Luật sư phân tích khả năng thắng kiện của bóng đá Malaysia 04/11/2025 18:08

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý tốn kém và phức tạp, ít khả năng thành công nếu tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ kiện làm giả giấy tờ.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý. Ảnh: NSTP

Thông tin FAM kiện lên CAS được đưa ra, sau khi Ủy ban kháng cáo của FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Các cầu thủ bị kết tội vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và làm sai lệch tài liệu.

Vào tháng 9, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ trong số bảy cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

FAM hiện có 10 ngày để yêu cầu phán quyết chi tiết bằng văn bản và thêm 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên CAS, nơi có thể đưa ra phán quyết chung thẩm.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli. Ảnh: NSTP

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết, vụ kiện của FAM tại CAS sẽ phụ thuộc vào việc đưa ra bằng chứng mới cụ thể: “Vấn đề mấu chốt trong phiên xử của Ủy ban kỷ luật FIFA là sự tồn tại của giấy khai sinh ‘gốc’ của ông bà các cầu thủ. Dù FAM liên tục đổ lỗi cho Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) vì đã cấp các ‘giấy khai sinh mới’, nhưng FAM vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tư cách hợp lệ của các cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu FAM phủ nhận sự tồn tại của các giấy tờ ‘gốc’, họ phải xuất trình bằng chứng cho thấy những tài liệu đó sai lệch hoặc không thuộc về ông bà của các cầu thủ”.

Trao đổi với tờ NST, luật sư này cũng cho biết thêm, việc kháng cáo lên CAS có thể nhằm phủ nhận hành vi vi phạm, hoặc xin giảm nhẹ án phạt, nhưng quyết định nên dựa trên mục tiêu cuối cùng của FAM.

Trong khi FAM quyết định đưa vụ việc lên CAS, luật sư Nik Erman lại cảnh báo, sẽ rất tốn kém và đầy rủi ro, đồng thời không nên phớt lờ dư luận.

“Nếu chỉ nhằm giảm án phạt, FAM cần cân nhắc kỹ, vì chi phí tố tụng tại CAS có thể lên đến hàng trăm nghìn ringgit, không đáng so với lợi ích đạt được. Nếu FAM không kháng cáo, điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng các giấy tờ đã bị làm giả” , ông Nik Erman nêu.

Ngoài ra, ông Erman cũng nhấn mạnh, ngay cả sau khi hết án treo, các cầu thủ này vẫn sẽ không đủ điều kiện khoác áo bóng đá Malaysia theo quy định của FIFA.

Tuy nhiên, họ có thể đủ điều kiện trong tương lai nếu sinh sống tại Malaysia ít nhất 5 năm, và vẫn được tự do thi đấu ở các giải đấu trên thế giới sau khi thụ án.

Theo kết luận của luật sư Nik Erman, quyết định kháng cáo của FAM không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn mang yếu tố chính trị và công chúng.

“Là một tổ chức liên tục nhận được nguồn hỗ trợ lớn từ chính phủ - tức là tiền thuế của người dân, FAM cần phải cân nhắc kỹ lưỡng dư luận xã hội trước khi quyết định bước đi kế tiếp”, ông Nik Erman cho biết thêm.