Cổ động viên bóng đá Malaysia dậy sóng vì hình ảnh này 30/10/2025 12:46

Bức ảnh cựu Tổng thư ký FAM - Noor Azman Rahman (trái) sánh bước cùng chủ tịch FIFA gây bão mạng xã hội Malaysia. Ảnh: NSTP

Mạng xã hội Malaysia xôn xao đặt câu hỏi, vì sao cựu Tổng thư ký FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) Noor Azman Rahman lại xuất hiện cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Kuala Lumpur, dù trước đó ông này được cho là đã bị đình chỉ công tác?

Trước những đồn đoán bất minh, FAM phải đưa ra lời giải thích: Sự xuất hiện của Noor Azman trong bức ảnh chụp cùng Infantino không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào.

Theo FAM, bức ảnh được đăng tải bởi một trang tin điện tử, thực chất được chụp trong một buổi gặp gỡ riêng tư, không phải tại một sự kiện chính thức do FAM hay FIFA tổ chức.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, ông Noor Azman có mặt tại đó với tư cách cá nhân, không đại diện cho FAM dưới bất kỳ vai trò chính thức nào.

FAM cho biết thêm, kể từ khi Noor Azman bị đình chỉ vào ngày 17-10, người này không còn tham gia bất kỳ hoạt động, cuộc họp hay chương trình nào của FAM.

Được biết, FAM đã đình chỉ công tác đối với Noor Azman sau khi FIFA thông báo án kỷ luật liên quan đến việc xác định tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia.

Vào tháng trước, Ủy ban Kỷ luật của FIFA kết luận theo Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA - quy định về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo liên quan đến giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bảy cầu thủ nhập tịch.

Do đó, FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ trong khi bảy cầu thủ - Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal - bị cấm thi đấu 12 tháng và mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, sau khi có kết luận về giấy khai sinh giả đã được sử dụng để chứng minh tư cách của các cầu thủ nhập tịch.