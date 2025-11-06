Tranh luận về tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại: Đa số chọn Ronaldo 06/11/2025 07:29

(PLO)- Phán quyết về tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại trong làng bóng đá được đưa ra giữa lúc Erling Haaland đang đạt phong độ ghi bàn rất cao trong màu áo Man City.

Phong độ hiện tại của Erling Haaland đã đưa anh vào cuộc trò chuyện về việc ai là tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng ngôi sao người Na Uy của Man City vẫn còn một chặng đường dài phía trước để sánh ngang với một số tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Manchester City chắc chắn sẽ cảm thấy Haaland là tiền đạo hay nhất thế giới khi nhìn vào phong độ bùng nổ hiện tại của anh. Tiền đạo người Na Uy chơi rất hay trong những mùa giải gần đây. Nếu Haaland tiếp tục duy trì phong độ đó, anh sẽ trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại sau khi treo giày.

Điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ, ai thực sự là tiền đạo xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay? Các cây bút của tờ Mirror Football (Anh) đã cố gắng trả lời câu hỏi đó...

Các cây bút của tờ Mirror đã có những tranh luận gay gắt về tiền đạo hay nhất mọi thời đại. ẢNH: MIRROR

Nhà báo Daniel Orme chọn Gerd Muller

"Đa số các bạn chưa bao giờ thấy Gerd Muller thi đấu!. Tôi nghe thấy tất cả mọi người hét lên. Nhưng bạn chỉ cần nhìn vào sự nghiệp lẫy lừng của Gerd Muller là biết ông ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại", nhà báo Orme nhận định.

Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao cùng Bayern Munich, tiền đạo người Đức ghi được 565 bàn thắng, giành bốn chức vô địch Bundesliga và hai Cúp C1 châu Âu. "Oanh tạc cơ" Muller cũng ghi được 68 bàn thắng sau 62 trận cho đội tuyển Đức, màn trình diễn của ông chắc chắn đã góp phần giúp Đức vô địch World Cup 1974.

Muller đã định nghĩa lại vai trò của một tiền đạo trung tâm, tiên phong trong vai trò săn bàn. Tài năng của Muller được công nhận với hàng loạt giải thưởng cá nhân, bao gồm Quả bóng Vàng năm 1970, hai Chiếc giày Vàng châu Âu và nhiều giải thưởng khác. Nếu Muller còn thi đấu ở thời hiện đại, rất có thể ông đã được xếp hạng là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, và chắc chắn ông xứng đáng được nhắc đến trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

2. Sam Meade chọn Ronaldo là tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại

Haaland xứng đáng được nhắc đến và khi sự nghiệp kết thúc, anh sẽ ở ngay đó. Cuối cùng, Haaland còn trẻ nên vẫn còn rất nhiều cơ hội để đạt được thành tựu, nhưng tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại là Ronaldo (người Brazil). Không thể coi Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo là tiền đạo, ngay cả khi họ từng chơi ở vị trí đó trong một khoảng thời gian trong sự nghiệp của họ.

Ronaldo (Brazil), được gọi là R9, gần giống như tiền đạo mà bạn tạo ra trong... "phòng thí nghiệm". Cầu thủ người Brazil này đã chơi cho Barcelona, ​​Real Madrid và cả hai CLB thành Milan - đó là một bản lý lịch tuyệt vời. Nếu không phải vì chấn thương, Ronaldo có thể là tiền đạo vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay, nhưng thời gian ngồi ngoài đồng nghĩa với việc cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, Ronaldo đôi khi đơn giản là không thể ngăn cản, với tốc độ, sức mạnh và cách anh ấy dứt điểm. Anh ấy là một siêu sao thực sự, người đứng trên những sân khấu lớn nhất, sở hữu World Cup vào cuối những năm 1990 (1994) và đầu những năm 2000 (2002). Thật khó tin khi Ronaldo chưa từng vô địch Champions League, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của một cầu thủ.

Ronaldo có biệt danh là "người ngoài hành tinh" hay "Rô béo". ẢNH: EPA

Bạn chỉ cần nhìn lại cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Manchester United tại Old Trafford năm 2003 - giúp anh nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ người hâm mộ của đội chủ nhà. Bàn thắng solo mang tính biểu tượng của Ronaldo cho Barca vào lưới Compostela đã khiến HLV Sir Bobby Robson phải câm lặng. Cú đúp của Ronaldo trong trận chung kết World Cup 2002 đã chứng minh rằng vị trí của anh trong lịch sử là hoàn toàn xứng đáng.

3. Neil McLeman - Ronaldo

Tiền đạo xuất sắc nhất tôi từng chứng kiến ​​ngoài đời. Cầu thủ người Brazil này thực sự xuất sắc và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào đầu thế kỷ. R9, hay O Fenomeno (người ngoài hành tinh), kết hợp tốc độ và sức mạnh của một số 9 truyền thống với khả năng rê bóng đáng kinh ngạc tại PSV, Barcelona, ​​Inter Milan và Real Madrid.

