MU sẵn sàng mất trắng 70 triệu bảng vì cầu thủ bị ruồng bỏ 06/11/2025 12:40

MU đã chuẩn bị cắt lỗ và để Jadon Sancho ra đi tự do vào mùa hè này, thay vì kích hoạt điều khoản tự động gia hạn và trả lương cho ngôi sao người Anh thêm một năm nữa. MU sẵn sàng mất trắng 70 triệu bảng vì cầu thủ bị ruồng bỏ.

Manchester United sẵn sàng để Jadon Sancho ra đi tự do vào mùa hè sang năm, 5 năm sau khi đội chủ sân Old Trafford chi 73 triệu bảng Anh để đưa anh trở lại Anh từ Borussia Dortmund.

Trong thời gian đó, cầu thủ chạy cánh người Anh chỉ ghi được 12 bàn thắng cho MU và hiện đang được cho mượn tại Aston Villa. Đây là lần thứ ba liên tiếp Sancho được cho mượn sau khi không còn được trọng dụng tại Old Trafford. MU có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng với Sancho.

Đó sẽ là một thông lệ phổ biến, cho phép các CLB giữ lại tài sản của mình mà không mất trắng. Nhưng những người ở nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng bỏ qua cơ hội đó. Thay vào đó, MU sẵn sàng để Sancho ra đi miễn phí vào cuối mùa giải này.

MU sẵn sàng mất trắng 70 triệu bảng Anh khi thương vụ Sancho thất bại thảm hại. ẢNH: EPA

Hợp đồng của Sancho cho phép anh nhận mức lương khổng lồ 200.000 bảng Anh một tuần, nhưng MU không muốn chi trả mức lương đó nữa và sẽ cho phép anh rời Old Trafford, thay vì mạo hiểm trả lương cho anh thêm một năm nữa nếu họ không tìm được người mua, TalkSport đưa tin.

Cựu ngôi sao tuyển Anh từng được đồn đoán sẽ chuyển đến AS Roma vào mùa hè nhưng cuối cùng lại chọn đội chủ sân Villa Park. Sự sa sút của Sancho bắt đầu khi anh công khai chỉ trích Erik ten Hag trên mạng xã hội, dẫn đến việc anh bị loại khỏi đội hình và sau đó bị cho mượn sang Chelsea.

Mặc dù HLV Ruben Amorim hiện đang nắm quyền ở MU, nhưng cơ hội vẫn chưa đến với Sancho. Sancho từng là một phần của cái gọi là "Biệt đội bom tấn" hồi mùa hè, nghĩa là các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của MU và cần "thanh lý". Sancho đang chờ đợi một con đường rời khỏi Manchester sau khi Chelsea, nơi anh được cho mượn năm ngoái, đã trả một khoản phí bồi thường 5 triệu bảng Anh cho MU để tránh ký hợp đồng dài hạn với anh.

Sancho chưa đá chính trận nào cho Aston Villa tại Premier League mùa này, và HLV Unai Emery chỉ cho cầu thủ chạy cánh này ra sân 69 phút ở giải đấu cao nhất nước Anh qua ba lần vào sân từ ghế dự bị. Trong chiến thắng gần đây của Aston Villa trước Manchester City, Sancho được vào sân rồi từ ghế dự bị rồi lại bị thay ra ở cuối trận.

Trở lại vào mùa hè, HLV Ruben Amorim của MU tuyên bố rằng những cầu thủ như Sancho sẽ không bị bán với giá rẻ và nếu mức định giá của họ không được đáp ứng, ông sẽ đưa họ trở lại đội bóng.

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Tôi biết chắc chắn Omar Barrada (CEO của MU) và Jason Wilcox (giám đốc bóng đá) cùng CLB đã có một con số (mức giá) cho những cầu thủ này. Nếu không đạt được con số đó, họ sẽ là cầu thủ của Manchester United, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi hiểu các CLB khác có thể đang chờ đến phút chót, nhưng họ không thể gây khó cho chúng tôi".