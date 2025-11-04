Harry Kane tính cửa chia tay Bayern về với Barcelona 04/11/2025 12:38

(PLO)- Tiền đạo người Anh Harry Kane đang khiến làng bóng đá châu Âu xôn xao khi xuất hiện tin đồn anh có thể rời Bayern Munich để gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Theo thông tin được tờ Sport của Tây Ban Nha đăng tải, đội bóng xứ Catalan đang xem xét nghiêm túc khả năng chiêu mộ đội trưởng tuyển Anh Harry Kane bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro trong thỏa thuận hiện tại giữa anh và nhà vô địch Bundesliga.

Nguồn tin cho biết Barcelona đã theo dõi sát sao tình hình của Kane tại Đức và xem đây là cơ hội hiếm có để mang về một trung phong đẳng cấp thế giới với mức giá “hợp lý” so với mặt bằng chung. Mức phí giải phóng 65 triệu euro được đánh giá là không quá cao cho một cầu thủ có tầm ảnh hưởng và hiệu suất ghi bàn ấn tượng như Kane. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây là một trong những bản hợp đồng lớn nhất của Barca kể từ sau thời Lionel Messi rời đi.

Từ khi gia nhập Bayern Munich vào mùa hè năm 2023, Harry Kane đã nhanh chóng hòa nhập và chứng minh giá trị của mình tại nước Đức. Chỉ sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đã ghi được 22 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo, một thành tích khiến anh trở thành chân sút chủ lực không thể thay thế của Hùm xám xứ Bavaria. Phong độ ổn định và khả năng dứt điểm toàn diện của anh đã giúp Bayern duy trì vị thế thống trị tại Bundesliga cũng như trở thành ứng cử viên nặng ký ở Champions League.

Kane nhanh chóng tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Harry Kane đang bắt đầu cân nhắc tương lai của mình và không loại trừ khả năng tìm kiếm một thử thách mới bên ngoài nước Đức. Nguồn tin này cho rằng cầu thủ người Anh đang mở rộng các lựa chọn và Barcelona là một trong những điểm đến tiềm năng nhất.

“Harry Kane có thể là một trong những cái tên nổi bật nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè”, bài báo nhận định, “Rất ít tiền đạo đạt đẳng cấp thế giới có thể rời câu lạc bộ của họ với một mức phí phải chăng, và Kane chính là trường hợp đặc biệt đó”.

Mặc dù hiện tại anh vẫn còn hợp đồng với Bayern và chưa có động thái chính thức nào về việc muốn ra đi, nhưng việc tồn tại điều khoản giải phóng có thể khiến thương vụ diễn ra dễ dàng hơn nếu Barcelona thực sự nghiêm túc. Được biết, đội bóng xứ Catalan đã “nhận thức rõ” tình hình của Kane và đang âm thầm chuẩn bị các bước để sẵn sàng hành động khi cơ hội đến.

Hùm xám nước Đức sẽ không muốn bị mất tiền đạo người Anh về tay đội bóng Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Tờ báo cũng tiết lộ rằng Kane sẽ chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho đến gần cuối mùa giải, khi anh có thời gian đánh giá lại các lựa chọn cũng như định hướng sự nghiệp của mình. Dẫu vậy, các nguồn tin nội bộ cho rằng nếu mọi điều kiện thuận lợi, thương vụ có thể được khởi động ngay trong tháng 6.

Nếu chân sút Harry Kane chuyển đến Camp Nou, anh sẽ trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống chiến thuật của Barcelona, đội bóng đang tìm kiếm một tiền đạo trung tâm thực thụ kể từ sau khi Robert Lewandowski dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Với kinh nghiệm dày dạn, khả năng làm tường, chuyền bóng và ghi bàn hiệu quả, Kane có thể mang đến cho Barca sự ổn định và sức mạnh tấn công đáng gờm.

Dù vậy, Bayern Munich chắc chắn sẽ không dễ dàng để mất ngôi sao sáng nhất của mình. Đội bóng Đức vẫn coi Kane là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn và sẽ nỗ lực thuyết phục anh tiếp tục gắn bó. Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá toàn cầu đang hồi hộp chờ đợi xem liệu “bom tấn” Harry Kane - Barcelona có trở thành hiện thực vào mùa hè tới hay không.