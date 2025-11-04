HLV Kim Sang-sik và động lực săn vàng SEA Games 33 04/11/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam đang đặt quyết tâm cao độ hướng đến SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan vào cuối năm nay, với mục tiêu lớn là soán ngôi vô địch của Indonesia và mang huy chương vàng danh giá về nhà.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9-12 đến ngày 20-12, và đây cũng là lần đầu tiên ông thầy người Hàn Quốc Kim Sang-sik chính thức dẫn dắt đội tuyển U-22 Việt Nam chinh phục đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Hiện tại, nhà vô địch SEA Games 2023, Indonesia tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Dưới thời HLV Indra Sjafri, đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu lứa cầu thủ tài năng và đồng đều, kết hợp cùng nhiều gương mặt nhập tịch chất lượng, khiến họ trở thành đối thủ đáng gờm của Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi vương tại Bangkok.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc với bóng đá Việt Nam

Bóng đá trẻ Việt Nam từng trải qua cú trượt ngã đáng tiếc tại SEA Games 2023 ở Campuchia. Khi ấy, đội trẻ Việt Nam dù được kỳ vọng lớn sau hai kỳ liên tiếp vô địch chỉ giành được huy chương đồng, sau khi thua Indonesia ở bán kết. Thất bại để lại nhiều bài học quý giá và trở thành động lực để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu phục hận tại kỳ SEA Games sắp tới.

Lê Viktor và đồng đội sẽ rất nỗ lực để soán ngôi vương của Indonesia. Ảnh: CCT.

Trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc, ông Kim khẳng định mình không hề e ngại áp lực, thậm chí xem đó là nguồn động lực thúc đẩy bản thân và các học trò phải tiến bộ hơn nữa: “Là một HLV, tôi buộc phải hướng đến kết quả. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính nó khiến chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng bóng đá Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết, nhất là khi nhiều đội tuyển trong khu vực mạnh dạn sử dụng cầu thủ nhập tịch để nâng tầm đội hình. “Gần đây, nhiều quốc gia trong khu vực đã phát triển mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Việt Nam vẫn còn một khoảng cách nhất định, nhưng chúng tôi có thể tận dụng điểm mạnh của mình để trở nên cạnh tranh hơn”, ông Kim chia sẻ.

Sau hơn một năm làm việc tại Việt Nam, ông Kim Sang-sik từng dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai Motors tại K-League, cho biết ông đang dần thích nghi với cuộc sống cũng như văn hóa bóng đá nơi đây. “Giờ đây khi đã hòa nhập với môi trường mới, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc với vai trò HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam”, ông bộc bạch.

Ông Kim cảm thấy hạnh phúc khi gắn bó với các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CCT.

Sự thích nghi nhanh chóng đã giúp chiến lược gia người Hàn gặt hái những thành tích ấn tượng trong năm 2025. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024, danh hiệu khẳng định vị thế số một Đông Nam Á, và sau đó tiếp tục đăng quang tại Giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025. Nếu có thể giúp U-22 Việt Nam bước lên bục cao nhất ở SEA Games 33 vào tháng 12 này, HLV Kim Sang-sik sẽ đi vào lịch sử bóng đá khu vực với tư cách HLV đầu tiên giành “cú hat trick” ba danh hiệu lớn trong vòng một năm.

Cơ hội lớn ở SEA Games 33

Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh với bản thân ông, thành tích không phải là tất cả: “Mặc dù danh hiệu rất quan trọng, nhưng điều tôi mong muốn hơn là góp phần vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, vẫn còn nhiều thiếu sót cần khắc phục”.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn được đóng góp ở nhiều lĩnh vực, không chỉ ở cấp độ đội tuyển mà còn trong công tác đào tạo trẻ. Ông cho rằng bóng đá Việt Nam cần tạo điều kiện để các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, từ đó nâng cao trình độ và bản lĩnh quốc tế: “Tôi hy vọng có thể góp phần thúc đẩy quá trình đó. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cần được thử sức ở những giải đấu lớn hơn, được cọ xát với những đối thủ mạnh hơn để tiến bộ thật sự”.

Lứa tuyển thủ trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội cọ xát quốc tế trong quá trình chuẩn bị SEA Games vào tháng 12. Ảnh: CCT.

Về khả năng cạnh tranh của Việt Nam tại SEA Games 33, ông Kim tỏ ra thận trọng nhưng đầy tự tin. Ông khẳng định giành huy chương vàng không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng không gì là không thể nếu cả đội cùng quyết tâm. “Tôi hiểu rõ người hâm mộ Việt Nam mong chờ điều gì. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại niềm vui và niềm tự hào cho họ. Tôi tin tưởng vào học trò, vào tinh thần chiến đấu và ý chí không bao giờ bỏ cuộc của các tuyển thủ trẻ Việt Nam”, ông nói.

Dưới thời Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam được đánh giá cao về lối chơi gắn kết, pressing mạnh mẽ và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ông thầy Hàn cũng chú trọng phát triển những cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn như Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Trường, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Đình Bắc, Trung Kiên,… những nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games sắp tới.

Ông thầy người Hàn Quốc sẽ đi vào lịch sử với 3 chức vô địch trong một năm, nếu có huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Không chỉ tập trung vào yếu tố chiến thuật, HLV Kim Sang-sik còn chú trọng rèn luyện tâm lý thi đấu cho các cầu thủ trẻ, điều mà ông cho là “chìa khóa để bước qua ranh giới giữa tài năng và bản lĩnh”. Ông thường xuyên nhắc học trò rằng “khi khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc”.

Khi SEA Games 33 đang đến gần, tinh thần quyết tâm và khí thế của đội tuyển U-22 Việt Nam đang lên cao hết. Mục tiêu giành lại ngôi vương từ tay Indonesia là nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng hiện có cùng niềm tin của người hâm mộ, đội tuyển trẻ Việt Nam có thể khả năng lên ngôi tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.