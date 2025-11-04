Ronaldo: ‘Tôi không thua Messi’ 04/11/2025 13:00

(PLO)- Cuộc cạnh tranh giữa hai huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã trở thành một trong những chương dài và hấp dẫn nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Suốt hai thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý và chia đôi thế giới bóng đá thành hai phe hâm mộ đầy đam mê. Dù cả hai hiện đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, những cuộc tranh luận về việc ai xuất sắc hơn vẫn chưa bao giờ lắng xuống.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo nổi tiếng người Anh Piers Morgan, Cristiano Ronaldo, ngôi sao đang khoác áo CLB Al Nassr và cũng là đội trưởng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về so sánh với Messi.

Khi được hỏi về nhận định của nhiều người cho rằng Lionel Messi vượt trội hơn anh, Ronaldo đã đáp lại với sự tự tin vốn có: “Tôi không đồng ý với điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém hơn Messi. Tôi không cần phải khiêm tốn trong chuyện này. Cả hai chúng tôi đều đã viết nên lịch sử theo cách riêng, với những thành tích và phong cách khác nhau. Nhưng trong suốt sự nghiệp của mình, tôi không chỉ nói bằng lời, vì tôi đã chứng minh tất cả bằng kết quả”.

Đội trưởng của tuyển Argentina luôn là đối trọng lớn của chân sút người Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Những lời phát biểu mạnh mẽ của Ronaldo nhanh chóng gây tiếng vang trong giới hâm mộ. Quả thật, cuộc đối đầu giữa anh và Messi từng định hình cả một thời kỳ hoàng kim của bóng đá châu Âu, đặc biệt là khi cả hai thi đấu ở La Liga, nơi họ biến những trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona thành các màn trình diễn đỉnh cao, thu hút hàng trăm triệu khán giả trên khắp thế giới. Mỗi cuộc chạm trán giữa họ đều là biểu tượng cho sự vĩ đại, khát khao chiến thắng và tinh thần thể thao đích thực.

Lionel Messi, người dành phần lớn sự nghiệp gắn bó với Barcelona, đã giành tổng cộng tám Quả bóng vàng, một kỷ lục chưa ai sánh được. Anh từng nhiều lần đưa đội bóng xứ Catalan đến ngôi vô địch Champions League và là nhân tố chủ chốt giúp Argentina đăng quang Copa America 2021 cũng như World Cup 2022. Những bàn thắng tinh tế, khả năng rê bóng ma thuật và tầm nhìn chiến thuật xuất sắc đã giúp Messi được ca ngợi như một nghệ sĩ của bóng đá.

Ở phía bên kia, Cristiano Ronaldo là biểu tượng của nỗ lực và ý chí sắt đá. Anh đã chinh phục gần như mọi giải đấu anh từng tham dự. Với năm Quả bóng vàng, bốn chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, một chức vô địch Euro và Nations League cùng Bồ Đào Nha, Ronaldo là hiện thân cho tinh thần không ngừng vươn lên. Anh còn là cầu thủ hiếm hoi vô địch ở ba giải đấu hàng đầu châu Âu: Premier League, La Liga và Serie A.

Ronaldo kiêu hãnh với nhiều kỷ lục trong làng bóng thế giới. Ảnh: EPA.

Với 952 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp, trong khi Messi cũng không kém cạnh với gần 890 pha lập công.

Khi được hỏi liệu mối cạnh tranh này có khiến anh cảm thấy áp lực, Ronaldo đáp lại một cách sâu sắc: “Tôi luôn tôn trọng Messi. Anh ấy là một cầu thủ vĩ đại, một người chuyên nghiệp mẫu mực. Nhưng tôi cũng có con đường riêng, với những kỷ lục và danh hiệu của riêng mình. Cả hai chúng tôi đều đã góp phần định hình bóng đá hiện đại. Ai là người giỏi hơn, điều đó hãy để thời gian trả lời”.

Hiện tại, ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Al Nassr tại Saudi Pro League. Dù đã qua đỉnh cao sự nghiệp, anh vẫn duy trì thể lực đáng kinh ngạc và tiếp tục ghi bàn đều đặn, cho thấy niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn.

Messi đã giành 8 Quả bóng vàng kỷ lục và nhiều danh hiệu cá nhân khác. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Lionel Messi kém hơn 2 tuổi, đang chơi cho Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ, nơi anh trở thành lá cờ đầu cho làn sóng phát triển bóng đá ở xứ cờ hoa. Dưới sự dẫn dắt của anh, Inter Miami đã vươn lên mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu.

Cả Ronaldo và Messi, dù mỗi người đang ở một chặng đường khác nhau, vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người yêu bóng đá. Sự so sánh giữa họ có thể sẽ không bao giờ đi đến hồi kết, nhưng một điều không thể phủ nhận: cả hai đều đã làm thay đổi lịch sử môn thể thao vua, để lại di sản vĩnh cửu và trở thành biểu tượng của sự vĩ đại trong bóng đá lẫn bên trong tinh thần con người.