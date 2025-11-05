Beckham được Vua Charles phong tước hiệp sĩ 05/11/2025 10:33

(PLO)-Một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại và được tôn vinh nhất của nước Anh - David Beckham đã được Vua Charles phong tước hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor ngày 4-11.

Sir David Beckham và Quý bà Victoria tại buổi lễ tấn phong. Ảnh: NSTP

Beckham được phong tước hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp kéo dài hàng thập niên của anh cho thể thao và các hoạt động từ thiện.

Cựu đội trưởng tuyển Anh, năm nay 50 tuổi, đã nhận vinh dự này hơn 20 năm sau khi anh được trao một huân chương hoàng gia vì những đóng góp cho bóng đá.

Là người luôn ngưỡng mộ hoàng gia, Beckham xuất hiện trong bộ vest do chính vợ anh - Victoria Beckham, nhà thiết kế thời trang kiêm cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls thiết kế.

Tại buổi lễ phong tước hiệp sĩ, Beckham và Vua Charles có cuộc trò chuyện ngắn nhưng ấm áp, nhà vua được thấy mỉm cười khi nói chuyện cùng anh.

Sau buổi lễ, Beckham chia sẻ rằng anh đã bật khóc khi biết mình được phong tước hiệp sĩ.

Chia sẻ với báo chí, Beckham bông đùa: “Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với gia đình tôi. Sẽ không phiền nếu các con gọi mình là ‘ngài bố’ (Sir Dad). Tôi rất tự hào khi được trao một danh hiệu đặc biệt như vậy. Tôi lớn lên trong một gia đình khiêm tốn ở khu East End, London; luôn mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp; và giờ đây tôi đang đứng ở Lâu đài Windsor cùng với hoàng gia quan trọng nhất thế giới. Thật sự không gì tuyệt vời hơn”.

Sinh ra ở phía đông London, Beckham ra mắt Ngoại hạng Anh trong màu áo Manchester United năm 1995, hai năm sau khi gia nhập học viện đào tạo trẻ của CLB. Anh đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Cúp FA và 1 Champions League cùng đội bóng, trước khi lần lượt khoác áo Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint-Germain.

Anh giải nghệ vào năm 2013, sau khi có 115 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Được biết đến với những cú sút phạt chính xác và khả năng tạt bóng đẳng cấp, Beckham cũng trở thành một trong những vận động viên thành công nhất về mặt thương mại trong thời đại của mình.

Anh từng hợp tác với các thương hiệu như Adidas, Armani, H&M và Pepsi, đồng thời là Đại sứ thiện chí của UNICEF từ năm 2005.

Theo Danh sách Người giàu Sunday Times 2025, Beckham và Victoria sở hữu khối tài sản chung trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh.

Beckham từ lâu đã bày tỏ niềm ngưỡng mộ sâu sắc đối với hoàng gia, tự nhận mình là “người ủng hộ chế độ quân chủ tuyệt đối”.

Năm 2022, anh từng xếp hàng hơn 12 tiếng để viếng Nữ hoàng Elizabeth II khi bà được quàng tại Westminster Hall, dù được đề nghị cho phép bỏ qua hàng chờ.

Beckham đã tham dự cả hai đám cưới hoàng gia: của Hoàng tử William và Kate Middleton năm 2011, cũng như Hoàng tử Harry và Meghan Markle năm 2018. Ngoài ra, anh còn có mối quan hệ thân thiết với Vua Charles, khi cả hai cùng chia sẻ niềm đam mê với việc làm vườn.

Năm ngoái, Beckham được bổ nhiệm làm đại sứ cho Quỹ King’s Foundation, tổ chức hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục và phát triển bền vững.

Beckham kết hôn với Victoria Adams (Posh Spice), thành viên nhóm Spice Girls, vào năm 1999. Cả hai sinh được bốn người con.

Hai người đã cùng chia sẻ câu chuyện hôn nhân trong hai phim tài liệu của Netflix, nói về những áp lực của danh tiếng, mâu thuẫn gia đình và thử thách trong sự nghiệp thi đấu - từ những tin đồn trên báo chí đến quãng thời gian xa cách vì thi đấu quốc tế.

Beckham từng khẳng định, gia đình chính là “thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình”.