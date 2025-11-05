Đội tuyển Anh vào bảng tử thần ở World Cup 05/11/2025 12:50

Đội tuyển Anh sẽ một lần nữa đối đầu với Tây Ban Nha khi họ tìm cách giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027 tại Brazil. Chỉ có một quốc gia từ mỗi bảng ở khu vực châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2027.

Đội tuyển Anh và Tây Ban Nha gặp nhau trong trận chung kết của World Cup năm 2023, nơi Lionesses để thua 1-0 và La Roja giành chức vô địch đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Sarina Wiegman và các học trò ở tuyển Anh đã trả thù vào mùa hè này bằng cách đánh bại đội tuyển nữ Tây Ban Nha trên loạt sút luân lưu để giành chức vô địch Euro 2025 một cách đầy kịch tính.

Sau khi tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn trên trường quốc tế ở môn bóng đá nữ, Anh và Tây Ban Nha sẽ gặp lại nhau hai lần vào năm 2026 khi họ tìm kiếm suất tham dự vòng chung kết World Cup tiếp theo. Theo đó, tuyển Anh và Tây Ban Nha ở cùng bảng A3 với với Iceland và Ukraine ở vòng loại World Cup 2027 khu vực châu Âu.

Đây chắc chắn được xem là bảng tử thần khi 2 đội bóng nữ mạnh nhất thế giới lúc này ở cùng 1 bảng đầu, đặc biệt là khi chỉ có đội dẫn đầu bảng với giành suất tham dự vòng chung kết World Cup 2027. Sau đó, vòng play-off sẽ diễn ra để xác định đội giành vé còn lại.

Đội tuyển nữ Anh vô địch Euro 2025 sau khi đánh bại kình địch Tây Ban Nha. ẢNH: EPA

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) được phân bổ tổng cộng 11 suất tham dự World Cup gồm 32 đội vào năm 2027, với vòng loại diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm sau. Scotland được xếp vào bảng B4 cùng với Bỉ, Israel và Luxembourg.

Xứ Wales sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc, Albania và Montenegro ở Bảng B1, trong khi Bắc Ireland được xếp vào Bảng B2 cùng với Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Malta. Cộng hòa Ireland ở Bảng A2 cùng với Hà Lan, Pháp và Ba Lan.

Phản ứng trước kết quả bốc thăm, một người đã lên mạng xã hội viết: "Anh và Tây Ban Nha - trận đấu mà không ai có thể quên được". Một người khác bình luận: "Anh - Tây Ban Nha giống như một câu chuyện tình yêu và sự thù ghét vào thời điểm này."

Trong khi người hâm mộ của Anh nói đùa: "Tôi thề là chúng ta không bao giờ thoát khỏi Tây Ban Nha được nữa, chúng ta lại phải đi tiếp rồi". Đội Lionesses sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu với Trung Quốc và Ghana vào cuối tháng.