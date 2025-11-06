FIFA công bố giải thưởng hòa bình 06/11/2025 12:18

(PLO)- FIFA công bố giải thưởng hòa bình mới sẽ được trao tại lễ bốc thăm World Cup ở Washington

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tạo ra một giải thưởng thường niên mới mang tên Giải thưởng Hòa bình FIFA, sẽ được trao lần đầu tiên trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington (Mỹ).

"Bóng đá đại diện cho hòa bình và thay mặt cho toàn thể cộng đồng bóng đá toàn cầu, Giải thưởng Hòa bình FIFA – Bóng đá đoàn kết thế giới sẽ ghi nhận những nỗ lực to lớn của những cá nhân đoàn kết mọi người, mang lại hy vọng cho các thế hệ tương lai", chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu trong một tuyên bố.

Thông báo này được đưa ra trước khi Infantino xuất hiện tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà vô địch World Cup người Argentina Lionel Messi cũng là diễn giả.

Chủ tịch FIFA Infantino công bố giải thưởng hòa bình. ẢNH: EPA

Người nhận giải thưởng đầu tiên vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ngay lập tức có suy đoán rằng giải thưởng có thể thuộc về Trump. Ông Trump và ông một Infantino có mối quan hệ rất tốt với nhau. Ông Trump dự kiến ​​sẽ có mặt tại buổi bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 vào ngày 5-12 tại Trung tâm Kennedy, Washington (Mỹ).

Kể từ khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, tổng thống Mỹ Trump luôn khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới.

Nhưng tháng trước, Tổng thống Mỹ đã bị Ủy ban Nobel Na Uy phớt lờ khi trao giải thưởng Hòa bình cho nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. World Cup 2026 sẽ được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến ngày 19-7- 2026.