹp từ giải chạy cộng đồng đến hành động đẹp vì người dân bị bão lũ.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ứng phó thiên tai tại Nhật Bản, AEON hiểu rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho cộng đồng. Tập đoàn không chỉ chú trọng các hoạt động kinh doanh bền vững mà còn kiên định với sứ mệnh trở thành một thành viên tích cực của xã hội, luôn sẵn sàng sát cánh cùng người dân trong mọi hoàn cảnh.

Từ đường chạy rực rỡ sắc màu đến những nghĩa cử sẻ chia sau bão lũ, AEON đã cho thấy sức mạnh cộng đồng nằm ở sự đồng lòng và tinh thần tương trợ trong gian khó. Những đóng góp ấy, dù là vật chất hay tinh thần, đều khẳng định cam kết lâu dài: “Cùng Việt Nam phát triển bền vững, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.