Tôi sẽ luôn nhớ khoảnh khắc Ronaldo được người hâm mộ Manchester United vỗ tay tán thưởng ngoài sân Old Trafford sau cú hat-trick tại Champions League. Ronaldo, người ghi hai bàn trong trận chung kết World Cup 2002, hẳn đã giành được nhiều chiến thắng hơn nếu không bị chấn thương đầu gối hành hạ.

Tom Victor - Ronaldo

Dấu hiệu của một tiền đạo thực sự xuất sắc là khả năng vượt qua nghịch cảnh cũng như thể hiện phẩm chất của mình khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Và ít ai làm được điều này tốt hơn Ronaldo.

Cầu thủ người Brazil thực sự không thể bị đánh bại khi bùng nổ trên đấu trường châu Âu vào những năm 90, thể hiện kết hợp giữa sự nhanh nhẹn, thể lực và kỹ thuật mà ít ai có thể đối phó được. Rồi chấn thương ập đến.

Trong suốt ba mùa giải, chấn thương đầu gối khiến Ronaldo chỉ ra sân 24 lần cho CLB. Điều đó có thể đủ để khiến nhiều người nghĩ đến việc giải nghệ, nhưng trong trường hợp của Ronaldo, anh đã có thể trở lại gần như xuất sắc như trước.

Ronaldo có chức vô địch World Cup với tư cách là vua phá lưới, và một vài mùa giải tuyệt vời tại Real Madrid tiếp nối. Cú hat-trick của R9 vào lưới Manchester United tại Champions League sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức, nhưng sự ổn định tại Bernabeu - ba mùa giải liên tiếp ghi trên 20 bàn thắng - vẫn rất ấn tượng ngay cả khi Ronaldo không có tiền sử chấn thương.

Để thực sự đánh giá cao phẩm chất của Ronaldo, không phải nhìn vào những con số mà là nhìn vào phong độ đỉnh cao của anh ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ biết anh ấy có thể cống hiến nhiều hơn thế nào nếu không có những năm tháng mất mát bởi chấn thương.

James Whaling - Harry Kane

Là một tay săn bàn thực thụ, Erling Haaland chắc chắn sẽ phải chịu nhiều áp lực khi anh ấy treo giày. Haaland sắc bén trước khung thành hơn bất kỳ ai tôi từng thấy và không hề có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, một tiền đạo cắm toàn diện không chỉ đơn thuần là đưa bóng vào lưới. Haaland đang tiến bộ ở mọi khía cạnh và có thể sẽ được nhắc đến khi anh giải nghệ.

Nhưng hiện tại, Harry Kane ở một đẳng cấp khác. Và tôi nghĩ anh ấy có thể gia nhập hàng ngũ GOAT. Đội trưởng đội tuyển Anh có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trong khu vực giữa sân, nhờ vào khả năng chuyền bóng của mình.

Kane là chuyên gia trong việc thu hút đối phương phạm lỗi, kết nối lối chơi tốt hơn bất kỳ số 9 nào trên thế giới và ghi được một vài bàn thắng mỗi trận. Kane đã có 22 bàn thắng đáng kinh ngạc chỉ sau 15 trận cho Bayern Munich mùa này.

Kane hoàn toàn có thể thiết lập một kỷ lục không thể lay chuyển cho đội tuyển Anh. Anh đã có 76 bàn thắng và với tốc độ hiện tại, 100 bàn thắng không phải là điều không thể.

Andy Dunn - Ronaldo

Những con số của Erling Haaland rất ấn tượng, cũng giống như những con số của Alan Shearer, nhưng thống kê cho thấy có rất nhiều cầu thủ xuất sắc trước khi giải đấu hàng đầu của Anh đổi tên (thành Premier League).

Jimmy Greaves (đứng đầu với 357 bàn thắng), Steve Bloomer, Dixie Dean và Gordon Hodgson đều ghi được nhiều bàn thắng hơn Shearer ở giải đấu hàng đầu nước Anh và tất cả đều có tỷ lệ bàn thắng trên mỗi trận tốt hơn.

Và khi nói đến sự vĩ đại, sẽ không có thành tích ghi bàn cá nhân nào đáng chú ý hơn 60 bàn thắng của Dean trong 39 lần ra sân ở mùa giải 1927 - 2028.

Nhưng tôi chưa bao giờ xem Dean và Greaves thi đấu trực tiếp, mặc dù ông ấy có lẽ là lựa chọn của thế hệ người hâm mộ bóng đá Anh trước tôi. Và tôi cũng chưa từng xem Pele thi đấu trực tiếp.

Tuy nhiên, tôi đã xem Ronaldo thi đấu - tôi đã thấy anh ấy ghi tám bàn tại World Cup 2002. Nói một cách đơn giản, anh ấy thật sự bùng nổ, thật sự lôi cuốn, anh ấy là hiện thân của tinh hoa bóng đá Brazil nhưng lại kết hợp được sự tinh tế với tất cả các phẩm chất của một tiền đạo truyền thống.

Ronaldo gặp vấn đề về chấn thương, những vấn đề ngoài sân cỏ nhưng anh ấy là một hiện tượng. El Fenomeno - người vĩ đại nhất mà tôi từng thấy.