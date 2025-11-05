Chuyên gia cảnh báo bóng đá Malaysia khi nộp đơn chống lại FIFA 05/11/2025 13:20

(PLO)- Chuyên gia Afizal Abu Othman đã đưa ra lời cảnh báo quan trọng đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nhấn mạnh rằng họ phải chuẩn bị hồ sơ và bằng chứng thật sự thuyết phục trước khi tiến hành đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Lời cảnh báo của chuyên gia bóng đá Malaysia Afizal Abu Othman được đưa ra trong bối cảnh FAM đang chuẩn bị bước pháp lý tiếp theo sau khi Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) bác bỏ đơn kháng cáo đầu tiên của họ.

FAM đang tìm cách chống lại quyết định của FIFA liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch cho bảy cầu thủ của đội tuyển quốc gia Malaysia. Theo đó, FIFA đã ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo lần đầu của FAM sau phiên điều trần diễn ra vào tối ngày 3-11. Với việc bị FIFA phủ quyết, FAM đã công khai ý định tiếp tục theo đuổi vụ việc bằng cách kháng cáo lên cơ quan cấp cao nhất là CAS.

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà quan sát Afizal Abu Othman, FAM không nên quá vội vã trong việc đưa vụ việc ra trước CAS. Thay vào đó, tổ chức điều hành bóng đá Malaysia cần phải dành thời gian cần thiết để xây dựng một bộ bằng chứng không thể chối cãi và vững chắc cho việc trình bày trước CAS.

Nhà quan sát Afizal Abu Othman nhắn nhủ FAM thận trọng khi nộp đơn lên CAS. Ảnh: TNST.

Phát biểu của ông Afizal được trích dẫn trên Flash Sukan đã nhấn mạnh: "Nếu FAM muốn đưa vụ việc ra CAS, hãy đảm bảo rằng toàn bộ tài liệu và bằng chứng mà các bạn nắm giữ phải thật sự chắc chắn và có cơ sở. Đừng lãng phí thời gian và nguồn lực nếu các bạn không có nền tảng vững vàng”.

Ông Afizal giải thích thêm rằng việc kháng cáo lên CAS là một bước tiến lên một cấp độ hoàn toàn khác biệt và phức tạp hơn so với các cấp kháng cáo trước. Ông cũng làm rõ rằng việc kháng cáo lên CAS không chỉ đơn thuần là bảo vệ quyền lợi cá nhân của FAM hay của các cầu thủ có liên quan đến vụ việc. Theo ông, quyết định này còn ảnh hưởng đến danh dự và tình hình tài chính của bóng đá Malaysia. Chính vì những yếu tố nghiêm trọng này, mọi quyết định tiếp theo của FAM phải được xem xét một cách hết sức thận trọng và kỹ lưỡng.

"Chúng ta cần phải đưa ra những quyết định nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi vì những điều này liên quan đến phẩm giá và sự uy tín về mặt tài chính của đất nước. Tuy nhiên, song song với đó, chúng ta cũng phải dũng cảm đối diện với những sự thật đã xảy ra”, ông Afizal chia sẻ.

Đội tuyển Malaysia bị phát hiện có gian lận các cầu thủ nhập tịch trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT,

Trước đó, vào ngày 26-9, FIFA đã công bố án phạt đối với FAM là khoản tiền 350.000 franc Thụy Sĩ vì hành vi sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình nhập tịch cho bảy cầu thủ. Ngoài mức phạt dành cho liên đoàn, bảy cầu thủ bị liên đới trực tiếp trong vụ việc này cũng phải nhận án phạt từ FIFA. Cụ thể, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và phải chịu lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã bị FIFA xử phạt vì hành vi gian lận giấy tờ bao gồm: Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, và Gabriel Palmero.

Vụ việc này đã gây chấn động lớn trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á và đặt FAM vào một tình thế pháp lý đầy thử thách. Lời khuyên của ông Afizal Abu Othman nhấn mạnh rằng cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế tại CAS đòi hỏi một sự chuẩn bị không chỉ kỹ lưỡng về mặt luật pháp mà còn phải đảm bảo tính xác thực và không thể bác bỏ của mọi bằng chứng được đưa ra. Điều này là tối quan trọng để tránh thất bại pháp lý thứ hai, điều có thể gây tổn hại thêm đến uy tín quốc tế và tài chính của bóng đá Malaysia.