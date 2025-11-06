Galatasaray gây sốc khi chiêu mộ Messi 06/11/2025 12:50

Lioenl Messi có thể tìm kiếm một hợp đồng ngắn hạn để giữ thể lực trước thềm World Cup 2026, giữa lúc giải MLS kết thúc. Theo những báo cáo giật gân từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đang theo đuổi một động thái đáng kinh ngạc và gây sốc chiêu mộ Messi dưới dạng mượn từ Inter Miami, tờ Sun Sports (Anh) viết.

Mùa giải thường niên của MLS kết thúc vào tháng 10, vòng play-off sẽ tiếp tục cho đến tháng 12 năm nay. Đội Inter Miami của Messi đã thua 2-1 trước Nashville tuần này trong trận play-off vòng đầu tiên trong số ba trận. Nhà vô địch World Cup người Argentina có thể thi đấu cho Inter Miami cho đến ngày 6-12, nếu đội của anh lọt vào trận chung kết MLS Cup.

Nhưng sau đó, Lionel Messi sẽ không được thi đấu cho đến khi mùa giải MLS tiếp tục vào tháng 3 năm sau, nghĩa là anh có thể buộc phải đảm bảo một hợp đồng cho mượn ngắn hạn để giữ thể lực trước thềm World Cup 2026.

Và một báo cáo đáng kinh ngạc từ FotoMac, tự mô tả mình là trang web thể thao số 1 tại Thổ Nhĩ Kỳ và có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, cho biết Galatasaray đã đưa ra một nỗ lực táo bạo để đưa Messi đến Istanbul.

Galatasaray muốn chiêu mộ Messi. ẢNH: EPA

Bản báo cáo này đến từ tổng biên tập Zeki Uzundurukan, người cho biết siêu sao 38 tuổi người Argentina đang được các ông chủ Galatasaray "theo dõi chặt chẽ" . Bài báo còn cho biết thêm rằng Messi có thể bị thuyết phục đồng ý đến Galatasaray trong bốn tháng để duy trì thể lực trước thềm World Cup 2026.

Lionel Messi hiện đang kiếm được số tiền khổng lồ 15 triệu bảng Anh mỗi năm tại Inter Miami, với mức lương được tài trợ bởi Adidas và Apple. Galatasaray có thể sẽ phải chi trả ít nhất một phần mức lương đó nếu họ muốn chiêu mộ Messi.

Galatasaray thậm chí còn sẵn sàng trả mức lương toàn bộ khoản lương của Messi tại Inter Miami trong suốt thời gian anh ở Thổ Nhĩ Kỳ, bài báo cho biết thêm. Galatasaray đã chứng tỏ họ có sức mạnh tài chính đáng kể sau khi ký hợp đồng với Victor Osimhen với mức giá kỷ lục của Thổ Nhĩ Kỳ là 65 triệu bảng Anh, trả cho anh mức lương 250.000 bảng Anh một tuần.

Galatasaray cũng đã ký hợp đồng với cựu ngôi sao Bayern Munich Leroy Sane và trao cho anh một hợp đồng béo bở trị giá khoảng 7,6 triệu bảng Anh/năm. Và cựu ngôi sao của Manchester City, Ilkay Gundogan cũng đã đến thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ vào mùa hè này, mang về mức lương khoảng 4 triệu bảng Anh một năm.

Trong khi đó, Lionel Messi vẫn tiếp tục phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc kể từ khi gia nhập Inter Miami từ PSG vào năm 2023. Mùa giải này, Messi đã có 40 lần lập công trên mọi đấu trường, gần gấp đôi tổng số 23 lần lập công của anh trong mùa giải 2024.

Lionel Messi đã giúp đội bóng Inter Miami của mình giành được Supporters' Shield và Leagues Cup kể từ khi anh đến và hy vọng sẽ dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch MLS Cup.

Inter Miami không còn lo sợ mất Lionel Messi vĩnh viễn sau khi siêu sao người Argentina này ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm vào tháng trước, theo đó Messi sẽ gắn bó với đội bóng của Mỹ cho đến năm 41 tuổi.

Lionel Messi đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở Mỹ khi chơi dưới sự dẫn dắt của cựu đồng đội tại Barcelona là Javier Mascherano. Hàng chục ngàn fan đến xem Messi thi đấu mỗi tuần. Messi đã ghi tổng cộng 71 bàn thắng cho Inter Miami và kiến ​​tạo 37 bàn khác.