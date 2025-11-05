Chiến thắng nhọc nhằn của Liverpool bị lu mờ bởi tranh cãi penalty 05/11/2025 12:43

(PLO)- Chiến thắng sít sao của Liverpool trước Real Madrid trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 Champions League bị che mờ bởi một tình huống gây tranh cãi quyết liệt tại sân vận động Anfield vào rạng sáng 11-4.

Đội bóng thành phố Cảng nước Anh Liverpool đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid ngay trên sân nhà. Pha lập công duy nhất thuộc về tiền vệ người Argentina, Alexis Mac Allister, được ghi ở phút 61 của trận đấu.

Kết quả này đánh dấu chiến thắng thứ hai của Liverpool tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa giải năm nay. Ngược lại, Real Madrid phải hứng chịu thất bại đầu tiên sau bốn vòng đấu. Tuy nhiên, niềm vui trọn vẹn của Quỷ đỏ vùng Merseyside đã không được hoàn hảo do một quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính, sau khi đội chủ nhà không được hưởng một quả phạt đền rõ ràng ở phút thứ 45.

Tình huống gây tranh cãi bùng nổ khi cú sút từ xa đầy uy lực của tiền vệ người Hungary Dominik Szoboszlai đã chạm vào cánh tay phải của tiền vệ phòng ngự bên phía Real Madrid, Aurelien Tchouameni, trong vòng cấm địa.

Mac Allister mang về chiến thắng quý giá cho Liverpool. Ảnh: EPA.

Trọng tài chính người Romania, ông Istvan Kovacs, ban đầu đã chỉ tay vào chấm đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Hệ thống trợ lý trọng tài video (VAR) sau đó đã can thiệp, yêu cầu ông Kovacs tạm dừng trận đấu để ra khu vực màn hình bên ngoài sân để tự mình xem lại pha quay chậm.

Điều đáng nói là, sau khi xem đi xem lại tình huống trên màn hình, trọng tài Kovacs đã gây bất ngờ khi thay đổi quyết định ban đầu và cuối cùng không cho đội chủ nhà Liverpool được hưởng cả quả đá phạt lẫn quả phạt đền. Ông xác định rằng bóng chạm tay Tchouameni không đủ điều kiện để bị thổi phạt lỗi chơi bóng bằng tay.

Tờ Express đã dẫn lời tuyên bố chính thức từ UEFA liên quan đến sự cố này. Theo cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, quyết định không trao quả phạt đền cho Liverpool là chính xác. Thông báo từ VAR nêu rõ: "Quyết định của VAR: không có quả phạt đền. Bóng đã chạm vào cánh tay trái của cầu thủ số 14 của Real Madrid (Tchouameni), cánh tay đó nằm sát cơ thể và ở tư thế tự nhiên".

Cú sút của Dominik Szoboszlai không thể có penalty cho chủ nhà Liverpool theo nhận định của trọng tài. Ảnh: EPA.

Trái ngược với quan điểm của UEFA, cựu trọng tài nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh (Premier League), ông Mark Clattenburg, lại tỏ thái độ không hài lòng và tức giận với quyết định không thổi phạt đền cho Liverpool của trọng tài Kovacs.

Ông Clattenburg chia sẻ: "Thật may mắn khi trọng tài đã có cơ hội thứ hai để xem xét lại tình huống. Tôi tin rằng trọng tài chính, từ góc nhìn ban đầu của ông ấy, đã nghĩ rằng bóng nằm ngoài vòng cấm, nhưng qua góc quay từ trọng tài biên, có vẻ như cánh tay đã ở trong vòng cấm khi bóng tìm đến khung thành". Cựu trọng tài người Anh nhấn mạnh thêm về quy trình: "Khi điều đó xảy ra, VAR sẽ đưa ra đề xuất xem xét lại. Tôi đã nghĩ rằng trọng tài gần như chắc chắn sẽ thay đổi quyết định của mình và thổi phạt đền".

Tình huống này, dù không làm thay đổi kết quả cuối cùng của trận đấu, đã để lại một vết gợn không nhỏ trong chiến thắng quan trọng của Liverpool, làm dấy lên những cuộc tranh luận không hồi kết về việc áp dụng luật bóng chạm tay và vai trò của VAR trong các trận đấu lớn của Champions League.