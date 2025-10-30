Bóng đá Malaysia nín thở chờ tin tức từ FIFA 30/10/2025 12:15

(PLO)- Dự kiến trong hôm nay (30-10), FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Bóng đá Malaysia đang chờ tin tức từ FIFA. Ảnh: NSTP

Trước đó, FAM đã nộp đơn kháng cáo sau khi FIFA phạt liên đoàn 350.000 franc Thụy Sĩ, treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ nhập tịch gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Mỗi cầu thủ cũng bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ, với cáo buộc làm giả giấy tờ chứng minh nguồn gốc tổ tiên để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Cố vấn đội tuyển quốc gia Tunku Ismail Sultan Ibrahim từng cho biết, FIFA có thể xem xét giảm án treo giò. Tuy nhiên, chuyên gia thể thao Pekan Ramli lại nhận định: “Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả kháng cáo sẽ tích cực dựa trên những gì diễn ra đến nay. FAM cần chuẩn bị tâm lý chấp nhận mọi quyết định, với tinh thần nhận lỗi và sửa sai.

Không cần tranh cãi hay đổ lỗi. FAM đang bị trừng phạt vì chính sai lầm của mình. Chúng ta phải đối diện với thực tế, thay vì giả vờ như không có lỗi”.

Ông Pekan cho rằng nếu kháng cáo thất bại, mọi quyết định đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên bằng chứng vững chắc và lý lẽ rõ ràng, chứ không phải cảm tính.

“FAM được gì khi kéo dài câu chuyện này? Tôi không nói là không nên đưa lên CAS, nhưng chúng ta cần hiểu rõ mục đích. Nếu thực sự có chứng cứ mạnh mẽ, đã không rơi vào tình huống này”, ông Pekan nhấn mạnh.

Ông Pekan cũng khẳng định, sự phục hồi của bóng đá Malaysia chỉ có thể bắt đầu bằng tinh thần trách nhiệm và cải cách, chứ không phải đổ lỗi: “Vấn đề càng kéo dài, bóng đá Malaysia càng mất thời gian để phục hồi. Chúng ta cần tiến lên với sự trung thực và lấy lại niềm tin của công chúng”.

Vụ bê bối đáng xấu hổ này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng đội tuyển quốc gia Malaysia, đồng thời dấy lên nghi ngờ về quy trình kiểm chứng nội bộ và cơ chế giám sát của FAM.

Đối với bảy cầu thủ nhập tịch – những người được đưa về nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia, kết quả kháng cáo sẽ quyết định họ có thể sớm trở lại thi đấu hay phải ngồi ngoài suốt một năm trời.

Dù kết quả thế nào, vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia: Thành công không thể đến bằng cách đánh đổi tính minh bạch và sự cẩn trọng trong quản lý, tờ NST khẳng định.