Ronaldo buồn bã ra phán quyết tàn nhẫn về MU 05/11/2025 13:15

(PLO)- Cristiano Ronaldo buồn bã đưa ra phán quyết tàn nhẫn về MU, đội "không có cấu trúc", có những cầu thủ không có tư duy đúng đắn và nói rằng HLV Ruben Amorim "sẽ không làm nên điều kỳ diệu".

Cristiano Ronaldo ra phán quyết tàn nhẫn về MU, cảnh báo người đồng hương Bồ Đào Nha là HLV Ruben Amorim sẽ không thể tạo ra "phép màu" tại một CLB "không có cấu trúc" trong đánh giá mới nhất của anh về CLB cũ.

Ngồi trò chuyện với nhà báo Piers Morgan trong chương trình Piers Morgan Uncensored mới nhất, Ronaldo đã có một phát biểu khác nhắm vào Manchester United, tuyên bố rằng anh "buồn" khi chứng kiến ​​tình trạng của một CLB mà anh tin là một trong những CLB "quan trọng nhất thế kỷ".

Khi được hỏi về công việc mà HLV Ruben Amorim đang đảm nhiệm tại MU, người đã giúp MU thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ hai xuống còn 2 điểm sau 10 trận đấu tại Premier League mùa này, Ronaldo tin rằng đồng hương Bồ Đào Nha của anh đang bị trói tay.

"Ruben Amorim đang cố gắng hết sức", Cristiano Ronaldo tuyên bố, "Anh ấy định làm gì? Phép lạ. Phép lạ là điều không thể. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi nói, "Phép lạ chỉ có ở Fatima"... Và hắn ta sẽ không làm phép lạ. Họ có những cầu thủ giỏi nhưng một số người trong số họ không nghĩ đến Manchester United là gì".

Ronaldo ra phán quyết tàn nhẫn về MU, không tin Amorim có thể làm nên chuyện tại Old Trafford. ẢNH: YOUTUBE MORGAN

Đã có rất nhiều biến động tại Manchester United kể từ khi Sir Jim Ratcliffe và INEOS nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá thường ngày tại Old Trafford. Jason Wilcox làm giám đốc bóng đá Manchester United và công tác tuyển dụng đã được cải tổ, tập trung vào những cầu thủ trẻ hơn như Leny Yoro và Benjamin Sesko. Nhưng Ronaldo vẫn không tin rằng anh đang chứng kiến ​​Manchester United trở lại đúng hướng sau nhiều năm sa sút.

"Đối với tôi, tôi buồn vì Manchester United, đó là một trong những CLB quan trọng nhất trên thế giới và là CLB mà tôi vẫn luôn ghi nhớ trong tim vì những lý do hiển nhiên", Ronaldo tiếp tục, "Bạn phải theo kịp những người thông minh, để tạo dựng nền tảng cho tương lai như Manchester United đã làm nhiều năm trước.

Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham, họ đã trở thành những cầu thủ lớn khi họ còn rất trẻ. Vì vậy, Manchester United hiện tại không có một cấu trúc nhất định. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi trong tương lai, hiện tại/tương lai, bởi vì tiềm năng của CLB thật đáng kinh ngạc. Đây là một trong những CLB lớn nhất thế kỷ".

Ronaldo đã chỉ trích MU trong một thời gian. Năm ngoái, anh đã nói với cựu đồng đội Rio Ferdinand trên podcast rằng MU cần phải "xây dựng lại mọi thứ" để trở lại đỉnh cao. Trong khi Ronaldo có xung đột với Ralf Rangnick và Erik ten Hag trong nhiệm kỳ thứ hai tại Old Trafford, anh vẫn khẳng định rằng MU vẫn "trong trái tim anh", ngay cả khi anh cảm thấy bị phản bội dưới thời những HLV đó.

Morgan hỏi: "Anh vẫn còn theo dõi kết quả của Manchester United chứ? Anh có thấy đau lòng khi thấy thành tích của họ tệ đến vậy không?". "Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi", Ronaldo trả lời, "Vì tôi đã ở đó rất nhiều năm. Tôi đã giành chức vô địch Champions League ở đó, tôi đã giành được Quả bóng vàng, tôi đã giành được khoảng 12, 13, 14 danh hiệu ở đó.

Tôi xin nhắc lại, Manchester United vẫn luôn ở trong tim tôi. Tôi yêu CLB đó. Nhưng tất cả chúng ta đều phải thành thật, tự nhìn nhận và nói rằng: "Nghe này, họ đang không đi đúng hướng". Vì vậy, họ cần phải thay đổi, và theo tôi, vấn đề không chỉ nằm ở HLV và cầu thủ".