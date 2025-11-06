Truy tìm sự thật vụ bê bối nhập tịch ở làng bóng Malaysia 06/11/2025 08:08

(PLO)- Là người từng giữ cương vị Chủ tịch FAM, Quốc vương bang Pahang Al-Sultan Abdullah cho rằng những tranh cãi quanh vụ việc FIFA trừng phạt làng bóng Malaysia nên được giải quyết dựa trên sự thật và công lý, thay vì cảm xúc hay sức ép dư luận.

“Chúng ta hãy để sự thật lên tiếng”, là lời khẳng định đầy cương quyết của Quốc vương bang Pahang, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, khi được hỏi về lệnh trừng phạt mà Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt lên làng bóng Malaysia và bảy cầu thủ có gốc nước ngoài.

Nhà vua bang Pahang nói rằng ông không có ý định đưa ra thêm bình luận, bởi vấn đề này đã nhận được quá nhiều ý kiến từ công chúng và truyền thông. “Điều quan trọng là phải để cho quá trình điều tra diễn ra đúng cách và đúng tiến độ. Hãy để sự thật được phơi bày bởi những người có trách nhiệm, không phải qua lời đồn đại hay suy đoán”, ông nói.

Theo Quốc vương, những rắc rối hiện nay của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) là một bài học sâu sắc không chỉ cho các cầu thủ mà cho toàn bộ hệ thống làng bóng Malaysia. Ông bày tỏ hy vọng rằng vụ việc này sẽ thức tỉnh giới quản lý và cầu thủ để không lặp lại sai lầm tương tự. “Đây là thời điểm tất cả chúng ta cần nhìn lại và cùng nhau nỗ lực cải thiện. Bóng đá Malaysia cần vượt qua những khó khăn và sự bất an để có thể tiến lên, xây dựng lại niềm tin từ người hâm mộ”, Al-Sultan Abdullah nói thêm.

Cựu chủ tịch FAM mong muốn sự thật phơi bày ở làng bóng Malaysia. Ảnh: TNST.

Trong khi nhà vua kêu gọi bình tĩnh và tôn trọng quy trình pháp lý, thì ở một diễn biến khác, Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, có hành động mạnh mẽ nhằm hỗ trợ FAM trong nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ông tuyên bố sẽ chịu toàn bộ chi phí cho vụ kháng cáo này, bao gồm chi phí pháp lý, di chuyển và các khoản liên quan, qua đó giúp FAM giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể.

Phát biểu trước báo giới, Tunku Ismail nhấn mạnh rằng hành động của ông là thể hiện sự đoàn kết và bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ bị ảnh hưởng: “Tôi sẽ chi trả tất cả, và xin khẳng định rằng đây không phải tiền thuế của người dân. Tôi chỉ muốn đảm bảo công lý được thực thi”.

Được biết, FAM đã quyết định đưa vụ việc lên CAS sau khi đơn kháng cáo ban đầu gửi lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA bị bác bỏ. Quyết định này đến sau khi cơ quan cao nhất của FIFA giữ nguyên án phạt dành cho FAM và bảy cầu thủ liên quan đến vụ bê bối sử dụng giấy tờ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Theo phán quyết, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng và bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ.

Làng bóng Malaysia đang bị thử thách lớn sau khi FIFA phủ quyết kháng cáo của FAM. Ảnh: CCT.

Bảy cầu thủ bị nêu tên trong vụ việc gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcas, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Tất cả đều là những cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài, được nhập tịch và thi đấu dưới danh nghĩa cầu thủ di sản cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, FIFA xác định rằng các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện quốc gia của họ có dấu hiệu giả mạo hoặc không hợp lệ theo quy định quốc tế.

Sự can thiệp của Tunku Ismail được xem là một hành động quyết đoán, vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cầu thủ, vừa cho thấy mong muốn của ông trong việc bảo vệ danh dự bóng đá Malaysia. Là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) - đội bóng mạnh nhất Malaysia trong nhiều năm qua - Tunku Ismail từ lâu đã được biết đến với những đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá quốc nội. Việc ông đứng ra gánh vác toàn bộ chi phí kháng cáo cho thấy nỗ lực của ông trong việc tìm kiếm công bằng và làm sáng tỏ vụ việc.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về khả năng FIFA trả đũa vì những lời chỉ trích thẳng thắn gần đây, Tunku Ismail khẳng định ông không hề lo sợ: “Tôi không quan tâm đến việc FIFA sẽ làm gì. Nếu họ muốn hành động, cứ để họ làm. Chúng ta chỉ đang tìm kiếm sự thật”.

Nhiếp chính vương Tunku Ismail trả mọi chi phí cho FAM và các ngoại binh nhập tịch theo đuổi vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Ảnh: TNST.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát nhận định rằng động thái của Tunku Ismail sẽ giúp FAM có thêm nguồn lực và niềm tin để tiếp tục theo đuổi vụ việc tại CAS. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng việc kháng cáo lên tòa án quốc tế này có thể kéo dài và tốn kém, đồng thời không đảm bảo kết quả thuận lợi nếu các bằng chứng do FIFA cung cấp mang tính thuyết phục cao.

Nhiều người trong giới thể thao cho rằng vụ việc này là bước ngoặt lớn cho bóng đá Malaysia về quy trình tuyển chọn cầu thủ nhập tịch và tính minh bạch trong công tác hành chính của FAM. Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ án đã làm rung chuyển niềm tin của người hâm mộ và đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cải thiện quản trị trong hệ thống bóng đá quốc gia.

Trong khi chờ đợi phán quyết từ CAS, lời nhắn gửi của Quốc vương Al-Sultan Abdullah “hãy để sự thật chiến thắng” đang được xem như kim chỉ nam cho giai đoạn khó khăn này. Nó thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và thay lời muốn nói, rằng chỉ khi sự thật được sáng tỏ, bóng đá Malaysia mới có thể đứng dậy, khôi phục niềm tin và hướng đến một tương lai trong sạch, bền vững hơn.