Cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn “hot” dù bị cấm thi đấu 04/11/2025 11:36

(PLO)-Dù bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, cầu thủ nhập tịch Malaysia - Rodrigo Holgado vẫn trở thành mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của câu lạc bộ Chile Coquimbo Unido.

Holgado ghi bàn trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NSTP

Coquimbo Unido là đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Chile, đang chuẩn bị cho mùa giải mới và đã chọn Holgado là “mục tiêu đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng”, hãng tin En Cancha của Chile đưa tin.

Theo Transfermarkt, Holgado 30 tuổi được định giá 700.000 euro. Hiện cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ America de Cali của Colombia . Tuy nhiên, anh vẫn chưa thi đấu kể từ khi FIFA tuyên án treo giò 12 tháng vào tháng 9, vì sử dụng hồ sơ giả để đại diện cho đội tuyển bóng đá Malaysia.

Theo trang En Cancha, câu lạc bộ đã chọn Holgado làm mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường hàng công cho đội bóng của HLV Esteban Gonzalez.

Cầu thủ sinh ra tại Buenos Aires – Argentina này từng thi đấu cho Gimnasia La Plata, Audax Italiano và Curico Unido. Anh cũng có hai giai đoạn thành công trong màu áo Coquimbo Unido, nơi anh ghi 34 bàn thắng và giúp câu lạc bộ giành chức vô địch giải hạng Nhất Chile (Primera B) năm 2018, trước khi trở lại theo dạng cho mượn vào năm 2023.

Theo En Cancha cho biết thêm, Holgado và người đại diện vẫn hy vọng án phạt từ FIFA sẽ được giảm nhẹ, qua đó mở đường cho anh trở lại vào năm 2026, đúng thời điểm Coquimbo Unido mong muốn đón anh trở lại.

Sau khi Ủy ban kỷ luật của FIFA công bố các án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng cầu thủ có hồ sơ giả mạo, án treo giò và phạt tiền đối với Holgado đã được ban hành vào ngày 26-9.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Vào tối ngày 3-11, FIFA đã đưa ra quyết định kháng cáo của FAM. Theo đó, các án phạt trước đó vẫn được giữ nguyên và không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào.

Để trở thành cầu thủ nhập tịch Malaysia vào ngày 4-6-2025, Holgado được cho là có tổ tiên gốc Malaysia (ông hoặc bà của anh từng ở Malaysia).

Holgado được gọi vào đội tuyển bóng đá Malaysia, thi đấu trận mắt ngày 10-6-2025 gặp đội tuyển bóng đá Việt Nam và ghi bàn ngay lần đầu tiên ra mắt.

Ngày 26-9-2025, ngoài việc bị phạt, Holgado và 6 cầu thủ khác bị Ủy ban kỷ luật FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì sử dụng hồ sơ giả mạo liên quan đến quốc tịch Malaysia.

Trong quá khứ (2020), Holgado cũng từng dính tới một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Chile, anh lái xe trong tình trạng say rượu dẫn tới cái chết của một nạn nhân, khiến anh bị quản thúc tại gia.