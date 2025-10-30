Palace vùi dập Liverpool, HLV Arne Slot hết bào chữa 30/10/2025 12:44

(PLO)- Thẳng thắn thừa nhận thất bại 0-3 của Liverpool trước đội khách Crystal Palace tại vòng 4 Carabao Cup, nhưng HLV Arne Slot đã từ chối tìm kiếm bất kỳ lời bào chữa nào cho kết quả đáng thất vọng, dù vẫn nói lịch thi đấu dày đặc là một nguyên nhân khiến đội bóng gặp khó khăn.

Liverpool đang trải qua giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải khi phải ra sân ba trận mỗi tuần, cuối tuần cho Premier League, giữa tuần cho Champions League và Carabao Cup khiến HLV Arne Slot đau đầu.

Lịch thi đấu dồn dập khiến thể lực của các cầu thủ suy giảm đáng kể, buộc ông thầy người Hà Lan phải liên tục xoay tua đội hình để giảm tải cho các trụ cột. Tuy nhiên, chiến lược này không giúp “Lữ đoàn đỏ” tránh khỏi thất bại trên sân nhà Anfield trước Crystal Palace, qua đó chấm dứt hành trình của họ tại Carabao Cup năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Slot thừa nhận: “Thua một trận bóng đá luôn là điều khó chấp nhận, đặc biệt khi nó khiến chúng tôi bị loại khỏi giải đấu. Nhưng những lựa chọn tôi đưa ra cũng không khác gì những gì tôi từng làm ở mùa trước trong những giai đoạn tương tự”. Ông khẳng định bản thân không hối tiếc về các quyết định chiến thuật, đồng thời nhấn mạnh Liverpool đã làm tất cả trong khả năng.

Liverpool thua đau đớn trên sân Anfield. Ảnh: LFC.

Theo vị chiến lược gia người Hà Lan, có nhiều yếu tố phức tạp góp phần vào chuỗi phong độ sa sút của đội bóng, với 7 thất bại trong 8 trận gần nhất, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để công khai chi tiết. Dù vậy, HLV Arne Slot cũng thừa nhận một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là mật độ thi đấu quá khủng khiếp, khiến đội hình của ông chỉ còn khoảng 15 đến 16 cầu thủ thực sự đủ thể lực để thi đấu liên tục.

“Chẳng hạn, khi nhìn lại trận gặp Brentford, chỉ hai ngày sau chuyến làm khách đến Frankfurt, bạn có thể thấy các cầu thủ đã bắt đầu đuối sức. Không dễ gì chơi ba trận trong vòng bảy ngày mà vẫn giữ được phong độ cao nhất”, ông Slot phân tích. Dù vậy, ông cũng khẳng định: “Nhưng đó không phải là cái cớ cho thất bại. Tôi chỉ muốn nói rằng, với nhiều cầu thủ mới đến từ các giải đấu khác, việc thích nghi và duy trì thể trạng là một thử thách lớn”.

Ông thầy người Hà Lan chết lặng khi chứng kiến trận thua thứ 7 của Liverpool chỉ sau 8 trận đấu. Ảnh: EPA.

Trước mắt, Liverpool sẽ phải nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Villa Park gặp Aston Villa vào cuối tuần, một thử thách mà HLV Arne Slot mô tả là “đầy cam go”. Ông cho biết đội bóng đang nỗ lực tối đa để xoay sở với nguồn nhân lực hạn chế: “Hiện tại chúng tôi chỉ có khoảng 15 hoặc 16 cầu thủ sẵn sàng ra sân. Ngoài ra, Liverpool luôn tận dụng các giải đấu cúp để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ học viện, và tôi tin đó là hướng đi đúng đắn. Ngay cả với đội hình mạnh nhất, chúng tôi cũng chưa chắc có thể đánh bại Palace”.

Mặc dù phải dừng bước tại Carabao Cup, ông Slot khẳng định tinh thần toàn đội không hề suy giảm. Liverpool vẫn còn ba mặt trận quan trọng phía trước, bao gồm Premier League, Champions League và FA Cup, nơi họ vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh danh hiệu. “Chúng tôi biết mình phải cải thiện và tiến lên. Mùa giải còn dài và đội bóng này sẽ không bỏ cuộc”, HLV Slot kết luận với quyết tâm mạnh mẽ.